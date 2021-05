JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (ECDC) duomenimis, iki šiol bent viena skiepo dozė suleista 56 proc. suaugusiųjų. 105 mln. paskiepyti dukart.

Kad būtų pasiektas naujas tikslas, per ateinančias 60 dienų turi būti suleista beveik 100 mln. vakcinos dozių, pareiškė Baltieji rūmai. Vyriausybė, be kita ko, vaistinėms nurodys skiepyti gyventojus be išankstinės registracijos. Vakcinos tiesiogiai iš vyriausybės gaus 40 000 vaistinių.

J. Bidenas savo kadencijos pradžioje pažadėjo, kad didelė vakcinacijos kampanija iki liepos 4 dienos leis tam tikra prasme grįžti į normalų gyvenimą. Jei iki tada pavyks paskiepyti 70 proc. suaugusių šalies žmonų, įprastas gyvenimas bus daug arčiau, kalbėjo prezidentas.

„Po dviejų mėnesių švęsime savo, kaip šalies, nepriklausomybę ir savo nepriklausomybę nuo viruso“, - dabar sakė J. Bidenas. Tačiau iki tol amerikiečiai turi toliau laikytis atsargumo priemonių. Anot Baltųjų rūmų, paskiepijus 70 proc. suaugusių gyventojų, smarkiai sumažės COVID-19 infekcijų, hospitalizacijų ir mirčių.

Vyriausybė ruošiasi, kad būtų pradėti skiepyti 12-16 metų jaunuoliai, teigė J. Bidenas. JAV maisto ir vaistų administracija (FDA) netrukus spręs dėl „Pfizer“/“Biontech“ vakcinos naudojimo šiai amžiaus grupei. Jei vakcina bus patvirtinta, 15 000 vaistinių bus pasiruošusios skiepyti jaunimą.

Per vakcinacijos kampanijos apogėjų JAV per dieną buvo paskiepijama daugiau kaip 3 mln. žmonių. Dabar vakcinacijos tempas šiek tiek sulėtėjo.