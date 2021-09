„Šįvakar prezidentas ir pirmoji ponia lanko sužeistus karius Walterio Reedo nacionaliniame kariškių medicinos centre“, – pranešė Baltieji rūmai.

J. Bidenas ligoninėje praleido beveik dvi valandas, tačiau daugiau detalių administracija nepaskelbė. Neaišku ir tai, ar prezidentas buvo susitikęs su pačiais kariais.

Šioje karinėje ligoninėje Vašingtono šiaurės vakarų priemiestyje, be kitų, gydomas ir tuzinas JAV karių, sužeistų per rugpjūčio 26 dienos ataką Kabulo uoste, vykstant užsienio pajėgų ir jų sąjungininkų afganistaniečių evakuacijai, pranešė JAV žiniasklaida.

Sekmadienį J. Bidenas ir jo žmona Jill pagerbė 13 per tą ataką žuvusių JAV karių, kai jų palaikai buvo parskraidinti į Doverio oro pajėgų bazę Delavero valstijoje.

Atsakomybę už mirtininko išpuolį Kabulo oro uoste, pareikalavusį per 100 gyvybių, prisiėmė džihadistų grupuotės „Islamo valstybės“ (IS) regioninis padalinys „Chorasano islamo valstybė“ (IS-K). Civilių aukų skaičius yra tarp didžiausių, kalbant apie pastarųjų metų bombų sprogimus Kabule, be to, per ataką žuvusių JAV karių skaičius yra didžiausi vienos dienos nuostoliai amerikiečių kariuomenei Afganistane nuo 2011 metų.