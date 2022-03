Kaip praneša CNN, šį rytą Varšuvoje skambėjo JAV himnas, kai J. Bidenas atvyko susitikti su Lenkijos vadovu A. Duda.

Susitikimas prasidėjo nuo abiejų valstybių nacionalinių himnų, kuriuos giedojo Lenkijos kariškiai. Po valstybių vadovai pasisveikino su karių eile.

Orkestras žygiavo priešais abu prezidentus, o paskui juos žygiavo kariai, kol Bidenas ir Duda įžengė į vidų.

Papildyta:

Joe Bidenas Lenkijos vadovui susitikimo metu sakė, kad stabilumas Europoje yra labai svarbus.

Šią popietę J. Bidenas kalbėjosi su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda pasaulio spaudos akivaizdoje.

Jis paaiškino, koks svarbus JAV stabilumas Europoje, ir dar kartą patvirtino savo paramą NATO, ypač 5 straipsniui – kolektyvinės gynybos įsipareigojimams.

Jis sakė: „Vienas iš dalykų, už kuriuos dėkojau prezidentui apačioje, buvo tai, kad vienintelis svarbiausias kriterijus šiame besikeičiančiame pasaulyje... yra tai, kad NATO išliktų absoliučiai, visiškai, visiškai vieninga, kad nebūtų jokio nuomonių išsiskyrimo, kad viską, ką darome, darytume vieningai ir kad visi kartu su mumis.“

J. Bidenas taip pat sakė, kad visa NATO turėtų priimti pabėgėlius, turint omenyje svarbų Lenkijos vaidmenį šiame procese.

Kiek anksčiau CNN, BBC ir Skynews skelbė apie JAV prezidento susitikimą su Ukrainos ministrais.

JAV prezidentas Joe Bidenas Lenkijoje kalbėjosi su dviem Ukrainos ministrais – tai pirmas jo susitikimas akis į akį su aukšto rango pareigūnais nuo tada, kai Rusijos pajėgos prieš mėnesį įsiveržė į Ukrainą.

Baltieji rūmai pranešė, kad jis „užsuks“ į JAV valstybės sekretoriaus Anthony Blinkeno ir JAV gynybos sekretoriaus Lloydo Austino susitikimą su jų kolegomis iš Ukrainos Dmytro Kuleba ir Oleksijumi Reznikovu.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS