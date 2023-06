Aštuoniasdešimtmetis J. Bidenas, kuris yra seniausias kada nors Amerikos turėtas prezidentas, tą pačią sekundę sulaukė oro akademijos personalo pagalbos ir pakilęs be kitų pagalbos nuėjo atsisėsti į savo vietą.

Prieš tai prezidentas ilgiau nei pusantros valandos stovėjo ir spaudė rankas kiekvienam iš 921 studijas baigusių akademijos absolventų.

Baltųjų rūmų atstovai spaudai ramina, kad J. Bidenui „viskas gerai“.

Joe Biden tripped and fell on stage after delivering remarks at the US Air Force Academy commencement, but the White House said he was not hurt https://t.co/On80l4oGZr pic.twitter.com/njXpMp7Z8I