Aš su didele garbe ir nuolankumu priimu šią nominaciją [būti kandidatu] į Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentus“, – sakė buvęs viceprezidentas Demokratų nacionalinio suvažiavimo uždarymo vakarą.

„Ir nesuklyskite, būdami vieningi mes galime įveikti ir įveiksime šį tamsos sezoną Amerikoje“, – pridūrė jis.

„Dabartinis prezidentas per ilgai laikė apgaubęs Ameriką tamsoje. Per daug pykčio, per daug baimės, per daug susiskaldymo“, – sakė J. Bidenas.

„Jei patikėsite man prezidentavimą, pasitelksiu geriausia iš mūsų, o ne blogiausia. Aš būsiu šviesos, o ne tamsos sąjungininkas“, – sakė jis.

„Mums, žmonėms, atėjo laikas susiburti“, – pridūrė kandidatas.

Kalbą, kurią žiūrovai stebėjo beveik vien per internetą ir televiziją, jis sakė savo mieste Vilmingtone Delavero valstijoje. Be kitų dalykų, J. Bidenas kalbėjo apie kovojant su koronavirusu įvestas karantino priemones, aukštyn kojomis apvertusias gyvenimą visose Jungtinėse Valstijose.

77 metų J. Bidenas taip pat primygtinai ragino amerikiečius nubausti D. Trumpą už chaosą, kurio metu mirė daugiau kaip 170 tūkst. žmonių ir buvo suduotas didžiulis smūgis ekonomikai.

„Pirmaujame pasaulyje pagal mirčių skaičių“, – sakė kandidatas per 22 minutes trukusią savo kalbą. D. Trumpo darbą jis pavadino „neatleistinu“.

Pasak J. Bideno, „pirmąją“ savo prezidentavimo dieną jis įgyvendintų nacionalinį planą dėl COVID-19 ir įpareigotų dėvėti kaukes.

J. Bidenas jau trečią kartą bando patekti į Baltuosius rūmus; 1988 ir 2008 metais jam nepavyko tapti partijos kandidatu.

Tačiau po kelis mėnesius trukusios nepaliaujamos D. Trumpo ir kitų respublikonų pajuokos, esą J. Bidenas yra iškaršęs, politikos veteranas kalbą pasakė sklandžiai ir su užsidegimu.

Demokratai viliasi, kad šis įtaigus pasirodymas, taip pat J. Bideno sprendimas kandidate į viceprezidentus pasirinkti Kamalą Harris – pirmąją tamsiaodę moterį, gavusią kurios nors svarbios partijos bilietą į Baltuosius rūmus – numalšins tokius išpuolius.

D. Trumpas nuvyko į Pensilvaniją

J. Bideno pranašumą rodo beveik visos nacionalinės apklausos ir, taip pat, apklausos rinkimams svarbiose valstijose.

Tačiau D. Trumpas atkakliai kovoja, tad šie rinkimai gali tapti beprecedenčiais kalbant apie nuožmumą ir susiskaldymą.

Per demokratų suvažiavimo įkarštį kalbėdamasis su televizijos „Fox News“ laidų vedėju Seanu Hannity, D. Trumpas pakartojo savo teiginį, kad platesnio masto balsavimas paštu, kurio, kaip sako demokratai, reikia saugantis koronaviruso, nulems sukčiavimą.

„Jie bando pavogti rinkimus“, – tvirtino D. Trumpas, kuris atsisakė patvirtinti, kad savo pralaimėjimo atveju sutiks su rinkimų rezultatais.

Anksčiau D. Trumpas taip pat bandė nustelbti J. Bideno kalbą apsilankymu vietovėje visai šalia Skrantono Pensilvanijoje. Jo varžovas užaugo šiame mieste, kurį tebevadina savo dvasiniais namais.

Sakydamas niūrią kalbą D. Trumpas neteisingai tvirtino, kad J. Bidenas apleido šį darbininkų miestą – iš tiesų demokratų kandidatas iš ten su šeima išsikraustė dar vaikystėje. D. Trumpas taip pat perspėjo, kad demokratai pradės „smurtaujančių gaujų“ ir „krauju nutaškytų šaligatvių“ erą.

Pensilvanija būdavo demokratų bastionas, bet dabar yra susiskaldžiusi – daug jos gyventojų patraukė D. Trumpo ekonominis nacionalizmas ir pažadai ginti tradicines baltųjų darbininkų klasės vertybes.

Dėl šios valstijos lapkričio 3-ąją vyks įnirtinga rinkimų kova.

Susivieniję demokratai

Prie netikėtos D. Trumpo pergalės 2016 metų rinkimuose, kai su juo varžėsi Hillary Clinton, iš dalies prisidėjo nesutarimai Demokratų partijoje. Šį kartą partija kaip įmanydama stengiasi akcentuoti vienybę ir daugelis J. Bideno varžovų partijos pirminiuose rinkimuose per suvažiavimą pasirodė draugiškoje bendroje vaizdo konferencijoje.

Svečiai, nuo komikės Julios Louis-Dreyfus iki Demokratų partijos sunkiasvorių, vienas po kito griežtai kritikavo D. Trumpą ir gyrė J. Bideno sugebėjimą užmegzti ryšį su žmonėmis, nukentėjusiais šaliai išgyvenant sveikatos ir ekonomikos krizę.

„Joe Bidenui rūpi“, – sakė 13-metis berniukas, kuris suvažiavimui jaudinamai papasakojo, kaip įveikė mikčiojimą sulaukęs visą gyvenimą mikčiojančio J. Bideno padrąsinimo.

Tai buvo pats emocingiausias momentas, o vieną skaudžiausių smūgių D. Trumpui smogė buvęs Niujorko meras, milijardierius Mike'as Bloombergas.

„Ar vėl pasamdytumėte žmogų, kuris sužlugdė jūsų verslą, arba įsidarbintumėte pas jį?“ – klausė M. Bloombergas, kreipdamasis į smulkiojo verslo savininkus visoje šalyje.

Senatorė Tammy Duckworth – Irako karo, kuriame buvo sunkiai sužeista, veteranė – pavadino D. Trumpą „vyriausiuoju bailiu“, leidžiančiu „tironams manipuliuoti juo kaip marionete“.

Tą atkartojo ir J. Bidenas, kuris sakė, kad valdant jo administracijai Jungtinių Valstijų „įsiteikimo diktatoriams dienos baigsis“.