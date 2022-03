„Manau, jis yra karo nusikaltėlis“, – žurnalistams pareiškė J. Bidenas.

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jen Psaki sakė, kad J. Bidenas „kalbėjo iš širdies“ po to, kai per televiziją pamatė vaizdus apie „barbariškus žiauraus diktatoriaus veiksmus įsiveržus į svetimą šalį“.

V. Putinas didelio masto invaziją į kaimyninę šalį pradėjo prieš tris savaites. Ukrainos kariuomenė, Vakarų remiama ginklais, jai priešinasi ir iš esmės sustabdė Rusijos puolimą.

🚨This marks the first time the administration has referred to the Russian President as a war criminal - until now, officials have shied away from that language.

(Thanks to @kwelkernbc for the camera work 🎥) pic.twitter.com/u4fLdkxMbt

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) March 16, 2022