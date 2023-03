Valstybės vadovas tai pareiškė po to, kai Sirijos šiaurės rytuose ketvirtadienį per galimai iranietiškos kilmės drono ataką žuvo JAV kontraktininkas, o kitas JAV kontraktininkas ir dar penki JAV kariai buvo sužeisti. Reaguodama į šį smūgį, JAV kariuomenė inicijavo antskrydžius prieš taikinius, siejamus su Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpusu (IRGC). Nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ skaičiuoja, kad per šią JAV ataką žuvo 11 proiranietiškų kovotojų.

Penktadienį viešėdamas Kanadoje J. Bidenas nurodė, kad Vašingtonas nesiekia konflikto su Iranu. Nepaisant to, JAV prezidentas pasiuntė aiškų perspėjimą Teheranui ir pabrėžė: „Būkite pasirengę, kad mes imsimės ryžtingų veiksmų, jog apsaugotume savo žmones.“

Pentagonas pranešė, kad po naujų JAV antskrydžių proiranietiškos grupės atakavo Sirijos šiaurės rytuose įsikūrusioje karinėje bazėje „Green Village“ esančias koalicines pajėgas ir į jas nutaikė 10 raketų. Tačiau pranešimų apie nukentėjusius žmones negauta.

JAV karinės pajėgos Sirijoje dislokuotos nuo 2015 m. Čia jos talkina Sirijos kurdams ir kitiems jų sąjungininkams kovoje su teroristine grupuote „Islamo valstybė“. Sirijoje šiuo metu yra apie 900 JAV karių, dauguma jų yra dislokuoti Sirijos rytuose.

Iranas yra pagrindinis Sirijos prezidento Basharo al Assado rėmėjas nuo 2011 m., kai šalyje prasidėjo pilietinis karas.