„Kvailas šunsnukis“, - sakė jis pirmadienį Baltuosiuose rūmuose apie žinių stoties „Fox News“ reporterį Peterį Doocy. Tai girdėti įraše.

Baltieji rūmai šią pastabą net įtraukė į spaudos konferencijos protokolą.

Žurnalistas pasibaigus spaudos konferencijai išeidamas paklausė J. Bideno, ar aukšta infliacija JAV gali pakenkti jo Demokratų partijai vidurio kadencijos Kongreso rinkimuose lapkritį.

HOT MIC: Biden calls Peter Doocy a “Stupid Son of a B*tch” for asking a question about inflation. pic.twitter.com/q5LQIb1KpL