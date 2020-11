Bidenas laimi Mičigane: tikime, kad būsime nugalėtojai

Ši žinia reiškia, kad buvęs viceprezidentas laimėjo dar vienoje valstijoje, kurioje per 2016 metų rinkimus triumfavo dabartinis prezidentas Donaldas Trumpas.

Televizijos CNN ir „NBC News“ prognozuoja J. Bideno pergalę Mičigane – Vidurio Vakarų regiono valstijoje, kurioje 2016 metais D. Trumpas netikėtai laimėjo prieš tuometę varžovę Hillary Clinton mažesne kaip pusės procentinio punkto persvara.

Gavęs 16 Mičigano deleguojamų rinkikų balsų J. Bidenas dabar yra užsitikrinęs 264 rinkikų palaikymą, rodo JAV televizijos kanalų prognozės. Kad laimėtų rinkimus, bet kuris iš kandidatų turi gauti bent 270 Rinkikų kolegijos narių balsų.



Bidenas: būsime JAV rinkimų nugalėtojai

Demokratų kandidatas Joe Bidenas trečiadienį pareiškė esąs tikras, kad užsitikrins prezidento postą, kai bus suskaičiuoti visi balsai, ir pridūrė, kad pirmauja prieš savo varžovą prezidentą Donaldą Trumpą likusiose svyruojančiose valstijose, nulemsiančiose šio balsavimo baigtį.

„Dabar, po ilgos [balsų] skaičiavimo nakties, yra aišku, jog laimėjome pakankamai valstijų, kad surinktume 270 rinkikų balsų, reikalingų laimėti prezidento postą“, – J. Bidenas sakė Delavero valstijos mieste Vilmingtone, kuriame jis gyvena.

„Esu čia ne tam, kad pareikščiau, jog mes laimėjome, – pridūrė jis. – Esu čia, kad praneščiau – kai skaičiavimas bus baigtas, tikime, kad būsime nugalėtojai.“

Buvęs viceprezidentas, kalbėjęs santūriu ir ramiu tonu, pabrėžė, kad „privalo būti suskaičiuotas kiekvienas balsas“, atmesdamas D. Trumpo kampanijos pastangas įtikinti teismą sustabdyti balsų skaičiavimą Mičigane. JAV televizijos trečiadienį paskelbė prognozuojančios, kad Mičigane laimi J. Bidenas ir kad jam atitenka šios valstijos 16 rinkikų balsų.

„Mes, tauta, nebūsime nutildyti“, – pareiškė J. Bidenas, šalia kurio stovėjo jo kampanijos partnerė Kamala Harris.

77 metų J. Bidenas kalbėjo apie tris Didžiųjų Ežerų regiono valstijas, galinčias tapti raktu į demokrato galutinę pergalę. J. Bidenas pabrėžė Viskonsine laimėjęs apie 20 tūkst. persvara.

„Mičigane mes pirmaujame daugiau kaip 35 tūkst. balsų ir [ši persvara] auga – daug didesnis skirtumas, negu prezidentas Trumpas laimėjo Mičigane 2016 metais“, – kalbėjo jis.

Kalbėdamas apie bene svarbiausią valstiją per šiuos rinkimus, J. Bidenas pareiškė: „Esu labai gerai nusiteikęs dėl Pensilvanijos.“

Pensilvanijoje suskaičiavus balsalapius 84 proc. apylinkių pirmavo D. Trumpas. Vis dėlto J. Bidenas sakė, kad didžioji dalis dar nesuskaičiuotų balsų yra atsiųsti paštu, o remiantis jau suskaičiuotais balsavimo paštu rezultatais, Pensilvanijoje 78 proc. šių balsų tenka demokratui.



JAV PREZIDENTO RINKIMAI 2020 M.

Suskaičiavus 87 proc. balsų Pensilvanijoje D. Trumpo persvara mažėjaLemiama galinčioje tapti Pensilvanijos valstijoje J. Bidenas pamažu vejasi D. Trumpą, nors balsai tebėra skaičiuojami lėtai ir galutinių rezultatų gali tekti palaukti ketvirtadienį. D. Trumpas šiuo metu pirmauja su 51,7 proc. balsų, tuo tarpu J. Bideną parėmė 47,1 proc. Skirtumas - apie 280 tūkst. balsų.Taip pat labai svarbūs rezultatai turi atkeliauti iš Nevados valstijos, kur šiuo metu J. Bidenas pirmauja 8 tūkst. balsų. Šiuo metu suskaičiuota 75 proc. balsų.

JAV žiniasklaida: J. Bidenas jau užsitikrino 264 rinkikų balsus, D. Trumpas – 214Demokratų kandidatas į prezidentus Joe Bidenas trečiadienį labai priartėjo prie 270 rinkikų balsų, kurie jam yra reikalingi siekiant perimti Baltuosius rūmus.Vis dėlto rinkimų baigtis keliose svyruojančiose valstijose dar nepaaiškėjo, o J. Bideno varžovas prezidentas Donaldas Trumpas pažėrė kaltinimų dėl neva neskaidraus balsų skaičiavimo.Iki šiol nugalėtojas nepaaiškėjo penkiose valstijose, įskaitant daug rinkikų deleguojančią Pensilvaniją ir labai svarbią mažą Nevados valstiją. Taigi, tiek D. Trumpas, tiek J. Bidenas tebeturi galimybę laimėti.JAV žiniasklaidos prognozės rodo, kad antrosios kadencijos siekiantis respublikonas prezidentas laimi 23-ose valstijose, įskaitant itin svarbias Floridą ir Teksasą, taip pat Indianą, Kentukį, Misūrį, Ohają ir Tenesį. Visose jose D. Trumpas laimėjo ir per 2016 metų rinkimus.Tuo metu J. Bidenas laikomas laimėjusiu 22-ose valstijose, įskaitant jo gimtąjį Delaverą, itin svarbias Niujorko ir Kalifornijos valstijas, taip sostinę Vašingtoną Kolumbijos apygardoje.Buvusiam viceprezidentui pavyko laimėti Arizonoje, Viskonsine ir Mičigane, kur 2016 metais pergalę šventė D. Trumpas.Keturių Nebraskos valstijos deleguojamų rinkikų balsai atiteks D. Trumpui, vienas – J. Bidenui.Meino valstijoje laimėjo J. Bidenas, bet kol kas aišku, kad demokratui teks trys šios valstijos rinkikų balsai, o ketvirtasis – D. Trumpui.Kol kas šie rezultatai rodo, kad J. Bidenas yra užsitikrinęs 264, o D. Trumpas – 214 rinkikų balsų. Pergalę rinkimuose garantuotų 270 rinkikų balsai.Žemiau pateikiamas valstijų, kuriose pergalę iškovojo kuris nors iš kandidatų sąrašas ir jų deleguojamų Rinkikų kolegijos narių skaičius. Šie duomenys pagrįsti didžiųjų JAV žiniasklaidos bendrovių, tokių kaip CNN, „Fox News“, MSNBC/„NBC News“, ABC, CBS ir „The New York Times“, prognozėmis. Prognozė dėl Arizonos pateikiama remiantis naujienų agentūros „The Associated Press“ skaičiavimais.D. Trumpas (214)Aidahas (4)Ajova (6)Alabama (9)Arkanzasas (6)Florida (29)Indiana (11)Juta (6)Kanzasas (6)Kentukis (8)Luiziana (8)Meinas (1)**Misisipė (6)Misūris (10)Montana (3)Nebraska (4)*Ohajas (18)Oklahoma (7)Pietų Karolina (9)Pietų Dakota (3)Šiaurės Dakota (3)Teksasas (38)Tenesis (11)Vajomingas (3)Vakarų Virdžinija (5) J. Bidenas (264)Arizona (11)Delaveras (3)Havajai (4)Ilinojus (20)Kalifornija (55)Koloradas (9)Kolumbijos apygarda (3)Konektikutas (7)Masačusetsas (11)Meinas (3)**Merilandas (10)Mičiganas (16)Minesota (10)Naujasis Džersis (14)Naujasis Hampšyras (4)Naujoji Meksika (5)Nebraska (1)*Niujorkas (29)Oregonas (7)Rod Ailandas (4)Vašingtonas (12)Vermontas (3)Virdžinija (13)Viskonsinas (10) * Penki Nebraskos rinkikų balsai paskirstomi: dviejų rinkikų balsai atitenka daugiausiai balsų valstijoje surinkusiam kandidatui, o kiti trys priklauso nuo balsavimo Kongreso apygardoje. J. Bidenui atiteko vienas rinkiko balsas 2-ojoje Kongreso rinkimų apygardoje.** Meine taikomas panašus metodas kaip Nebraskoje. Iš keturių šios valstijos rinkikų balsų trys prognozuojami J. Bidenui, o ketvirtasis – D. Trumpui Valstijos, kuriose nugalėtojas dar nėra aiškus AliaskaDžordžijaNevadaPensilvanijaŠiaurės Karolina

Bidenas: mes būsime JAV rinkimų nugalėtojaiDemokratų kandidatas Joe Bidenas trečiadienį pareiškė esąs tikras, kad užsitikrins prezidento postą, kai bus suskaičiuoti visi balsai, ir pridūrė, kad pirmauja prieš savo varžovą prezidentą Donaldą Trumpą likusiose svyruojančiose valstijose, nulemsiančiose šio balsavimo baigtį.„Kai skaičiavimas bus baigtas, tikime, kad būsime nugalėtojai“, – J. Bidenas sakė Delavero valstijos mieste Vilmingtone, kuriame jis gyvena.Buvęs viceprezidentas pabrėžė, kad „privalo būti suskaičiuotas kiekvienas balsas“, atmesdamas D. Trumpo kampanijos pastangas įtikinti teismą sustabdyti balsų skaičiavimą Mičigane.„Mes, tauta, nebūsime nutildyti“, – pareiškė J. Bidenas, šalia kurio stovėjo jo kampanijos partnerė Kamala Harris.

J. Bidenas laimi MičiganąSuskaičiavus 99 proc. biuletenių iš Mičigano valstijos J. Bidenas surinko 49,8 proc. balsų, tuo tarpu D. Trumpas gavo 48,7 proc. palaikymą. Skirtumas tarp kandidatų viršija 60 tūkst. balsų skaičių, todėl D. Trumpas nebeturi šansų laimėti šios 16 rinkikų turinčios valstijos.

Trumpo kampanija apskųs teismui balsų skaičiavimą PensilvanijojeJAV prezidento Donaldo Trumpo kampanija trečiadienį paskelbė prašysianti teismo stabdyti balsų skaičiavimą Pensilvanijoje, anksčiau pateikusi panašių pretenzijų dėl ne mažiau svarbių prezidento rinkimų baigčiai valstijų Mičigano ir Viskonsino.D. Trumpo kampanija apkaltino rinkimų pareigūnus Pensilvanijoje uždraudus jos „stebėtojams“ būti arčiau kaip 25 pėdos (7,6 metro) nuo balsų skaičiuotojų.„Taip pat prašome teismo laikinai sustabdyti skaičiavimą, kol ten [bus užtikrintas] reikšmingas skaidrumas ir respublikonai galės užtikrinti, jog visas skaičiavimas atliekamas viešai ir laikantis įstatymų“, – sakoma D. Trumpo kampanijos vadovo Justino Clarko pareiškime.

Pensilvanijoje toliau verda įnirtingas mūšisNaujausi rezultatai rodo, kad suskaičiavus 85 proc. balsų J. Bidenas vis dar atsilieka, nors ir ženkliai sumažino savo atotrūkį. Demokratų kandidatas dabar turi 46,7 proc. palaikymą, kai prezidentas D. Trumpas turi 52,2 prc. balsų. Skirtumas tarp kandidatų - apie 330 tūkst. balsų.

Žemiau pateikiamas valstijų, kuriose pergalę iškovojo kuris nors iš kandidatų sąrašas ir jų deleguojamų Rinkikų kolegijos narių skaičius. Šie duomenys pagrįsti didžiųjų JAV žiniasklaidos bendrovių, tokių kaip CNN, „Fox News“, MSNBC/„NBC News“, ABC, CBS ir „The New York Times“, prognozėmis. Prognozė dėl Arizonos pateikiama remiantis naujienų agentūros „The Associated Press“ skaičiavimais.D. Trumpas (214)Aidahas (4)Ajova (6)Alabama (9)Arkanzasas (6)Florida (29)Indiana (11)Juta (6)Kanzasas (6)Kentukis (8)Luiziana (8)Meinas (1)Misisipė (6)Misūris (10)Montana (3)Nebraska (4)*Ohajas (18)Oklahoma (7)Pietų Karolina (9)Pietų Dakota (3)Šiaurės Dakota (3)Teksasas (38)Tenesis (11)Vajomingas (3)Vakarų Virdžinija (5)

J. Bidenas (248)Arizona (11)Delaveras (3)Havajai (4)Ilinojus (20)Kalifornija (55)Koloradas (9)Kolumbijos apygarda (3)Konektikutas (7)Masačusetsas (11)Meinas (3)**Merilandas (10)Minesota (10)Naujasis Džersis (14)Naujasis Hampšyras (4)Naujoji Meksika (5)Nebraska (1)*Niujorkas (29)Oregonas (7)Rod Ailandas (4)Vašingtonas (12)Vermontas (3)Virdžinija (13)Viskonsinas (10)* Penki Nebraskos rinkikų balsai paskirstomi: dviejų rinkikų balsai atitenka daugiausiai balsų valstijoje surinkusiam kandidatui, o kiti trys priklauso nuo balsavimo Kongreso rinkimų apygardose. J. Bidenui atiteko vienas rinkiko balsas 2-ojoje Kongreso rinkimų apygardoje.** Meine taikomas panašus metodas kaip Nebraskoje. Iš keturių šios valstijos rinkikų balsų trys prognozuojami J. Bidenui, o dar vienas atiteko D. Trumpui.

Valstijos, kuriose nugalėtojas dar nėra aiškus AliaskaDžordžijaMičiganasNevadaPensilvanijaŠiaurės Karolina

JAV žiniasklaida: J. Bidenas jau užsitikrino 248 rinkikų balsus, D. Trumpas – 213JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo varžovas demokratas Joe Bidenas, įnirtingai kovojantys dėl Baltųjų rūmų, tikriausiai žengia į teisinę kovą dėl balsų skaičiavimo, be to, trečiadienį dar nebuvo paaiškėję, kuris iš jų laimėjo keliose svarbiose svyruojančiose valstijose Iki šiol nugalėtojas nėra aiškus šešiose valstijose, įskaitant tokias svarbias valstijas kaip Pensilvanija ir Mičiganas. Taigi, tiek D. Trumpas, tiek J. Bidenas tebeturi galimybę laimėti.Iki šiol nugalėtojas nėra aiškus šešiose valstijose, įskaitant tokias svarbias valstijas kaip Pensilvanija ir Mičiganas. Taigi, tiek D. Trumpas, tiek J. Bidenas tebeturi galimybę laimėti.JAV žiniasklaidos prognozės rodo, kad antrosios kadencijos siekiantis respublikonas prezidentas laimi 23-ose valstijose, įskaitant itin svarbias Floridą ir Teksasą, taip pat Indianą, Kentukį, Misūrį, Ohają ir Tenesį. Visose jose D. Trumpas laimėjo ir per 2016 metų rinkimus.Tuo metu J. Bidenas laikomas laimėjusiu 21-oje valstijoje, įskaitant jo gimtąją Delavero valstiją, itin svarbias Niujorko ir Kalifornijos valstijas, taip sostinę Vašingtoną Kolumbijos apygardoje. Buvusiam viceprezidentui pavyko laimėti Arizonoje ir Viskonsine, kur 2016 metais pergalę šventė D. Trumpas.Keturių Nebraskos valstijos deleguojamų rinkikų balsai atiteks D. Trumpui, vienas – J. Bidenui.Meino valstijoje laimėjo J. Bidenas, bet kol kas aišku, kad demokratui teks trys šios valstijos rinkikų balsai, o dar vienas – D. Trumpui.Kol kas šie rezultatai rodo, kad J. Bidenas yra užsitikrinęs 248, o D. Trumpas – 214 rinkikų balsų. Pergalę rinkimuose garantuotų 270 rinkikų balsai.

Bidenas užsitikrino pergalę ViskonsineDemokratas Joe Bidenas per antradienį vykusius JAV prezidento rinkimus užsitikrino pergalę svarbioje Viskonsino valstijoje, kurioje 2016 metais buvo laimėjęs dabar perrinkimo siekiantis Donaldas Trumpas, rodo trečiadienį JAV žiniasklaidos paskelbtos prognozės.Jeigu ši pergalė būtų patvirtinta, ji labai sustiprintų Bideno galimybes laimėti kovą dėl Baltųjų rūmų.Televizija CNN ir dienraštis „The New York Times“, remdamiesi naujienų agentūros „The Associated Press“ skaičiavimais, paskelbė, kad Viskonsine laimėjo buvęs viceprezidentas. J. Bidenui tokiu atveju atitenka dar 10 rinkimų balsų, ir jų jis dabar yra užsitikrinęs iš viso 248.Kad laimėtų rinkimus, kuris nors iš kandidatų turi užsitikrinti 270 rinkikų balsų.Tuo metu D. Trumpo kampanija nurodė planuojanti prašyti perskaičiuoti šioje valstijoje atiduotus balsus dėl „pranešimų apie pažeidimus... keliančių rimtų abejonių dėl rezultatų teisėtumo“.Suskaičiavus 94 proc. balsalapių J. Bidenas Viskonsine lenkė D. Trumpą apie 20 tūkst. balsų.2012 metais Barackas Obama laimėjo Viskonsine įgijęs septynių procentinių punktų persvarą. Tačiau 2016 metais demokratų kandidatė Hillary Clinton net nesivargino šioje valstijoje surengti savo kampanijos mitingų ir galiausiai apmaudžiai pralaimėjo D. Trumpui mažesniu nei vieno procentinio punkto skirtumu.

Trumpo štabas prašo teismo sustabdyti balsų skaičiavimą MičiganeJAV prezidento Donaldo Trumpo perrinkimo kampanijos štabas trečiadienį pranešė kreipęsis į teismą, kad būtų sustabdytas balsų skaičiavimas rinkimų baigčiai svarbioje Mičigano valstijoje, kur jo varžovas Joe Bidenas, kaip rodo naujausi duomenys, yra įgijęs nedidelę persvarą.D. Trumpo kampanijos vadovas Billas Stepienas nepateikdamas įrodymų tvirtino, kad jo komandai nebuvo suteikta teisiškai garantuojama galimybė stebėti balsų skaičiavimą „daugelyje“ rinkimų apylinkių.

„Turime būti kantrūs“Suskaičiavus apie 78 proc. balsalapių Pensilvanijoje, D. Trumpas pirmauja maždaug 500 tūkst. balsų, bet jie dar nesuskaičiuoti demokratus palaikančiose valstijos dalyse.„Turime būti kantrūs, – kalbėjo Pensilvanijos gubernatorius Tomas Wolfas. – Šiandien galime ir nesužinoti rezultatų.“„Yra milijonai paštu atiduotų balsų, – pridūrė jis. – Jie bus tiksliai ir pilnai suskaičiuoti.“Demokratų gubernatorius atmetė Baltųjų rūmų kritiką dėl lėto balsų skaičiavimo ir sakė, kad „šiuose rinkimuose yra išbandoma mūsų demokratija“.„Pensilvanijoje vyks sąžiningi rinkimai“, – sakė T. Wolfas. – Ir šiuose rinkimuose nebus pašalinės įtakos.“J. Bidenas trečiadienį pažadėjo užtikrinti, kad nė iš vieno amerikiečio nebūtų atimta balso teisė.„Mes nenurimsime, kol nebus suskaičiuotas kiekvienas balsas“, – tviteryje parašė 77-erių J. Bidenas.J. Bideno kampanija taip pat kritikavo D. Trumpo pergalės paskelbimą kaip „nepridengtas pastangas atimti demokratines Amerikos piliečių teises“.J. Bideno kampanijos teisininkas Bobas Baueris pareiškė, kad D. Trumpas patirs sunkų pralaimėjimą, jei įgyvendins savo grasinimus Aukščiausiajam Teismui apskųsti balsų skaičiavimą.D. Trumpas „patirs vieną gėdingiausių pralaimėjimų, kuriuos kada nors patyrė prezidentas aukščiausiajame šalies teisme“, jei jis paprašys pripažinti negaliojančiais po rinkimų dienos suskaičiuotus biuletenius, sakė buvęs Baltųjų rūmų patarėjas B. Baueris.Įtempta rinkimų kova ir abipusiai kaltinimai primena 2000 metus, kai George'as W. Bushas tapo prezidentu Aukščiausiojo Teismo sprendimu ir tik vieno teisėjo balso persvara. Tuomet atotrūkis tarp G. W. Busho ir jo varžovo demokrato Alo Gore'o Floridoje buvo labai nereikšmingas, ir galiausiai teismas nusprendė, kad toje valstijoje nugalėjo respublikonas.

Trumpas užsitikrino vieną iš keturių Meino valstijos rinkikų balsųJAV prezidentas Donaldas Trumpas užsitikrino vieną iš keturių Meino valstijos rinkikų balsų – lygiai kaip 2016 metais.D. Trumpui atiteko vienas rinkiko balsas 2-ojoje Kongreso rinkimų apygardoje, kur daugiau kaimiškų vietovių gyventojų ir konservatyvesnių pažiūrų rinkėjų.Demokratas Joe Bidenas nesunkiai laimėjo Meine, tačiau tai yra viena iš dviejų JAV valstijų, kur laimėtojui nebūtinai atitenka visi rinkikų balsai.Taigi, trys Meino rinkikų balsai atiteko J. Bidenui, o vienas – D. Trumpui.Analogiška situacija susiklostė ir prieš ketverius metus: D. Trumpas užsitikrino vieną Meino rinkiko balsą, o jo tuometinė varžovė demokratė Hillary Clinton – tris.2016-aisiais pirmą kartą valstijos istorijoje Meine buvo padalyti rinkikų balsai.Kol kas šių metų rinkimų rezultatai rodo, kad J. Bidenas yra užsitikrinęs 238, o D. Trumpas – 214 rinkikų balsų. Pergalę rinkimuose garantuotų 270 rinkikų balsai.

Trumpas prašys perskaičiuoti balsus Viskonsine, sako jo kampanijos vadovasJAV prezidento Donaldo Trumpo kampanijos vadovas trečiadienį pareiškė, kad prašys perskaičiuoti balsus Viskonsino valstijoje, kur, remiantis preliminariais duomenimis, nesmarkiai pirmauja jo varžovas demokratas Joe Bidenas.„Buvo pranešimų apie pažeidimus keliose Viskonsino apygardose, kurie kelia rimtų abejonių dėl rezultatų pagrįstumo“, – sakoma kampanijos vadovo Billo Stepieno pranešime.„Prezidentas jau pasiekė ribą, kad galėtų prašyti perskaičiuoti [balsus], ir mes tai nedelsdami padarysime“, – nurodė jis.Viskonsinas yra viena iš nedaugelio valstijų, kuriose dabar sprendžiasi JAV prezidento rinkimų likimas.

Džordžijos valstioje liko suskaičiuoti 200 tūkst. balsų

Mičigane J. Bidenas didina persvarąSuskaičiavus 96 proc. balsų J. Bidenas padidino savo atotrūkį nuo D. Trumpo iki 29 tūkst. balsų.

D. Trumpas toliau abejoja rezultatais Pensilvanijojehttps://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324033983882166272

Bideno stovykla: Trumpas bus gėdingai sutriuškintas, jei kreipsis į Aukščiausiąjį TeismąPrezidentas Donaldas Trumpas patirs žiaurų pralaimėjimą, jei jis, kaip grasina, dėl rinkimų rezultatų kreipsis į JAV Aukščiausiąjį Teismą, trečiadienį perspėjo demokratų kandidato Joe Bideno stovyklos teisininkas.D. Trumpas „patirs vieną gėdingiausių pralaimėjimų Aukščiausiame Teisme, kokį prezidentui kada nors yra tekę patirti“, jei sieks užginčyti po rinkimų dienos suskaičiuotus biuletenius, teigė buvęs patarėjas Baltuosiuose rūmuose Bobas Baueris.

Rinkėjai buvo aktyviausi per 120 metųJAV prezidento 2020 metų rinkimuose dalyvavo didžiausias skaičius rinkėjų per pastaruosius 120 metų, trečiadienį skelbia JAV leidinys „The Hill“, remdamasis preliminariais JAV rinkimų projekto duomenimis.„Tai nėra įprasta. Aktyvumas 2020 metų prezidento rinkimuose yra didžiausias per 120 metų“, – sakė projektui vadovaujantis Floridos universiteto politologijos profesorius Michaelas McDonaldas.Pasak jo, remiantis trečiadienio ryto duomenimis, rinkimuose dalyvavo 160 mln. žmonių, o rinkėjų aktyvumas siekė 66,9 procento. 1900-aisiais jis buvo 73,7 procento.Tačiau M. McDonaldas pridūrė, kad balsų skaičiavimas tęsiasi, todėl šie duomenys dar bus tikslinami.JAV prezidento rinkimai įvyko lapkričio 3 dieną. Šiuo metu vyksta balsų skaičiavimas. Dabartinis JAV prezidentas respublikonas Donaldas Trumpas siekia perrinkimo, o jam iššūkį meta demokratų atstovas buvęs viceprezidentas Joe Bidenas.Jungtinių Valstijų prezidento rinkimai vyksta pagal dviejų pakopų sistemą: po nacionalinio balsavimo balsus atiduoda Rinkikų kolegijos nariai, atstovaujantys kiekvienai iš 50 valstijų ir Kolumbijos apygardai, kuriai priklauso sostinė Vašingtonas. Daugumos valstijų rinkikai savo balsus atiduoda už kandidatą, surinkusį daugiausiai balsų toje valstijoje.Remiantis „Fox News“ duomenimis, J. Bidenas iki šiol užsitikrino 238 rinkikų palaikymą, o D. Trumpas – 213. Rinkimų nugalėtoju taps kandidatas, surinkęs mažiausiai 270 rinkikų balsų.

Trumpas kalba apie „balsalapių įmetimus“, o „Twitter“ įspėjimu uždengė jo žinutęJAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad po rinkimų skaičiuojant balsus valstijose, kur jis pirmavo prieš demokratų kandidatą Joe Bideną, buvo „netikėtų balsalapių įmetimų“.„Praėjusią naktį aš dažnai pirmavau daugelyje svarbių valstijų, kurios beveik visos yra kontroliuojamos demokratų, – tviteryje parašė D. Trumpas. – Paskui, vienoje po kitos, [mano pranašumas] ėmė stebuklingai tirpti, nes buvo skaičiuojami netikėti balsalapių įmetimai.“D. Trumpas nepagrindė jokiais įrodymais savo teiginio apie tokius „balsalapių įmetimus“, o jokių pranešimų apie pažeidimus negauta.Socialinis tinklas „Twitter“ šią D. Trumpo žinutę pažymėjo kaip galimai klaidinančią.„Dalis ar visas šioje žinutėje bendrinamas turinys yra ginčijamas ir gali klaidinti dėl rinkimų ar kito pilietinio proceso“, – sakoma „Twitter“ pranešime, uždengusiame prezidento įrašą.Taip socialinis tinklas siekia informuoti vartotojus apie galimai neteisingą informaciją, prieš jiems perskaitant prezidento įrašą.„Twitter“ jau anksčiau yra ėmęsis panašių veiksmų dėl prezidento žinutės.Skaičiuojant balsus, abiejų kandidatų pranašumas daugelyje valstijų svyruoja pirmyn ir atgal.

Bidenas: nenurimsime, kol nebus suskaičiuotas kiekvienas balsasJoe Bidenas trečiadienį pažadėjo, kad jo kampanija „nenurims, kol nebus suskaičiuotas kiekvienas balsas“ JAV prezidento rinkimuose, prezidentui Donaldui Trumpui siekiant Aukščiausiojo Teismo įsikišimo balsų skaičiavimui nutraukti.„Mes nenurimsime, kol nebus suskaičiuotas kiekvienas balsas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpui iššūkį prezidento rinkimuose metantis J. Bidenas.

Trys valstijos gali lemti būsimą prezidentąPensilvanijos, Džordžijos ir, kiek netikėtai, Nevados rinkėjai gali nuspręsti, kam atiteks šalies vairas. Jei D, Trumpas laimi šias tris valstijas, o Viskonsinas su Mičiganu atitenka J. Bidenui, tuomet rezultatas būtų itin artimas, tačiau pergalę rezultatu 274-264 švęstų D. Trumpas. Jei J. Bidenas laimi nors vieną iš šių trijų valstijų, pergalė atitenka jam.Pensilvanijoje laukia itin atkakli kova, nes kol kas suskaičiuot tik 64 proc. balsų ir J. Bidenas atsilieka maždaug pusę milijono balsų skirtumu, tačiau rezultatai iš didmiesčių ir išankstinio balsavimo apylinkių gali situaciją pakeisti. Džordžijoje kol kas nežymia persvara pirmauja D. Trumpas, tačiau liko suskaičiuoti maždaug 6 proc. iš mėlyniausių Atlantos rajonų, todėl 100 tūkst. balsų persvara taip pat gali sumažėti ar net išnykti. Net jei D. Trumpui pavytų išlaikyti persvarą čia, labai svarbi taptų Nevados valstija. Jei J. Bidenas laimi ją, tokiu atveju jis taptų prezidentu vos 2 rinkikų kolegijos balsų persvara net ir be Pensilvanijos ir Džordžijos pagalbos. Nevadoje J. Bidenas kol kas priekyje 8 tūkst. balsų persvarą, šiuo metu suskaičiuot 67 proc. balsų

Žiniasklaida: respublikonai ir demokratai išsaugos daugumą atitinkamuose Kongreso rūmuoseJAV Respublikonų partija išlaikys savo daugumą Senate, o Demokratų partija – Atstovų Rūmuose, trečiadienį, remdamasi savo prognoze, pranešė televizija NBC.Šiuo metu, remiantis jau paskelbtais preliminariais duomenimis, tiek respublikonai, tiek demokratai tikrai turės po 47 mandatus 100 vietų Senate. Tačiau ne visos valstijos baigė skaičiuoti balsus, o NBC prognozuoja, kad demokratai tikriausiai nesugebės užsitikrinti 51 vietos aukštuosiuose Kongreso rūmuose.Prognozuojama, kad Atstovų Rūmuose Demokratų partija praras dalį savo pozicijų, bet visgi išsaugos daugumą. Šiuo metu demokratams jau garantuotos 189 vietos, o respublikonams – 182. Norint užsitikrinti daugumą, būtina gauti ne mažiau kaip 218 mandatų.Anot amerikiečių žiniasklaidos, minimas scenarijus liudija, kad demokratų viltys, jog JAV rinkėjai visiškai atmes šalies prezidento Donaldo Trumpo ir jo šalininkų idealus, nepasiteisino.

D. Trumpas pareiškė abejojantis rinkimų rezultataisSavo tviterio paskyroje JAV prezidentas teigė nesuprantantis, kodėl kai kuriose valstijose jo iš pradžių turėta persvara ištirpo. Jis veikiausiai turėjo omenyje Mičganą ir Viskonsiną, kuriuose neseniai į priekį išsiveržė J. Bidenas. Rezultatai pasikeitė, kuomet buvo pradėti skaičiuoti didmiečių rinkėjų balsai ir nuotoliuniu būdu balsavusiųjų biuleteniai. Panašus scenarijus grečiausiai laukia ir Pensilvanijoje, kur kol kas suskaičiuoti 64 proc. balsų ir kur kol kas pirmauja D. Trumpas. Tačiau Pensilvanija yra viena iš nedaugelio valstijų, kur įstatymu draudžiama pradėti skaičiuoti išankstinius balsus balsavimui dar nepasibaigus. Vietos apklausų prie balsadėžių duomenimis, J. Bideno remėjai daug aktyviau savo paramą išreiškė balsuodami paštu.

Iš Filadelfijos – tiesioginė transliacija, kaip skaičiuojami balsai:

Viskonsine pirmauja J. Bidenas, šiuo metu jis - nežymus rinkimų favoritasViskonsino valstijoje liko suskaičiuoti vos 5 proc. balsų. Šiuo metu 0,7 proc. persvara priekyje J. Bidenas. Jei jam pavyktų laimėti Viskonsiną ir Mičiganą, tai būtų didelis žingsnis iki Baltųjų rūmų.

Mičigane į priekį išsiveržė J. BidenasMičigano valstijoje vyksta labai permaininga kova. Iš pradžių prezidentas D. Trumpas čia džiaugėsi gana solidžia persvara, tačiau pradėjus skaičiuoti didmiesčių ir išankstiniu būdu atsiųstus biuletenius J. Bidenui pavyko išsiveržti į priekį.Suskaičiavus 94 proc. balsų J. Bidenas pirmauja 49,4 proc., prieš 49,1 D. Trumpui. Kandidatus skiria maždaug 18 tūkst. balsų.Mičiganas yra labai svarbi valstija, kuri 2016 metais atnešė pergalę D. Trumpui ir be kurios pagalbos jam gali būti sunku laimėti perrinkimą.

J. Bidenas užsitikrino 238 rinkikų balsus, D. Trumpas – 213Donaldas Trumpas ir jo konkurentas demokratas Joe Bidenas šiuo metu laukia JAV prezidento rinkimų rezultatų.Biuletenių skaičiavimas neužbaigtas dar septyniose valstijose, įskaitant tokias svyruojančias kaip Pensilvanija ir Viskonsinas. Tai reiškia, kad ir D. Trumpas, ir J. Bidenas dar gali laimėti rinkimus.JAV žiniasklaida prognozuoja pergalę D. Trumpui 23-ose valstijose, įskaitant daug rinkikų balsų turinčius Floridą ir Teksasą, taip pat Indianą, Kentukį, Misūrį ir Ohajo valstiją. Visose šiose valstijose D. Trumpas nugalėjo ir 2016 m.Tuo metu J. Bidenas nugalėjo 20-yje valstijų, įskaitant savo namų valstiją Delaverą, taip pat – Kaliforniją ir Niujorką. Demokratas laimėjo vienoje valstijoje, kurioje 2016 m. laimėjo D. Trumpas, – Arizonoje.Nebraskoje rinkikų balsai buvo padalyti – keturi balsai atiteko D. Trumpui, vienas – J. Bidenui. Meino valstijoje laimėjo J. Bidenas, tačiau kol kas jis yra užsitikrinęs tik tris iš keturių rinkikų balsų, dėl ketvirtojo balso vis dar sprendžiama.Taigi šiuo metu J. Bidenas yra užsitikrinęs 238 rinkikų balsus, o D. Trumpas – 213.Magiškas skaičius JAV prezidento rinkimuose yra 270. Būtent tiek rinkikų turi užsitikrinti kandidatas, kad nugalėtų prezidento rinkimuose ir taptų naujuoju šalies vadovu.Pateikiame valstijų, kuriose nugalėjo D. Trumpas ir J. Bidenas sąrašą, ir rinkikų skaičių jose:Donaldas Trumpas: Alabama (9), Arkanzasas (6), Florida (29), Aidahas (4), Indiana (11), Ajova (6), Kanzasas (6), Kentukis (8), Luiziana (8), Misisipė (6), Misūris (10), Montana (3), Nebraska (4)*, Šiaurės Dakota (3), Ohajas (18), Oklahoma (7), Pietų Karolina (9), Pietų Dakota (3), Tenesis (11), Teksasas (38), Juta (6), Vakarų Virdžinija (5), Vajomingas (3).* Nebraskoje dviejų rinkikų balsai atitenka daugiausia rinkėjų balsų valstijoje surinkusiam kandidatui, o dar trijų rinkikų balsai nustatomi pagal rinkėjų simpatijas trijose Kongreso apygardose. J. Bidenui vienas balsas atiteko per balsavimą Kongreso rinkiminėse apygardose.Joe Bidenas: Arizona (11), Kalifornija (55), Koloradas (9), Konektikutas (7), Delaveras (3), Kolumbijos apygarda (3), Havajai (4), Ilinojus (20), Meinas (3)**, Merilendas (10), Masačusetsas (11), Minesota (10), Nebraska (1)*, Naujasis Hampšyras (4), Naujasis Džersis (14), Naujoji Meksika (5), Niujorkas (29), Oregonas (7), Rod Ailendas (4), Vermontas (3), Virdžinija (13), Vašingtonas (12).** Meine sistema yra panaši į sistemą Nebraskoje. Trys iš keturių rinkikų balsų yra numatyti J. Bidenui, dėl dar vieno balso kol kas nėra nuspręsta.Vis dar laukiama galutinių rezultatų šiose valstijose: Aliaska, Džordžija, Mičiganas, Nevada, Šiaurės Karolina, Pensilvanija ir Viskonsinas.

Rezultatų vis dar laukiama:Arizona (11 rinkikų): tradiciškai laimi respublikonai, tačiau šiemet čia – vienas pagrindinių kovos laukų. Suskaičiavus 83 proc. balsų J. Bidenas pirmauja (51 proc. prieš 47,6 proc.).Džordžija (16 rinkikų): kita tradiciškai respublikoniška valstija, tačiau šiemet čia taip pat vyksta intensyvi kova.D. Trumpas šiuo metu nežymiai pirmauja, tačiau vis dar skaičiuojami biuleteniai Atlantoje ir aplinkiniuose priemiesčiuose (suskaičiuota 94 proc. balsų).Nevada (6 rinkikai): J. Bideno čia laukia sunkesnė, nei tikėtasi, kova. Šiuo metu jis labai nežymiai pirmauja.Viskonsinas (10 rinkikų): daugiau nei du dešimtmečius rėmė demokratus, tačiau 2016 m. čia laimėjo D. Trumpas. Suskaičiavus 95 proc. balsų nežymiai pirmauja J. Bidenas.Mičiganas (16 rinkikų): minimalia persvara kol kas pirmauja J. Bidenas. Suskaičiuota 94 proc. balsų. Daug biuletenių demokratų pakraipos gyvenamose vietovėse, pavyzdžiui, Detroite, dar nesuskaičiuoti.Pensilvanija: su 20 rinkikų kolegijos balsų tai yra pagrindinis politinis mūšio laukas. D. Trumpas pirmauja 10 proc., tačiau dar reikia suskaičiuoti didžiulį balsavimo biuletenių skaičių, o rezultato tikimasi tik penktadienį.

JAV prezidento rinkimuose – intriga, kokios nesitikėtaValstijose, kurios nulems JAV prezidento rinkimų baigtį, skirtumai tarp dabartinio prezidento Donaldo Trumpo ir respublikonų kandidato Joe Bideno – itin menki. Abu kandidatus skiria vos po kelis tūkstančius balsų.Mičigane, kur suskaičiuota 90 proc. balsų, pirmauja D. Trumpas (49,4 proc.), tačiau labai nedideliu skirtumu: J. Bideno sąskaitoje šiuo metu 49,1 proc. Vadinasi abu kandidatus skiria vos 13 tūkst. balsų.Panaši situacija ir Viskonsine (suskaičiuota 95 proc.), tik čia 20 tūkst. balsų pirmauja J. Bidenas.Džordžijoje suskaičiavus 94 proc. balsų pirmauja D. Trumpas (50,5 proc.), J. Bidenas turi 48,3 proc.Nevadoje liko suskaičiuoti daugiau balsų (kol kas suskaičiuota 67 proc.), tačiau ir čia vyksta atkakli kova. Nedideliu skirtumu 49,2 proc. prieš 48,6 proc. laimi J. Bidenas.

Reperis K. Westas prezidento rinkimuose balsavo už saveAmerikiečių reperis Kanye Westas trečiadienį pripažino savo pralaimėjimą JAV prezidento rinkimuose, bet pažadėjo dalyvauti 2024 metų rinkimų kampanijoje.Anksčiau jis socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad pirmą kartą dalyvavo JAV prezidento rinkimuose ir balsavo už žmogų, dėl kurio yra absoliučiai tikras: „Šiandien pirmą kartą gyvenime balsuoju už JAV prezidentą ir tai žmogus, kuriuo tikrai pasitikiu... Tai – aš“.Kitoje tviterio žinutėje reperis trumpai parašė: „Kanye 2024“.K. Westas rinkimų kampaniją pradėjo tik šių metų vasarą. Jo kandidatūra buvo iškelta tik 12 valstijų ir geriausiai jis pasirodė Tenesyje, kur už jį balsavo daugiau kaip 10 tūkst. rinkėjų – 0,3 procento.Be K. Westo prezidento rinkimuose taip pat dalyvavo virtinė kitų itin mažas galimybes laimėti turėjusių kandidatų. Tarp jų buvo Libertarų partijos kandidatė Jo Jorgensen, Žaliųjų partijos atstovas Howie Hawkinsas, buvęs aktorius Brockas Pierce'as, Reformų partijos kandidatas Rocky De La Fuente Guerra, socialistų judėjimo aktyvistės Gloria La Riva ir Alyson Kennedy.

Mičigane (16 rinkikų) demokratų kandidatas vejasi D. Trumpą. Suskaičiavus 88 proc. balsų pirmauja D. Trumpas (49,8 proc.). J. Bideno sąskaitoje – 48,6 proc.

JAV rinkimų naktį Portlande demonstrantai degino Amerikos vėliavasDemonstrantai, tarp kurių buvo ginkluotų automatais, degino JAV vėliavas ir dainavo protesto dainas, naktį po prezidento ir Kongreso žygiuodami per Portlando miestą šiaurės vakarinėje Oregono valstijoje, tvyrant didžiulei įtampai, bet be smurto proveržių.Šiame liberaliame Oregono anklave buvo ruošiamasi galimiems ginkluotiems susirėmimams po kelis mėnesius vykusių visuomenę priešinančių demonstracijų, rengtų kairiųjų aktyvistų, dešiniojo sparno ginkluotų grupių, padėtį prižiūrint prezidento Donaldo Trumpo pasiųstiems federaliniams pareigūnams.Daugiau – čia.

J. Borrellis: ES pasirengusi plėtoti partnerystę su JAVEuropos Sąjungos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis, laukdamas JAV prezidento rinkimų rezultatų, patvirtino Bendrijos įsipareigojimą dėl transatlantinės partnerystės.„Amerikiečiai tarė žodį. Mums laukiant rinkimų rezultatų, ES tebėra pasirengusi toliau kurti tvirtą transatlantinę partnerystę, grindžiamą mūsų bendromis vertybėmis ir istorija“, – trečiadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė J. Borrellis.

Trumpui – pirmasis sveikinimas iš EuroposSlovėnijos ministras pirmininkas Janezas Jansa pasveikino JAV prezidentą Donaldą Trumpą su galima pergale prezidento rinkimuose.„Gana aišku, kad amerikiečiai dar ketveriems metams išrinko Donaldą Trumpą ir (viceprezidentą) Mike‘ą Pence‘ą“, - trečiadienį tviteryje rašė dešinysis politikas. Jis pridūrė, kad delsimas ir „faktų neigimas“ iš pagrindinės žiniasklaidos pusės tik sustiprins JAV prezidento triumfą.Prieš tai D. Trumpas pirma laiko pasiskelbė rinkimų nugalėtoju, nors balsų skaičiavimas dar nebaigtas.ES šalis Slovėnija turi 2 mln. gyventojų, Nuo kovo valdžioje esantis J. Jansa yra artimas ES atžvilgiu kritiškai nusiteikusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano sąjungininkas. Abu politikai praeityje nuolat teigiamai atsiliepė apie D. Trumpą ir jo prezidentavimą.Iš Slovėnijos yra kilusi D. Trumpo žmona Melania.

Vokietijos ministrė perspėja: JAV susidarė „labai sprogi situacija“Vokietijos gynybos ministrė Annegret Kramp-Karrenbauer trečiadienį perspėjo, kad Jungtinėse Valstijose susidarė „labai sprogi situacija“ ir kad ten gali kilti sisteminė krizė, prezidentui Donaldui Trumpui pirma laiko paskelbus rinkimų pergalę.Po D. Trumpo pareiškimo, kad jis ketina Aukščiausiajame Teisme siekti sustabdyti balsų skaičiavimo procedūras, A. Kramp-Karrenbauer Vokietijos visuomeniniam transliuotojui ZDF sakė, kad „šie rinkimai dar nenulemti,... balsai dar skaičiuojami“.Pasak jos, D. Trumpas galėtų sukelti „konstitucinę krizę JAV“ ir toks scenarijus „turi mus labai neraminti“.Ministrė, kuri taip pat yra kanclerės Angelos Merkel Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) lyderė, teigė, jog tikriausiai jau „prasidėjo kova dėl rezultatų teisėtumo, kad ir kaip ji baigsis“.A. Kramp-Karrenbauer pripažino, kad Vokietijos ir JAV santykiai per pastaruosius ketverius metus patyrė „sunkų išbandymą“, D. Trumpui nuožmiai kritikuojant Berlyną dėl prekybos ir išlaidų gynybai.Tačiau A. Kramp-Karrenbauer sakė: „Ši draugystė pranoksta klausimą dėl to, kokia administracija šiuo metu yra Baltuosiuose rūmuose.“ Ministrė nurodė atmetanti Vokietijoje pasigirstančius raginimus „nutraukti savo ryšius su Jungtinėmis Valstijomis“.Vis dėlto ministrė pabrėžė, kad nepaisant galutinio JAV rinkimų rezultato, Europai reikės tapti savarankiškesnei.„Turėsime daryti daug daugiau dėl savo pačių interesų – ir kaip Vokietija, ir, ypač, drauge su kitais europiečiais“, – sakė ji.Panašiai kalbėjo finansų ministras Olafas Scholzas. Pasak jo, atsižvelgiant į įvykius Jungtinėse Valstijose Europai reikia stiprinti savo pačios „suverenumą“, kad „galėtų egzistuoti taisyklėmis paremta pasaulinė tvarka“.„Štai kodėl mums reikia pasinaudoti šia proga ir padaryti, kad Europa būtų stipri“, – žurnalistams Berlyne sakė jis.

Jei J. Bidenas išlaikytų persvarą Nevadoje (6 rinkikai) ir Viskonsine (10 rinkikų), laimėjimas bet kurioje iš šių valstijų – Šiaurės Karolinoje (15 rinkikų), Džordžijoje (16 rinkikų), Mičigane (16 rinkikų) arba Pensilvanijoje (20 rinkikų) – garantuotų jam pergalę JAV prezidento rinkimuose, modeliuoja „The Guardian“.

Viskonsine (10 rinkikų) rezultatas pasikeitė. Suskaičiavus 95 proc. balsų nedideliu rezultatu 49,4 proc. prieš 49,1 proc. dabar pirmauja J. Bidenas.

Po Trumpo kalbos – atsakas iš Bideno stovyklos: pasibaisėtina„Šią naktį nuskambėjęs prezidento pareiškimas apie siekį neskaičiuoti tinkamu laiku išsiųstų biuletenių buvo pasibaisėtinas, neturintis precedento ir neteisingas“, – rašoma J. Bideno rinkimų kampanijos vadovės Jen O’Malley Dillon pranešime.„Jis buvo pasibaisėtinas, nes tai – akivaizdžios pastangos atimti iš Amerikos piliečių demokratines teises. Neturintis precedento, nes dar niekada mūsų istorijoje JAV prezidentas nesiekė atimti iš amerikiečių jų balsų nacionaliniuose rinkimuose“, – rašoma pranešime.Keliose valstijose raginęs respublikonus [saugotis demokratų plano klastoti rinkimus], kad sutrukdytų teisėtam biuletenių skaičiavimui iki rinkimų dienos, dabar D. Trumpas sako, kad šių biuletenių negalima skaičiuoti ir po rinkimų dienos.Jis taip pat neteisingas, nes to nebus. [Balsų] skaičiavimas nesiliaus. Jis tęsis tol, kol bus suskaičiuoti visi tinkamu laiku išsiųsti biuleteniai. Nes mūsų įstatymai – įstatymai, kurie gina kiekvieno amerikiečio teisę balsuoti – tai įtvirtina.Pakartosime šią naktį viceprezidento sakytus žodžius – Donaldas Trumpas nesprendžia šių rinkimų rezultatų. Joe Bidenas nesprendžia šių rinkimų rezultatų. Amerikos žmonės sprendžia šių rinkimų rezultatus. Demokratinis procesas privalės vykti ir vyks, kol paaiškės išvados“, – toliau dėstoma pranešime.

Mičigane suskaičiuota 80 proc. balsų. Pirmauja D. Trumpas (51,8 proc.), J. Bidenui – 46,6 proc.

Viskonsine – įnirtinga kova: suskaičiavus 95 proc. balsų, pirmauja D. Trumpas su 49,7 proc. J. Bidenui kol kas tenka 48,8 proc.

JAV žiniasklaida: J. Bidenas jau užsitikrino 238 rinkikų balsus, D. Trumpas – 213 JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo varžovas demokratas Joe Bidenas kovoja dėl Baltųjų rūmų, po antradienį įvykusių rinkimų užsidarius balsavimo apylinkėms ir anksti trečiadienį laukiant palaipsniui skelbiamų rezultatų.Dabar pagrindinis dėmesys sutelktas į balsų skaičiavimą keliose valstijose, kur abiejų kandidatų šansai yra apylygiai.Iki šiol nugalėtojas nėra aiškus septyniose valstijose, įskaitant tokias svarbias valstijas kaip Pensilvanija ir Viskonsinas. Taigi, tiek D. Trumpas, tiek J. Bidenas tebeturi galimybę laimėti.JAV žiniasklaidos prognozės rodo, kad antrosios kadencijos siekiantis respublikonas prezidentas laimi 23-ose valstijose, įskaitant itin svarbias Floridą ir Teksasą, taip pat Indianą, Kentukį, Misūrį, Ohają ir Tenesį. Visose jose D. Trumpas laimėjo ir per 2016 metų rinkimus.Tuo metu J. Bidenas laikomas laimėjusiu 20-yje valstijų, įskaitant Konektikutą, jo gimtąją Delavero valstiją, itin svarbias Niujorko ir Kalifornijos valstijas, taip sostinę Vašingtoną Kolumbijos apygardoje. Buvusiam viceprezidentui pavyko laimėti pietrytinėje Arizonos valstijoje, kur 2016 metais pergalę šventė D. Trumpas.Keturių Nebraskos valstijos deleguojamų rinkikų balsai atiteks D. Trumpui, vienas – J. Bidenui.Meino valstijoje laimėjo J. Bidenas, bet kol kas aišku, kad demokratui teks trys šios valstijos rinkikų balsai, o dėl ketvirtojo dar bus sprendžiama.Kol kas šie rezultatai rodo, kad J. Bidenas yra užsitikrinęs 238, o D. Trumpas – 213 rinkikų balsų. Pergalę rinkimuose garantuotų 270 rinkikų balsai.Apžvalgininkai prognozuoja, kad kovos dėl Baltųjų rūmų baigtį nulems tik saujelė vadinamųjų svyruojančių valstijų, iš kurių rezultatai dar nepaskelbti. Išlieka neaišku, kas laimėjo Džordžijos, Mičigano, Pensilvanijos ir Viskonsino valstijose.Žemiau pateikiamas valstijų, kuriose pergalę iškovojo kuris nors iš kandidatų sąrašas ir jų deleguojamų Rinkikų kolegijos narių skaičius. Šie duomenys pagrįsti didžiųjų JAV žiniasklaidos bendrovių, tokių kaip CNN, „Fox News“, MSNBC/„NBC News“, ABC, CBS ir „The New York Times“, prognozėmis. Prognozė dėl Arizonos pateikiama remiantis naujienų agentūros „The Associated Press“ skaičiavimais.D. Trumpas (176): Aidahas (4), Ajova (6), Alabama (9), Arkanzasas (6), Florida (29), Indiana (11), Juta (6), Kanzasas (6), Kentukis (8), Luiziana (8), Misisipė (6), Misūris (10), Montana (3), Nebraska (4)*, Ohajas (18), Oklahoma (7), Pietų Karolina (9), Pietų Dakota (3), Šiaurės Dakota (3), Teksasas (38), Tenesis (11), Vajomingas (3), Vakarų Virdžinija (5).J. Bidenas (238): Arizona (11), Delaveras (3), Havajai (4), Ilinojus (20), Kalifornija (55), Koloradas (9), Kolumbijos apygarda (3), Konektikutas (7), Masačusetsas (11), Meinas (3)**, Merilandas (10), Minesota (10), Naujasis Džersis (14), Naujasis Hampšyras (4), Naujoji Meksika (5), Nebraska (1)*, Niujorkas (29), Oregonas (7), Rod Ailandas (4), Vašingtonas (12), Vermontas (3), Virdžinija (13).* Penki Nebraskos rinkikų balsai paskirstomi: dviejų rinkikų balsai atitenka daugiausiai balsų valstijoje surinkusiam kandidatui, o kiti trys priklauso nuo balsavimo Kongreso apygardoje. J. Bidenui atiteko vienas rinkiko balsas 2-ojoje Kongreso rinkimų apygardoje.** Meine taikomas panašus metodas kaip Nebraskoje. Iš keturių šios valstijos rinkikų balsų trys prognozuojami J. Bidenui, o dėl dar vieno bus nuspręsta vėliau.Valstijos, kuriose nugalėtojas dar nėra aiškus: Aliaska, Džordžija, Mičiganas, Nevada, Pensilvanija, Šiaurės Karolina, Viskonsinas.

JAV žiniasklaida: J. Bidenas laimėjo Meino valstijojeDemokratas Joe Bidenas laimėjo rinkimus pačiuose JAV šiaurės rytuose esančioje Meino valstijoje, anksti trečiadienį prognozavo šalies žiniasklaida.Televizija „Fox News“ ir laikraštis „The New York Times“ buvusiam viceprezidentui prognozuoja mažiausiai tris iš keturių šios valstijos rinkikų balsų.Galutinio J. Bidenui Meine atiteksiančių rinkikų balsų skaičiaus „Fox News“ ir „The New York Times“ dar nepaskelbė. Šis skaičius priklauso nuo balsavimo Kongreso apygardose, o ne nuo bendro valstijos rezultato.

JAV žiniasklaida: J. Bidenas laimėjo balsavimą ArizonojeDemokratų kandidatas į prezidentus Joe Bidenas laimėjo balsavimą pietrytinėje Arizonos valstijoje – tradicinėje respublikonų tvirtovėje, kurioje per 2016 metų prezidento rinkimus laimėjo Donaldas Trumpas, rodo anksti trečiadienį paskelbta televizijos „Fox News“ ir naujienų agentūros „The Associated Press“ paskelbta prognozė.Tikėtina J. Bideno pergalė Arizonoje, deleguojančioje 11 rinkimų, buvo paskelbta po D. Trumpo kalbos, per kurią prezidentas paskelbė laimėjęs rinkimus, nors keliose svarbiose valstijos antradienį vykusio balsavimo rezultatai dar nėra aiškūs.

„The Guardian“: tai liūdniausias scenarijusTai liūdniausias scenarijus, kurio baiminosi daugelis politologų ir strategų, – matydamas, kad rinkimų rezultatai darosi jam nepalankūs, prezidentas siekia pasėti abejonių dėl rinkimų teisėtumo, pastebi „The Guardian“.Šiuo metu likę suskaičiuoti dar daug teisėtų rinkimų biuletenių svarbiose valstijose, kaip antai, Mičigane, Pensilvanijoje ir Viskonsine. Būtent šių valstijų rinkėjų balsai lems, kas taps prezidento rinkimų nugalėtoju.D. Trumpas negali skelbtis nugalėtoju. Balsų skaičiavimas tęsiasi, reziumuoja „The Guardian“.

D. Trumpas pažadėjo kreiptis į JAV Aukščiausiąjį Teismą dėl prezidento rinkimų rezultatųJAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė laimėjęs rinkimus ir užsitikrinęs antrą kadenciją, nors galutiniai rezultatai dar nepaskelbti, taip pat sakė ketinantis užginčyti Aukščiausiajam Teismui balsų skaičiavimo procedūras.„Mes tikrai laimėjome šiuos rinkimus“, – teigė D. Trumpas, sakydamas neįprastą kalbą Baltųjų rūmų reprezentaciniame Rytiniame kambaryje.Daugiau – čia.

Baltuosiuose rūmuose laukiama D. Trumpo pareiškimo. https://twitter.com/jeffmason1/status/1323883012287811585?ref_src=twsrc%5Etfw

Viskonsinas ir Pensilvanija dar net nepradėjo skaičiuoti paštu atsiųstų biuletenių, tad kol paaiškės galutiniai JAV prezidento rinkimų rezultatai, gali praeiti kelios dienos.

Džordžijoje (16 rinkikų), suskaičiavus 93 proc. biuletenių pirmauja D. Trumpas (50,7 proc.), tuo metu J. Bidenui atitenka 48,1 proc. balsų.

JAV žiniasklaida: J. Bidenas jau užsitikrino 223 rinkikų balsus, D. Trumpas – 214JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo varžovas demokratas Joe Bidenas kovoja dėl Baltųjų rūmų, po antradienį įvykusių rinkimų užsidarius balsavimo apylinkėms ir anksti trečiadienį laukiant palaipsniui skelbiamų rezultatų.Pradėjus skelbti pirmuosius rezultatus, JAV žiniasklaidos prognozės rodo, kad antrosios kadencijos siekiantis respublikonas prezidentas laimi 23-ose valstijose, įskaitant itin svarbias Floridą ir Teksasą, taip pat Indianą, Kentukį, Misūrį, Ohają ir Tenesį. Visose jose D. Trumpas laimėjo ir per 2016 metų rinkimus.Tuo metu J. Bidenas laikomas laimėjusiu 18 valstijų, įskaitant Konektikutą, jo gimtąją Delavero valstiją, itin svarbias Niujorko ir Kalifornijos valstijas, taip sostinę Vašingtoną Kolumbijos apygardoje. Visose jose 2016 metais laimėjo Demokratų partijos kandidatė Hillary Clinton.Kol kas šie rezultatai rodo, kad J. Bidenas yra užsitikrinęs 223, o D. Trumpas – daugiausiai 214 rinkikų balsų, nes Nebraskos rinkikų balsai yra padalijami. Pergalę rinkimuose garantuotų 270 rinkikų balsai.Apžvalgininkai prognozuoja, kad kovos dėl Baltųjų rūmų baigtį nulems tik saujelė vadinamųjų svyruojančių valstijų, iš kurių rezultatai dar nepaskelbti. Išlieka neaišku, kas laimėjo Arizonos, Džordžijos, Mičigano, Pensilvanijos ir Viskonsino valstijose.Žemiau pateikiamas valstijų, kuriose pergalę iškovojo kuris nors iš kandidatų sąrašas ir jų deleguojamų Rinkikų kolegijos narių skaičius. Šie duomenys pagrįsti didžiųjų JAV žiniasklaidos bendrovių, tokių kaip CNN, „Fox News“, MSNBC/„NBC News“, ABC, CBS ir „The New York Times“, prognozėmis.D. Trumpas (176)*: Aidahas (4), Ajova (6), Alabama (9), Arkanzasas (6), Florida (29), Indiana (11), Juta (6), Kanzasas (6), Kentukis (8), Luiziana (8), Misisipė (6), Misūris (10), Montana (3), Nebraska (5)*, Ohajas (18), Oklahoma (7), Pietų Karolina (9), Pietų Dakota (3), Šiaurės Dakota (3), Teksasas (38), Tenesis (11), Vajomingas (3), Vakarų Virdžinija (5).* Penki Nebraskos rinkikų balsai paskirstomi: dviejų rinkikų balsai atitenka daugiausiai balsų valstijoje surinkusiam kandidatui, o kiti trys priklauso nuo balsavimo Kongreso apygardoje. Mažiausiai vienas iš šių balsų galiausiai gali atitekti J. Bidenui.J. Bidenas (233): Delaveras (3), Havajai (4), Ilinojus (20), Kalifornija (55), Koloradas (9), Kolumbijos apygarda (3), Konektikutas (7), Masačusetsas (11), Merilandas (10), Minesota (10), Naujasis Džersis (14), Naujasis Hampšyras (4), Naujoji Meksika (5), Niujorkas (29), Oregonas (7), Rod Ailandas (4), Vašingtonas (12), Vermontas (3), Virdžinija (13).Valstijos, kuriose nugalėtojas dar nėra aiškus: Aliaska, Arizona, Džordžija, Meinas, Mičiganas, Nevada, Pensilvanija, Šiaurės Karolina, Viskonsinas.

D. Trumpas laimėjo TeksasePerrinkimo siekiantis JAV prezidentas Donaldas Trumpas per antradienį įvykusius rinkimus laimėjo svarbioje Teksaso valstijoje, deleguojančioje 38 rinkikus, rodo anksti trečiadienį paskelbti didžiųjų JAV televizijos kanalų prognozės.Teksasas tradiciškai tvirtai palaikydavo respublikonus, bet demokratų kandidatas Joe Bidenas, kaip rodė apklausos, buvo smarkiai sustiprinęs pozicijas šioje valstijoje. Kai kurie ekspertai prognozavo, kad Teksasas pirmąkart nuo 1976 metų gali nubalsuoti už demokratų kandidatą.

Rod Ailande (4 rinkikai) prognozuojama pergalė Joe Bidenui. Geografiškai mažiausia JAV valstija už demokratus balsuoja nuo pat 1988-ųjų.

Teksase (38 rinkikai) prognozuojama svarbi pergalė D. Trumpui. Suskaičiavus 82 proc. balsų jis pirmauja 52,2 proc. prieš 46,4 proc.

Florida vėl nuvylė Demokratų partijąNepaisant didžiulių pastangų priešrinkiminės kampanijos metu, įskaitant šimtus milijonų dolerių, kuriuos skyrė verslininkas Mike’as Bloombergas, D. Trumpas vėl laimėjo valstijoje, kurioje deklaravo savo gyvenamąją vietą, rašo BBC.Jis gavo daug balsų tradiciškai Respublikonų partiją remiančiuose regionuose ir pasigviešė dalį J. Bideną remiančių lotynoamerikiečių ir afroamerikiečių balsų Demokratų partijos tvirtove laikomoje Pietų Floridoje.Laimėjęs šioje valstijoje, D. Trumpas įveikė pirmą didelę kliūtį, skiriančią nuo perrinkimo, ir pademonstravo (bent jau Floridoje), kad J. Bideno pranašumą rodančios apklausos anaiptol nėra patikimos.Dabar D. Trumpui reikia parodyti, kad neprarado pramoninių valstijų JAV centrinėje dalyje, atvedusių jį į Baltuosius rūmus 2016-aisiais, paramos. Taip pat jam reikia lamėti tokiose valstijose kaip Šiaurės Karolina ir Arizona, siūlančiose J. Bidenui kitų perspektyvių kelių užsitikrinti pergalę.

Tuojau po J. Bideno kalbos D. Trumpas per „Twitter“ pareiškė, kad tikisi „didelės“ savo pergalės ir apkaltino demokratus mėginant „pavogti rinkimus“.„Mūsų persvara DIDELĖ, bet jie mėgina PAVOGTI rinkimus“, – rašė prezidentas.D. Trumpas netrukus žada pareiškimą.https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1323864021167198209?ref_src=twsrc%5Etfw

Buvęs Baltųjų rūmų atstovas spaudai: kalbant apie Trumpą, visada galima tikėtis staigmenųAnthony Scaramucci, vienas iš pompastiškiausių buvusių Baltųjų rūmų pareigūnų, kalbėjosi su Katty Kay ir Andrew Neilu specialioje rinkimams skirtoje laidoje, rašo BBC.„Manau, kad Joe Bidenas laimės. Balsai jo naudai krypsta Viskonsino, Mičigano ir Pensilvanijos valstijose“, – teigė A. Scaramucci. Buvęs D. Trumpo šalininkas pasidarė atviru prezidento kritiku ir per daug nesivaržė reikšdamas savo nuomonę laidos metu.Aiškindamas geresnius D. Trumpo rezultatus nei tikėtasi, A. Scaramucci sakė: „Žmonės Donaldą Trumpą mato kaip savo pykčio įsikūnijimą.“Nepaisant to, buvęs valdininkas pareiškė, kad D. Trumpas „susimovė kovodamas su koronavirusu“.„Jis sugriovė ekonomiką. Jis liaupsina despotus ir kritikuoja demokratinių valstybių lyderius visame pasaulyje“, – nurodė A. Scaramucci. Tiesa, vyras pripažino, kad jo buvęs viršininkas moka nustebinti.

Joe Bidenas kreipėsi į rinkėjusDemokratas Joe Bidenas anksti trečiadienį pareiškė „žengiąs į pergalę“ antradienį įvykusiuose JAV prezidento rinkimuose.Kalbėdamas Delavero valstijos mieste Vilmingtone, kuriame jis gyvena, J. Bidenas sakė savo šalininkams, kad gerai vertina savo galimybes laimėti svyruojančiose Viskonsino, Mičigano ir Pensilvanijos valstijose, nors pralaimėjo savo varžovui Donaldui Trumpui Floridoje, Ohajuje ir Ajovoje.„Ne man ir ne Donaldui Trumpui spręsti dėl šių rinkimų“, – pareiškė demokratų kandidatas ir pridūrė esąs dėkingas visiems rinkimų darbuotojams bei savo šalininkams.J. Bidenas ragino rinkėjus būti kantrius ir pabrėžė, kad galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti, dėl COVID-19 pandemijos rekordiniam skaičiui amerikiečių sudalyvavus išankstiniame balsavime tiesiogiai arba paštu.Buvęs viceprezidentas šią kalbą pasakė paaiškėjus, kad D. Trumpas pasirodė geriau nei tikėtasi kai kuriose svyruojančiose valstijose, ypač Floridoje, kur jam pavyko į savo pusę palenkti daug ispanakalbių rinkėjų.

JAV žiniasklaida: J. Bidenas jau užsitikrino 213 rinkikų balsų, D. Trumpas - 138 JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo varžovas demokratas Joe Bidenas kovoja dėl Baltųjų rūmų, šalyje antradienį palaipsniui užsidarant balsavimo apylinkėms.Rinkimų stebėtojai nusiteikę ilgai nakčiai, laukdami paskelbiant balsavimo rezultatų.Pradėjus skelbti pirmuosius rezultatus, JAV žiniasklaidos prognozės rodo, kad antrosios kadencijos siekiantis respublikonas prezidentas kol kas laimi 19-oje valstijų, įskaitant Indianą, Kentukį, Misūrį, Ohają ir Tenesį, kuriose jis laimėjo ir per 2016 metų rinkimus.Tuo metu J. Bidenas laikomas laimėjusiu 17 valstijų, įskaitant Konektikutą, jo gimtąją Delavero valstiją, itin svarbias Niujorko ir Kalifornijos valstijas, taip sostinę Vašingtoną Kolumbijos apygardoje. Visose jose 2016 metais laimėjo Demokratų partijos kandidatė Hillary Clinton.Kol kas šie rezultatai rodo, kad J. Bidenas yra užsitikrinęs 213, o D. Trumpas – daugiausiai 138 rinkikų balsus, nes Nebraskos rinkikų balsai yra padalijami. Pergalę rinkimuose garantuotų 270 rinkikų balsai. Apžvalgininkai prognozuoja, kad kovos dėl Baltųjų rūmų baigtį nulems tik saujelė vadinamųjų svyruojančių valstijų, iš kurių rezultatai dar nepaskelbti.Žemiau pateikiamas valstijų, kuriose pergalę iškovojo kuris nors iš kandidatų sąrašas ir jų deleguojamų Rinkikų kolegijos narių skaičius. Šie duomenys pagrįsti didžiųjų JAV žiniasklaidos bendrovių, tokių kaip CNN, „Fox News“, MSNBC/„NBC News“, ABC, CBS ir „The New York Times“, prognozėmis.D. Trumpas (138)*Alabama (9), Arkanzasas (6), Indiana (11), Juta (6), Kanzasas (6), Kentukis (8), Luiziana (8), Misisipė (6), Misūris (10), Nebraska (5)*, Ohajas (18), Oklahoma (7), Pietų Karolina (9), Pietų Dakota (3), Šiaurės Dakota (3), Tenesis (11), Vajomingas (3), Vakarų Virdžinija (5)* Penki Nebraskos rinkikų balsai paskirstomi: dviejų rinkikų balsai atitenka daugiausiai balsų valstijoje surinkusiam kandidatui, o kiti trys priklauso nuo balsavimo Kongreso apygardoje. Mažiausiai vienas iš šių balsų galiausiai gali atitekti J. Bidenui.J. Bidenas (213)Delaveras (3), Havajai (4), Ilinojus (20), Kalifornija (55), Koloradas (9), Kolumbijos apygarda (3), Konektikutas (7), Masačusetsas (11), Merilandas (10), Naujasis Džersis (14), Naujasis Hampšyras (4), Naujoji Meksika (5), Niujorkas (29), Oregonas (7), Rod Ailandas (4), Vermontas (3), Virdžinija (13), Vašingtonas (12).

Pensilvanijoje su dideliu rinkikų skaičiumi – 20 – kol kas pirmauja Donaldas Trumpas (56,9 proc.). Kol kas suskaičiuota 64 proc. balsų.

Minesotoje (10 rinkikų), suskaičiavus 74 proc. balsų laimi Joe Bidenas (53,1 proc.). Donaldas Trumpas surinko 44,9 proc.

Ajovoje (6 rinkikai) suskaičiavus 97 proc. balsų užtikrinta pergale džiaugiasi D. Trumpas (53,4 proc.). J. Bidenas surinko 44,8 proc.

CNN skelbia, kad Joe Bidenas netrukus turėtų pasakyti kalbą.

D. Trumpas pasiekė pergalę itin svarbioje Ohajo valstijojeRespublikonų kandidatas į prezidentus Donaldas Trumpas nugalėjo vienoje iš svarbiausių svyruojančių valstijų JAV prezidento rinkimuose Ohajuje, skelbia JAV žiniasklaidos priemonės.„NBC News“ ir „Fox News“ duomenimis, suskaičiavus 94 proc. rinkimų biuletenių, 53,4 proc. rinkėjų savo simpatijas išreiškė D. Trumpui, o 45,2 proc. – jo oponentui, demokratui Joe Bidenui.Ohajas yra viena iš nedaugelio svyruojančių valstijų, galinčių nulemti JAV prezidento rinkimų baigtį. Pergalė šioje valstijoje kandidatui suteikia 18 rinkikų balsų.Ohajas yra taip pat svarbus tuo, kad iki šiol nė vienam respublikonų kandidatui į prezidentus nepavyko laimėti rinkimų nepasiekus pergalės Ohajuje.

Prognozės nesipildo: Trumpas priešinasi Bideno „mėlynajai bangai“Labiausiai poliarizuojančių JAV rinkimų per kelis dešimtmečius pirminiai rezultatai antradienį rodo, kad prognozės, jog prezidentas Donaldas Trumpas bus nušluotas demokratų „mėlynosios bangos“, neišsipildė, bet jo varžovas Joe Bidenas irgi iškovojo svarbių laimėjimų.Tęsiantis COVID-19 pandemijai, Jungtinėse Valstijose nusinešusiai daugiau kaip 230 tūkst. žmonių gyvybių, greitas J. Bideno triumfas, apie kokį svajojo kai kurie demokratai, atrodo mažai tikėtinas, nes kai kuriose valstijose rezultatai kol kas neleidžia tvirtai prognozuoti laimėtojo.D. Trumpas įgijo mažytę, bet gyvybiškai svarbią persvarą Floridoje, kurioje, daugelio ekspertų nuomone, prezidentas privalo laimėti, kad užsitikrintų antrąją kadenciją. Apklausos prieš rinkimus rodė, kad J. Bideno šansai toje valstijoje yra tokie patys ar net geresni nei varžovo.„Tai vyksta“, – aukšto rango D. Trumpo patarėjas Jasonas Milleris parašė apie „Twitter“, komentuodamas rinkimus, nors tik televizija „Fox News“ iki šiol yra paskelbusi, kad Floridoje laimėjo prezidentas.Balsavusių rinkėjų apklausos rodo, kad D. Trumpui pavyko palenkti į savo pusę daug ispanakalbių rinkėjų. Jo pozicijos sustiprėjo išeivių iš Kubos bendruomenėje, respublikonui nekilnojamojo turto magnatui nepaliaujamai kritikuojant Lotynų Amerikos šalių kairuoliškų pažiūrų lyderius ir retoriškai stengiantis juos susieti su J. Bidenu.Tuo metu J. Bideno stovykla jau seniai tvirtina, kad demokratui nebūtina pergalė Floridoje. Analitikai savo ruožtu atkreipia dėmesį į demokratų kandidato laimėjimus kai kuriose D. Trumpo šalininkų teritorijose šioje valstijoje, galbūt žadančius sėkmę kitose svarbiose valstijose.J. Bidenas savo ruožtu džiaugėsi ankstyva sėkme Arizonoje, kur prieš ketverius metus triumfavo D. Trumpas. Be to, abu kandidatai atrodo surinkę apylygiai balsų Ohajuje ir Teksase – dviejose valstijose, kur demokratas vos prieš kelias savaites negalėjo tikėtis nieko gera.Kaip ir tikėtasi, J. Bidenui atiteko pagrindinis rinkimų nakties prizas – pergalė tvirtai demokratus remiančioje Kalifornijoje, daugiausiai gyventojų turinčioje valstijoje.Kita vertus, dėmesys greitai nukrypo į rezultatus Džordžijoje ir Šiaurės Karolinoje – dar dviejose valstijose, kurias viliasi atsikovoti J. Bidenas. Ne mažiau svarbi kova trijose Vidurio Vakarų valstijose – Mičigane, Pensilvanijoje ir Viskonsine – kuriose D. Trumpas 2016 metais netikėtai laimėjo prieš Hillary Clinton ir užsitikrino Baltuosius rūmus.Kadangi dėl COVID-19 pandemijos išankstiniams balsavime dalyvavo rekordinis skaičius amerikiečių – daugiau kaip 100 mln. – patikimų galutinių rinkimų rezultatų gali tekti laukti daug valandų ar net dienų.

J. Bidenas pirmauja Arizonoje, kur nuo 2000-ųjų laimi respublikonų kandidataiPreliminariais duomenimis, demokratų kandidatas Joe Bidenas gerokai atsiplėšė nuo respublikono Donaldo Trumpo svyruojančioje Arizonos valstijoje, kuri gali nulemti rinkimų baigtį, skelbia JAV naujienų portalas „Fox News“.Šiuo metu yra suskaičiuoti 73 proc. rinkimų biuletenių. Naujausiomis žiniomis, D. Trumpas surinko 42,5 proc. rinkėjų balsų, o J. Bidenas – 53,7 proc.Arizona šiuo metu yra viena iš nedaugelio svyruojančių valstijų, kuriose padėtis vis dar nėra visiškai aiški. Pergalė Arizonoje suteiktų kandidatui 11 rinkikų balsų.Arizonoje nuo 2000-ųjų metų, įskaitant ir 2016-aisiais, kai laimėjo D. Trumpas, pergalę pasiekia respublikonų kandidatas į prezidentus.Magiškas skaičius JAV prezidento rinkimuose yra 270. Būtent tiek rinkikų turi užsitikrinti kandidatas, kad nugalėtų prezidento rinkimuose ir taptų naujuoju šalies vadovu.

Didžiausias prizas Bidenui – KalifornijaKalifornijos valstija yra didžiausia Jungtinėse Amerikos Valstijose pagal gyventojų skaičių, taigi, turi ir daugiausia rinkikų – 55. Demokratai seniai kliaujasi šia valstija kaip daugiau ar mažiau garantuotu rinkikų kolegijos balsų šaltiniu. Tiesa, Kalifornija ne visada buvo ištikima Demokratų partijai, rašo BBC. Nors nuo 1992-ųjų jos gyventojai remia demokratus, tačiau iš ankstesnių 10 rinkimų devynis kartus Kalifornijos balsai atiteko Respublikonų partijai. Kalifornijoje savo politinę karjerą pradėjo Richardas Nixonas, o kitas respublikonas prezidentas Ronaldas Reaganas buvo Kalifornijos gubernatorius.Valstijos poslinkis Demokratų partijos naudai sutapo su azijiečių ir lotynoamerikiečių populiacijos augimu Kalifornijoje.XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžioje respublikonai prastūmė prieštaringąjį Pasiūlymą Nr. 187 – įstatymą, kuriuo panaikinamas būtiniausių paslaugų teikimas nelegaliems imigrantams. Šio įstatymo priėmimas dažnai nurodomas kaip Respublikonų partijos populiarumo sumažėjimo priežastis.Dabar Demokratų partija visiškai dominuoja šioje valstijoje, todėl kitoks rezultatas Kalifornijoje nei Joe Bideno pergalė labai šokiruotų.Rinkimų apylinkės užsidarė 6 val. Lietuvos laiku.

Žiniasklaida: Bidenas užsitikrino 209 rinkikų balsus, Trumpas – 116Preliminariais duomenimis, JAV žiniasklaida prognozuoja pergalę D. Trumpui 17-oje valstijų, įskaitant Indianą, Kentukį, Misūrį, Oklahomą ir Tenesį. Visose šiose valstijose D. Trumpas nugalėjo ir 2016 m.Tuo tarpu J. Bidenas pirmauja 16-oje valstijų, įskaitant savo namų valstiją Delaverą, taip pat – Kaliforniją ir Niujorką. Demokratas taip pat kol kas pirmauja tose valstijose, kuriose 2016 m. nugalėjo Hillary Clinton.Taigi, šiuo metu J. Bidenas yra užsitikrinęs 209 rinkikų balsus, o D. Trumpas – 116.Magiškas skaičius JAV prezidento rinkimuose yra 270. Būtent tiek rinkikų turi užsitikrinti kandidatas, kad nugalėtų prezidento rinkimuose ir taptų naujuoju šalies vadovu.Pateikiame valstijų, kuriose pirmauja D. Trumpas ir J. Bidenas sąrašą, ir rinkikų skaičių jose:Donaldas Trumpas:Alabama (9), Arkanzasas (6), Indiana (11), Kanzasas (6), Kentukis (8), Luiziana (8), Misisipė (6), Misūris (10), Nebraska (5), Šiaurės Dakota (3), Oklahoma (7), Pietų Karolina (9), Pietų Dakota (3), Tenesis (11), Juta (6), Vakarų Virdžinija (5), Vajomingas (3).Joe Bidenas:Kalifornija (55), Koloradas (9), Konektikutas (7), Delaveras (3), Kolumbijos apygardas (3), Ilinojus (20), Merilendas (10), Masačusetsas (11), Naujasis Hampšyras (4), Naujasis Džersis (14), Naujoji Meksika (5), Niujorkas (29), Oregonas (7), Rod Ailendas (4), Vermontas (3), Virdžinija (13), Vašingtonas (12).

Demokratų senatorių įveikęs respublikonas iš Alabamos iškovojo vietą SenateBuvęs amerikietiško futbolo treneris antradienį Alabamoje įveikė savo varžovą kovoje dėl vietos Senate ir suteikė respublikonams gyvybiškai svarbų laimėjimą, prezidento Donaldo Trumpo partijai stengiantis išsaugoti savo daugumą aukštuosiuose Kongreso rūmuose.66-erių Tommy Tuberville'is įveikė savo varžovą demokratų senatorių Dougą Jonesą, šiuose rinkimuose laikytą vienu labiausiai pažeidžiamų demokratų kandidatų, rodo „ABC News“ ir „NBC News“ prognozės.Respublikonus palaikančioje pietinėje valstijoje D. Joneso šansai būti perrinktam nebuvo labai dideli. 2017 metais jis netikėtai nugalėjo respublikoną Roy Moore'ą, kaltintą nederamu lytiniu elgesiu.

Rinkimų balsadėžės užsidarė Kalifornijoje, Aidahe, Oregone, Vašingtone. Kaip rašo BBC, Kalifornijoje su 55 rinkikais numatomas laimėjimas demokratų kandidatui, tas pats galioja ir Oregonui bei Vašingtonui.Aidahas ilgą laiką vadinamas respublikonų tvirtove.

Arizonoje (11 rinkikų) suskaičiavus 73 proc. balsų laimi J. Bidenas (53,7 proc.), D. Trumpas kol kas turi 45 proc. balsų.

Viskonsine suskaičiavus apie pusę balsų – nežymi D. Trumpo persvaraDar vienoje svyruojančioje Viskonsino valstijoje verda atkakli kova. Jau žinomi rezultatai nuo 52 proc. apylinkių, D. Trumpas kol kas džiaugiasi 51,3 proc. balsų prieš 47,2 proc. balsų J. Bidenui.

Mičigane pirmauja D. TrumpasSvyruojančioje ir itin svarbioje Mičigano valstijoje kol kas pranšumą rodo D. Trumpo kampanija. Suskaičiavus 39 proc. balsų D. Trumpas priekyje su 55,1 proc. palaikymu, prieš 43,2 proc. J. Bidenui.

JAV žiniasklaida: J. Bidenas jau užsitikrino 131 rinkiko balsą, D. Trumpas - 95JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo varžovas demokratas Joe Bidenas kovoja dėl Baltųjų rūmų, šalyje antradienį palaipsniui užsidarant balsavimo apylinkėms.Rinkimų stebėtojai nusiteikę ilgai nakčiai, laukdami paskelbiant balsavimo rezultatų.Pradėjus skelbti pirmuosius rezultatus, JAV žiniasklaidos prognozės rodo, kad antrosios kadencijos siekiantis respublikonas prezidentas kol kas laimi 14-oje valstijų, įskaitant Indianą, Kentukį, Oklahomą, Tenesį ir Vakarų Virdžiniją, kuriose jis laimėjo ir per 2016 metų rinkimus.Tuo metu J. Bidenui atiteko 12-oje valstijų, įskaitant Konektikutą, jo gimtąją Delavero valstiją, itin svarbią Niujorko valstiją, taip sostinę Vašingtoną Kolumbijos apygardoje, deleguojančioje tris rinkikus. Visose jose 2016 metais laimėjo Demokratų partijos kandidatė Hillary Clinton.Kol kas šie rezultatai rodo, kad J. Bidenas yra užsitikrinęs 131, o D. Trumpas – 95 rinkikų balsus. Pergalę garantuotų 270 rinkikų balsai. Apžvalgininkai prognozuoja, kad kovos dėl Baltųjų rūmų baigtį nulems tik saujelė vadinamųjų svyruojančių valstijų.Žemiau pateikiamas valstijų, kuriose pergalę iškovojo kuris nors iš kandidatų sąrašas ir jų deleguojamų Rinkikų kolegijos narių skaičius. Šie duomenys pagrįsti didžiųjų JAV žiniasklaidos bendrovių, tokių kaip CNN, „Fox News“, MSNBC/„NBC News“, ABC, CBS ir „The New York Times“, prognozėmis.D. Trumpas (95)Alabama (9)Arkanzasas (6)Indiana (11)Kanzasas (6)Kentukis (8)Luiziana (8)Misisipė (6)Oklahoma (7)Pietų Dakota (3)Pietų Karolina (9)Šiaurės Dakota (3)Tenesis (11)Vajomingas (3)Vakarų Virdžinija (5) J. Bidenas (131)Delaveras (3)Ilinojus (20)Koloradas (9)Kolumbijos apygarda (3)Konektikutas (7)Merilandas (10)Masačusetsas (11)Naujasis Džersis (14)Naujoji Meksika (5)Niujorkas (29)Rod Ailandas (4)Vermontas (3)Virdžinija (13)

Respublikonas L. Grahamas perrinktas į JAV SenatąJAV senatorius Lindsey Grahamas, vadovavęs kontroversiškai kandidatės į Aukščiausiojo Teismo teisėjus tvirtinimo procedūrai, surengtai likus tik savaitėms iki prezidento rinkimų, antradienį buvo perrinktas Pietų Karolinos valstijoje, rodo žiniasklaidos prognozės.Ši žinia yra svarbi respublikonams, siekiantiems išlaikyti daugumą Senate.L. Grahamas, prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas, atrėmė svarų juodaodžio demokrato Jaime'io Harrisono iššūkį, suskaičiavus balsus beveik pusėje apylinkių paskelbė televizija „Fox News“ ir dienraštis „The New York Times“.Apklausos rodė, kad kelias savaites iki rinkimų J. Harrisono ir 65 metų respublikono senatoriaus populiarumas konservatyvioje Pietų regiono tvirtovėje buvo apylygis. J. Harrisonui pavyko surinkti rekordinę sumą jo rinkimų kampanijai paaukotų lėšų, demokratų šalininkams įžvelgus realią galimybę atkovoti vietą Senate iš L. Grahamo.

JAV demokratai veikiausiai išsaugos daugumą Atstovų RūmuoseJAV Demokratų partija per antradienį įvykusius rinkimus išsaugos Atstovų Rūmų kontrolę, prognozuoja kanalas „Fox News“.Remiantis prognoze, demokratai bent penkiais mandatais padidins savo daugumą žemuosiuose Kongreso rūmuose, turinčiuose 435 vietas.Pasak amerikiečių žiniasklaidos, šiuo metu rinkimuose į Atstovų Rūmus pirmauja respublikonai. Jie kol kas turi 76 vietas, o demokratai – 49.Prieš dvejus metus vykusiuose kadencijos vidurio rinkimuose Demokratų partija iškovojo 232 vietas Atstovų Rūmuose.Atstovų Rūmų ir trečdalio Senato rinkimai vyko antradienį drauge su prezidento rinkimais.

D. Trumpas pasiskelbė laimėjęs Floridos valstiją

Pensilvanijoje kol kas pirmauja D. TrumpasSuskaičiavus 35 proc. balsų valstijoje D. Trumpas kol kas išlaiko persvarą, tačiau verta pabrėžti, kad CNN duomenimis valstijoje suskaičiuota tik 11 proc. išankstinio balsavimo biuletenių, kurie turėtų skirti daugiau paramos J. Bidenui. Kol kas valstijoje D. Trumpas turi 52,6 proc. balsų, o J. Bidenas – 44,4 proc.

Teksase pirmauja D. TrumpasSuskaičiavus 70 proc. balsų Teksaso valstijoje D. Trumpas atsiplėšė maždaug 270 tūkst. balsų persvara.

Suskaičiavus 87 proc. balsų Šiaurės Karolinoje rezultatas yra lygusAbu kandidatai dalijasi po 49,4 proc. balsų.

Arizonoje suskaičiavus 66 proc. balsų pirmauja J. BidenasSvyruojančioje Arizonos valstijoje J. Bidenas kol kas pirmauja 54 proc. palaikymu, prieš 44,7 proc. D. Trumpui.

Šiaurės Karolinoje - įnirtinga kovaSuskaičiavus 87 proc. balsų J. Bidenas išlaiko maždaug 8 tūkst. balsų persvarą.

Senato respublikonų lyderis M. McConnellas užsitikrino perrinkimąJAV Senato daugumos lyderis Mitchas McConnellas antradienį buvo perrinktas Kentukio valstijoje, tad įtakingiausias Kongreso respublikonas liks dirbti Senate dar šešerius metus.Suskaičiavus balsus daugiau kaip 70 proc. apylinkių M. McConnellas pirmavo 19 procentinių punktų prieš savo varžovę demokratę – buvusią naikintuvų pilotę Amy McGrath. Televizija „Fox News“ ir „The New York Times“ paskelbė, kad Senato daugumos lyderio pergalė nebeabejotina.„Suteikėt man viso gyvenimo garbę, – sakydamas pergalės kalbą Kentukyje pareiškė M. McConnellas. – Visada būsiu dėkingas. Aš jūsų nenuvilsiu.“Šis įtakingas 78 metų respublikonas buvo svarbus prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas Kapitolijuje ir per pastaruosius ketverius metus padėjo jam patvirtinti rekordinį skaičių federalinių teisėjų.M. McConnellas taip pat prižiūrėjo įtemptą procesą, kai buvo tvirtinami trys D. Trumpo pasiūlyti kandidatai į JAV Aukščiausiąjį Teismą. Be to, šių metų pradžioje jam pavyko užtikrinti beveik visų 56 respublikonų senatorių vienybę balsuojant, kad D. Trumpas būtų išteisintas apkaltos teisme.Vis dėlto M. McConnellas santūriai kritikuodavo prezidento atsaką į koronaviruso pandemiją. Spalio pradžioje jis sakė nuo rugpjūčio 6-osios vengęs lankytis Baltuosiuose rūmuose, nes nerimavo, kad D. Trumpas ir kiti pareigūnai nepakankamai saugosi COVID-19.Šis respublikonas Senate dirba nuo 1985 metų. Nuo 2007-ųjų besitęsiantis jo darbas Kongreso aukštųjų rūmų daugumos lyderio poste yra rekordinės trukmės.Šie pasiekimai yra išties nepaprasti įstatymų leidėjui, kurio populiarumo vertinimai buvo vieni prasčiausių Jungtinėse Valstijose. Jie atrodo dar įspūdingesni, atsižvelgiant į sumaištį Respublikonų partijoje nuo D. Trumpo atėjimo į valdžią.Tačiau M. McConnello įtaka, ypač derinant užkulisinius susitarimus, buvo nepaneigiama.

D. Trumpas laimės Alabamoje ir Pietų Karolinoje

Mičigane ir Viskonsine kol kas priekyje D. TrumpasSuskaičiavus 20 proc. balsų Mičigane kol kas priekyje D. Trumpas su 57,6 proc. palaikymu prieš 40,6 proc. J. Bidenui. Viskonsine žinoma 26 proc. biuletenių rezutatų, kurie rodo maždug 8 proc. persvarą D. Trumpui.

Ohajuje D. Trumpas išsiveržė į priekįSuskaičiavus 70 proc. šioje kritinėje valstijoje verda intensyvus mūšis - D. Trumpas išsiveržė į priekį maždaug 25 tūkst. balsų skirtumu.

Šiaurės Karolinoje – nežymi J. Bideno persvaraSuskaičiavus 85 proc. balsų J. Bidenas kol kas pirmauja 0,5 proc. persvara.

Lenktynės Ohajuje išsilyginoSuskaičiavus 69 proc. balsų J. Bidenas išlaiko minimalią, maždaug 5 tūkst. balsų persvarą.

JAV žiniasklaida: J. Bidenas jau užsitikrino 117 rinkikų balsų, D. Trumpas - 80JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo varžovas demokratas Joe Bidenas kovoja dėl Baltųjų rūmų, šalyje antradienį palaipsniui užsidarant balsavimo apylinkėms.Rinkimų stebėtojai nusiteikę ilgai nakčiai, laukdami paskelbiant balsavimo rezultatų.Pradėjus skelbti pirmuosius rezultatus, JAV žiniasklaidos prognozės rodo, kad antrosios kadencijos siekiantis respublikonas prezidentas kol kas laimi 12-oje valstijų, įskaitant Indianą, Kentukį, Oklahomą, Tenesį ir Vakarų Virdžiniją. Visose šiose valstijose jis laimėjo ir per 2016 metų rinkimus.Tuo metu J. Bidenui atiteko 10 valstijų, įskaitant Konektikutą, jo gimtąją Delavero valstiją, itin svarbią Niujorko valstiją, taip sostinę Vašingtoną Kolumbijos apygardoje, deleguojančioje tris rinkikus. Visuose jose 2016 metais laimėjo Demokratų partijos kandidatė Hillary Clinton (Hilari Klinton).Kol kas šie rezultatai rodo, kad J. Bidenas yra užsitikrinęs 117, o D. Trumpas – 80 rinkikų balsų. Pergalę garantuotų 270 rinkikų balsai. Apžvalgininkai prognozuoja, kad kovos dėl Baltųjų rūmų baigtį nulems tik saujelė vadinamųjų svyruojančių valstijų.Žemiau pateikiamas valstijų, kuriose pergalę iškovojo kuris nors iš kandidatų sąrašas ir jų deleguojamų Rinkikų kolegijos narių skaičius. Šie duomenys pagrįsti didžiųjų JAV žiniasklaidos bendrovių, tokių kaip CNN, „Fox News“, MSNBC/„NBC News“, ABC, CBS ir „The New York Times“, prognozėmis.D. Trumpas (80)Alabama (9)Arkanzasas (6)Indiana (11)Kentukis (8)Luiziana (8)Misisipė (6)Oklahoma (7)Pietų Dakota (3)Šiaurės Dakota (3)Tenesis (11)Vajomingas (3)Vakarų Virdžinija (5) J. Bidenas (117)Delaveras (3)Ilinojus (20)Kolumbijos apygarda (3)Konektikutas (7)Merilandas (10)Masačusetsas (11)Naujasis Džersis (14)Niujorkas (29)Rod Ailandas (4)Vermontas (3)Virdžinija (13)

Senato rinkimuose pirmoji valstija pakeitė gubernatoriųKolorado valstijoje skelbiama pirmoji pergalė demokratams. Jų kandidatas Johnas Hickenlooperis išvertė iš posto respublikoną Cory Gardnerį.

J. Bidenas laimi Kolorado valstiją, D. Trumpui atitenka Šiaurės Dakota

Šiaurės Karolinoje – artima kova15 rinkikų turinti Šiaurės Karolinos valstija kol kas gana tolygiai apskirstė savo balsus. J. Bidenas kol kas priekyje madaug 100 tūkst. balsų persvara suskaičiavus 81 proc. biuletenių.

CNN: J. Bidenas laimi Konektikutą, D. Trumpas - Pietų Dakotą

Mičigane kol kas laimi D. TrumpasSuskaičiavus 16 proc. balsų kol kas priekyje D. Trumpas, surinkęs 57,5 proc. biuletenių, tuo tarpu J. Bidenas kol kas turi 40,6 proc.

Pergalė Bidenui numatoma Niujorko valstijoje

Bidenas švęs pergalę Naujajame Džersyje14 rinkikų kolegijos balsų atiteks demokratų kandidatui.

Teksase verda itin atkaklus mūšisŽinomi jau 55 proc. balsų rezultatai, J. Bidenas kol kas pirmauja 0,5 proc. persvara.

Bidenas ryškiai pirmauja Ohajuje ir Šiaurės KarolinojeJei J. Bidenas išlaikys savo persvarą šiose valstijose, jų turėtų pakakti laimėti prezidento postą net tuo atveju, jei Florida atitektų D. Trumpui.

Trumpas laimi Arkanzaso valstiją, prognozuoja JAV spauda

Florida linksta D. Trumpo naudaiSuskaičiavus 89 proc. balsų D. Trumpas didina savo persvarą iki maždaug 280 tūkst. balsų. Tikėtina, kad jam ir atiteks 29 rinkikų kolegijos balsai iš šios valstijos ir suteiks šansą kovoti dėl prezidento posto toliau.

Ohajuje J. Bidenas užtikrintai pirmaujaSuskaičiavus 52 proc. balsų valstijoje J. Bidenas pirmauja maždaug 360 tūkst. balsų persvara.

Vakarų Virdžinija atitenka D. Trumpui

Šiaurės Karolina linksta J. BidenuiSusumavus 47 proc. balsų kol pas pirmauja J. Bidenas, turėdamas 54,5 proc. paramą, tuo tarpu D. Trumpas turi 44,4 proc.

Ohajuje vyksta itin svarbi kovaJ. Bidenas išlaiko savo persvarą prieš varžovą suskaičiavus 49 proc. balsų. Už buvusį viceprezidentą balsavo 56,2 proc. rinkėjų, o prezidentui balsą atidavė 42,6 proc.

Trumpas švenčia pergalę Tenesio valstijoje

Bidenas išlaiko persvarą TeksaseSuskaičiavus 38 proc. balsų kaubojų valstijoje J. Bidenas kiek netikėtai išlaiko persvarą su 52,1 proc. palaikymu, tuo tarpu už prezidentą balsavo 46,6 proc.

Suskaičiavus ketvirtadalį balsų Teksase kova lieka įtemptaSuskaičiavus 24 proc. balsų J. Bidenas kol kas priekyje maždaug 6 tūkst. balsų persvara.

Pirmosios pergalėsCNN prognozuoja pergalę J. Bidenui Delavere, Vašingtone, Merilende, Masačiusetse ir Vermonte, o pergalę D. Trumpui atiduoda Kentukyje ir Oklahomoje. Šios valstijos J. Bidenui duoda 30, o D. Trumpui - 26 rinkikų kolegijos balsus.

Floridoje suskaičiuota 85 proc. balsų, D. Trumpas padidino persvarąUž D. Trumpą balsavo 50,4 proc., už J. Bideną – 48,8 proc.

Pirmieji rezultatai iš Mičigano ir Pensilvanijos rodo didelę persvarą J. Bidenui, tačiau suskaičiuota tik 1 proc. balsų

Teksase į priekį išsiveržė J. BidenasSuskaičiavus 16 proc. balsų Teksase kol kas pirmauja J. Biednas, surinkęs 53,5 proc. balsų, prieš 45,2 proc., tačiau tikėtina, kad D. Trumpui pavyks pavyti ir aplenti savo varžovą. Priešrinkiminės apklausos rodė atkaklią kovą šioje valstijoje, kuri taip pat būtina D. Trumpo pergalei.

81 proc. balsų Floridoje - D. Trumaps išsiveržia į priekįKova saulėtojoje valstijoje išlieka itin arši, D. Trumpas išsiveržė į priekį vos 7 tūkst. balsų persvara.

J. Bidenas laimi Vermonte, D. Trumpas pasiima Indijaną ir Kentukį

Floridoje - itin atkaklus mūšisSuskaičiavus 80 proc. balsų Floridoje iš esmės - lygiosios. Už J. Bideną - 49,8 proc., už D. Trumpą - 49,4 proc.

Ohajuje – netikėtai didelė J. Bideno persvaraSuskaičiavus 21 proc. balsų J. Bidenas priekyej su 63,4 proc. parama. Joks respubikonų prezidentas nėra laimėjęs rinkimų be Ohajaus valstijos. Tokia persvara gali būti dėl išankstinio balsavimo rezultatų, todėl D. Trumpas, tikėtina, prisivys J. Bideną, tačiau neaišku, ar jam pavyks jį aplenkti.

Įtempta kova DžordžijojeSuskaičiavus 6 proc. balsų D. Trumpas pirmauja vos vienu procentu.

Suskaičiuota 78 proc. balsų Floridoje priekyje J. BidenasJ. Bidenas kol kas pirmauja surinkęs 50,3 proc. balsų, D. Trumpas atsilieka su 48,9 proc. balsų.

Apylinkės užsidaro Ohajuje, Vakarų Virdžinijoje ir Šiaurės Karolinoje

Floridoje pirmauja J. BidenasSuskaičiavus 66 proc. balsų Floridoje toliau vyksta itin atkakli kova. J. Bidenui kol kas pavyksta išlaikyti persvarą gavus 50,3 proc., prieš 48,9 proc. D. Trumpui.

Suskaičiavus 57 proc. balsų Floridoje pirmauja J. BidenasJ. Bidenas išlaiko nežymią persvarą prieš varžovą 50,4 proc, prieš 48,8 proc. D. Trumpui.

Vermontas didžiule persvara renkasi J. BidenąNors suskaičiuota kol kas vos 2. proc. biuletenių, J. Bidenas čia kol kas gavo 72,6 proc. balsų.

Džordžijoje kol kas priekyje J. BidenasSuskaičiavus 4 proc. balsų J. Bidenas pirmauja maždaug 11 proc. persvara.

Suskaičiavus beveik pusę balsų Florida nusidažo mėlynaiPaskelbus 44 proc. balsų šioje itin svarbioje svyruojančioje valstijoje J. Bidenas džiaugiasi persvara 51,1 proc. prieš 48,2. Florida yra būtina valstija D. Trumpui, be kurios surinkti 270 rinkikų kolegijos balsų gali būti labai sunku.

Suskaičiavus 3. proc. balsų Džordžijoje ryškiai pirmauja J. BidenasUž J. Bideną balsavo 61,4 proc, už D. Trumpą - 37,4 proc. Džordžija tradiciškai linkusi paremti respublikonus tačiau valstijos sostinė Atlanta linksta demokratų pusėn. Pralaimėjimas šioje valstijoje D. Trumpui būtų skaudus smūgis. Tikėtina, akd pirmieji rezultatai atspindi išankstinio balsavimo rezultatus.

Florida jau suskaičiavo 16 proc. balsų, verda atkakli kovaUž D. Trumpą balsavo 52,2 proc., už J. Bideną - 46,9 proc.

Floridoje suskaičiavus 9 proc. balsų priekyje D. Trumpas su 55 proc. palaikymu, prieš 44,2 proc. J. BidenuiŠioj evalstijoje virs atkakli kova, nes demokratams palankūs rezultatai iš Majamio bus suskaičiuoti vėliau.

Pirmieji rezultatai iš FloridosSuskaičiavus 3 proc. rinkėjų balsų Floridos valstijoje kol kas priekyje D. Trumpas, surinkęs 54,8 proc. balsų, prieš 44,3 proc. J. Bidenui.

Tikėtina, kad Kentukis ir Indiana atiteks D. TrumpuiAbi valstijos iš viso skiria 19 rinkikų kolegijos balsų

Apylinkės užsidaro Vermonto, Virdžinijos, Džordžijos ir Pietų Karolinos valstijose

Greitu metu laukiama rezultatų iš Floridos ir Šiaurės KarolinosAbi šios valstijos gali būti labai svarbios lemiant galutinį rezultatą, todėl jos gali iš anksto parodyti balsavimo tendencijas.

Suskaičiavus 14 proc. balsų Kentukyje į priekį vėl išsiveržė D. Trumpas (51,3 proc. prieš 47,2 proc.)

Kentukyje į priekį veržiasi J. BidenasKol kas suskaičiavus apie 200 tūkst. balsų iš Kentukio valstijos kiek netikėtai į priekį šovė J. Bidenas, gavęs 53,2 proc. palaikymą prieš 45,3 proc. D. Trumpui. Tačiau svarbu nepamiršti, kad nemaža dalis pirmųjų rezultatų iš Kentukio yra atiduoti išankstinio balsavimo būdu. Manoma, kad išankstinis balsavimas gali būti palankesnis demokratams, todėl D. Trumpui greičiausiai pavyks išplėšti pergalę Kentukyje, nors šiuo metu jis čia atsilieka.

Pirmieji rezultatai iš Kentukio ir IndianosPraėjus pusvalandžiui nuo apylinkių uždarymo dvi valstijos jau skelbia pirmuosius rezultatus iš mažiausių savo apylinkių. D. Trumpas Kentukyje kol kas džiaugiasi persvara prieš J. Bideną 69,4 proc. prieš 29,2 proc., tačiau suskaičiuoti kol kas apie 8 tūkst. balsų. Indianoje taip pat priekyje D. Trumpas su66,5 proc., prieš 31,4 proc. J. Bidenui. Abi šios valstijos yra solidžiai raudonos, todėl turėtų atitekti respublikonams.

Apylinkės Kentukyje ir Indianoje užsidarė, prasidėjo balsų skaičiavimas

Apklausa: kastrečiam rinkėjui svarbiausia ekonomikaCNN apklausa prie balsadėžių rodo, kad pati svarbiausia problema rinkėjų akimis yra ekonomika, kurią įvardijo 34 proc. rinkėjų. Antroje vietoje sekė koronaviruso pandemija ir rasinė nelygybė, kurias išskyrė po 20 proc.

Apklausa: trečdalis demokratų balsuoja ne už J. Bideną, o prieš D. TrumpąCNN išankstinių apklausų prie balsadėžių duomenimis, 81 proc. apklaustų respublikonbų sakė, kad balsą atidavė todėl, kad palaiko prezidentą ir 14 proc. pripažino balsavę prieš J. Bideną. Skaičiai gerokai skiriasi demokratų stovykloje, kur tik 64 proc. pasakė, kad balsavo už J. Bideną ir 31 proc. teigė, kad kandidatą paremti nusprendė dėl antipatijos dabartiniam prezidentui.

Tikisi itin didelio aktyvumoFloridos universiteto profesorius analizuojantis rinkimų statistiką Michaelas P. McDonaldas prognozuoja, kad rinkimų aktyvumas gal isiekti apie 67 proc. Jei spėjimai pasitvirtintų, tai būtų didžiausias rinkėjų aktyvumas nuo XX a. pradžios, rašo theguardian.com

Liko valanda iki pirmų apygardų uždarymo

Kada galima tikėtis nugalėtojo paskelbimo šį kartą? Tai gali įvykti 23 val. (6 val.) arba anksčiau, jeigu J. Bidenas laimės pirmosiose rezultatus paskelbusiose svarbiose valstijose.Jeigu nutiktų kitaip, nugalėtojo paskelbimas priklausytų nuo rezultatų kitose svarbiose valstijose, bet to gali tekti ilgokai palaukti.Be to, rezultatų paskelbimas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Šiaurės Karolinos rinkimų valdyba antradienio popietę pranešė, kad iškilus techninių riktų balsavimas keturiose apygardose bus pratęstas. Dėl šios priežasties valstijos lygio rezultatai vėluos mažiausiai 45 minutes.Pensilvanijoje ir Mičigane – itin svarbiose valstijose – balsų skaičiavimas dėl didelio paštu atsiųstų balsalapių skaičiaus gali pavėlinti rezultatų paskelbimą kelias dienas.Teisinės kovosAbi stovyklos jau yra nusiteikusios bylinėtis keliose valstijose, kur teismo sprendimas gali pakreipti rezultatus viena ar kita linkme.Pensilvanijoje respublikonai pasiruošę apskųsti valstijos sprendimą priimti paštu išsiųstus balsalapius, jeigu jie bus gauti per tris dienas nuo antradienio. Kadangi paštu balsuoti demokratų šalininkai linkę labiau negu respublikonai, pastarieji nori, kad vėluojantys balsalapiai nebūtų pripažinti.Tuo metu Vašingtono valstijoje viena rinkėjų pateikė skundą teismui, kad JAV Pašto tarnyba galimai pametė 300 tūkst. balsalapių, o jos siuntų pristatymo sistemos darbas sulėtėjo, todėl iškilo grėsmė, kad atiduoti balsai nebus įskaičiuoti.Teksase respublikonai siekia, kad nebūtų pripažinti 127 tūkst. balsų, atiduotų vienoje demokratų tvirtovėje, nes balsavimas vyko pravažiuojamose balsavietėse, esą neatitinkančiose valstijos taisyklių.Be to, vienoje tvirtai demokratus remiančioje apygardoje Nevados valstijoje respublikonai siekė, kad būtų sustabdytas paštu gautų balsalapių skaičiavimas. Tikimasi, kad tai suteiks daugiau laiko atidžiau įvertinti vokus ir galbūt dalį jų atmesti.

Kaip bus nustatytas nugalėtojas?Baltųjų rūmų šeimininkas oficialiai paaiškėja ne anksčiau negu patvirtinami kiekvienos valstijos balsų skaičiavimo rezultatai. Šis procesas, atsižvelgiant, kad dalis balsalapių siunčiama paštu, kai kuriose vietose gali užtrukti savaitę ar ilgiau.Vis dėlto varžybų nugalėtoją paprastai „įvardija“ didžiosios žiniasklaidos organizacijos jau rinkimų naktį, remdamosi savo apibendrintais balsų skaičiavimo atskirose apygardose rezultatais.Jos priima sprendimą, kas laimėjo kiekvienoje valstijoje, o galiausiai įvardija visų rinkimų nugalėtoją, kai vienam kandidatui matematiškai tampa nebeįmanoma panaikinti balsų deficito, o kitam atsiveria neabejotina galimybė gauti trokštamus 270 rinkimų balsus.Ronaldo Reagano triuškinama pergalė 1980 metais buvo paskelbta rinkimų antradienį jau 20 val. 15 min. Rytų pakrantės (kitos dienos 3 val. 15 min. Lietuvos laiku).Tačiau 2016 metais D. Trumpo pergalė prieš Hillary Clinton tapo aiški tik trečiadienį apie 1 val. 30 min. (8 val. 30 min.), kai prognozės parodė, jog jis laimėjo Pensilvanijoje. Kita vertus, H. Clinton pralaimėjimą pripažino tik praėjus dar valandai, kai D. Trumpui atiteko Viskonsinas.Tuo tarpu 2000 metais rinkimų baigtį turėjo nulemti pergalė Floridoje, kur abu kandidatus skyrė tik keli šimtai balsų. Respublikonų ir Demokratų partijos ištisas savaites ginčijosi teismuose, kol Aukščiausiasis Teismas įsikišo ir nutraukė balsų perskaičiavimus, suteikdamas pergalę George'ui W. Bushui.

JAV rinkimu diena: ko galima tikėtisJAV antradienį vyksta pagrindinis balsavimas visuotiniuose rinkimuose, nors daugiau kaip 100 mln. žmonių jau pareiškė savo valią balsuodami iš anksto tiesiogiai arba paštu.Dar milijonai turėtų atiduoti savo balsus antradienį, bet prezidento rinkimų nugalėtojas – dabartinis šalies vadovas Donaldas Trumpas arba demokratas Joe Bidenas – geriausiu atveju paaiškės vėlai vakare vietos laiku.Tačiau kova dėl pergalei reikalingų 270 Rinkikų kolegijos narių balsų, pelnomų pagal balsavimo atskirose valstijose rezultatus, buvo tokia artima, kad nugalėtojo vardas gali paaiškėti tik trečiadienį ar dar vėliau. Be to, gali kilti teisinių ginčų dėl balsų skaičiavimo.Kada bus paskelbti pirmieji rezultatai?Balsavimo rezultatus bus pradėta skelbti užsidarius rinkimų apylinkėms. Dviejų valstijų dalyje apygardų balsavimas baigsis 18 val. JAV Rytų pakrantės (trečiadienį 1 val. Lietuvos) laiku. Vėliau balsavimo pabaiga bus skelbiama virtinėje kitų valstijų.Didžiojoje šalies dalyje balsavimas baigsis iki 21 val. (4 val. Lietuvos laiku). Vėlesnėmis valandomis turėtų pasipilti gausus srautas balsų skaičiavimo rezultatų, bet kai kurios apygardos ir valstijos juos paskelbia anksčiau nei kitos.Kai kur, pavyzdžiui, daugiausiai gyventojų turinčioje Kalifornijos valstijoje, balsavimas baigsis tik 23 val. Rytų pakrantės laiku (6 val. Lietuvos laiku). Nedaug rinkėjų turintys Havajai ir Aliaska balsavimą baigs atitinkamai vidurnaktį ir 1 val. (trečiadienį 7 val. ir 8 val. Lietuvos laiku).Valstijos, kurias derėtų stebėtiApklausų rezultatai iš anksto aiškiai rodė, kaip balsavimas turėtų pakrypti 38-iose iš 50 valstijų, tad įdėmiausiai bus stebimi rinkimai 12-oje valstijų.Pirmiausiai rezultatų galima sulaukti iš šalies rytuose esančios Džordžijos, kur balsavimas baigsis 19 val. (2 val.), taip pat Floridoje, kur atskiri rajonai baigs balsuoti 19 val. ir 20 val. (2 val. ir 3 valandą). Šiaurės Karolinoje balsavietės užsidarys 19 val. 30 min. (2 val. 30 min.), o vakarinėje Arizonos valstijoje – 21 val. (4 val. Lietuvos laiku).Remiantis prognozėmis dėl „apsisprendusių“ valstijų, J. Bidenas, jeigu laimėtų Floridoje ir kuriose nors dviejose aukščiau paminėtose svarbiose valstijose, jau nakties pradžioje galėtų būti paskelbtas surinkusiu daugiau kaip 270 rinkikų balsų.Vis dėlto net jeigu D. Trumpas laimėtų visose aukščiau paminėtose keturiose valstijose, rinkimų laimėtojas gali išlikti neaiškus.

Baltieji rūmai apjuosti papildoma aukšta tvoraVašingtone darbininkai įrengė papildomą „neperlipamą“ apie 2,5 m aukščio tvorą aplink Baltuosius rūmus, baiminantis neramumų, galinčių kilti po įtemptų JAV prezidento rinkimų, trečiadienį pranešė naujienų televizija CNN.Darbai vyko apskritą parą, kad tvora apjuostų apie 20 ha teritoriją. Ji yra sudaryta iš atskirų segmentų ir smulkaus plieninio tinklo, kuriuo riaušininkai negalėtų ropštis.Taip pat buvo aptverta šalia Baltųjų rūmų esanti Lafajeto aikštė, kur praeitą vasarą vyko dideli protestai dėl afroamerikiečio George'o Floydo mirties, kai policija jį areštuodama panaudojo šiurkščius veiksmus.Baiminantis galimų neramumų po rinkimų daugelio biurų ir parduotuvių langai centrinėse gatvėse Vašingtone, Niujorke ir kituose miestuose buvo užkalti medienos skydais arba lentomis.Anksčiau JAV Imigracijos ir muitinės policija (ICE) bei Muitinės ir sienų apsaugos tarnyba (CBP) pranešė gavusios informacijos, kad antradienį vykstant prezidento rinkimams Vašingtone gali kilti neramumų.Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas irgi nurodė, kad valstija ruošis po rinkimų galinčioms kilti audringoms demonstracijoms, o Čikagos miesto valdžia surengė saugumo tarnybų pratybas galimų riaušių atvejui.

Demokratai siekia dar dvejiems metams užsitikrinti Atstovų Rūmų kontrolęJAV demokratai antradienį per Atstovų Rūmų ir trečdalio Senato rinkimus, vykstančius drauge su prezidento rinkimais, siekia dar dvejiems metams užsitikrinti Atstovų Rūmų kontrolę, vildamiesi, kad sveikatos apsaugos akcentavimas, didesnis surinktų lėšų kiekis ir priemiesčių gyventojų pasipiktinimas prezidentu Donaldu Trumpu padidins jų persvarą.Respublikonai tikisi nušalinti kai kuriuos iš 29 demokratų tose apygardose, kuriose 2016-aisiais laimėjo D. Trumpas – daugiausia naujokus tokiose vietose kaip Ajova, Oklahoma Sitis, Solt Leik Sitis, kaimiškosios Naujosios Meksikos apygardos, Niujorko valstijos šiaurė ir Virdžinija.Tačiau beveik visi esami Kongreso nariai demokratai potencialiai pažeidžiamose apygardose kampanijai išleido gerokai daugiau nei jų varžovai respublikonai. Demokratai taip pat skyrė milijonus dolerių kovai už respublikonų turimas vietas rajonuose aplink Atlantą, Sinsinatį, Dalasą, Hjustoną ir Indianapolį, ir net tokiose respublikonų tvirtovėse kaip Litl Rokas Arkanzase, Kolorado vakarai ir Aliaska.Abiejų partijų pareigūnai sutinka, kad respublikonai daugiausia ginasi ir kad jiems pasiseks, jei jie demokratų persvarą apribos vienaženkliu skaičiumi. Demokratai šiuo metu Atstovų Rūmuose turi 232, o respublikonai – 197 vietas. Penkios vietos yra laisvos, be to, yra vienas nepriklausomas Atstovų Rūmų narys. Atstovų Rūmams kontroliuoti reikia 218 vietų.„Prezidento skaičiai truputį sumažėjo apygardose, kuriose jis laimėjo dviženkliais skaičiais [nusakoma persvara], kai kur jis neišlaiko to lygio ir tai kuria šiokį tokį stabdymą [Kongreso rinkimams]", – sakė respublikonų strategė Liesl Hickey.Jei Joe Bidenas įveiks D. Trumpą, o demokratai užsitikrins daugumą Senate, Demokratų partija Baltuosius rūmus ir Kongresą visiškai kontroliuos tik antrą kartą nuo 1995-ųjų. Praėjusį kartą prezidento postą, Senatą ir Atstovų Rūmus demokratai kontroliavo 2009–2010 metais – pirmuosius dvejus Baracko Obamos prezidentavimo metus.Su didesne demokratų persvara Atstovų Rūmuose jų pirmininkė Nancy Pelosi galėtų lengviau prastumti partijai svarbius dalykus, įskaitant sveikatos draudimu apdraustų žmonių skaičiaus didinimą ir darbo vietų kūrimą vykdant naujus infrastruktūros projektus. Dvejus metus buvusi viena veiksmingiausių savo partijos atsvarų D. Trumpui, Kalifornijai atstovaujanti 80 metų N. Pelosi beveik neabejotinai dar dvejus metus pirmininkaus Atstovų Rūmams.Per Rinkimų dienos pokalbį su žurnalistais N. Pelosi sakė esanti „visiškai tikra“, kad demokratai „tvirtai laikys Atstovų Rūmus“.Demokratų Kongreso kampanijos komiteto pirmininkė Cheri Bustos iš Ilinojaus atkreipė dėmesį į rimtas lenktynes respublikonus palaikyti linkusiuose rajonuose Arkanzaso, Virdžinijos, Long Ailendo ir Indianos valstijose ir prognozavo: „Mes pamatysime šiek tiek pergalių tuose raudonuose rajonuose.“

Trumpas: rinkėjai „turi teisę žinoti“ nugalėtoją rinkimų dienąJAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį vėl bandė pasėti abejonių dėl ilgo balsų skaičiavimo, pareiškęs, kad šalis „turi teisę“ žinoti, kas nugalėjo, rinkimų dieną.„Reikia turėti datą, o ta data – lapkričio 3-ioji“, – kalbėjo D. Trumpas, lankydamasis Respublikonų nacionalinio komiteto biure Arlingtone Virdžinijos valstijoje.„Ir mes turėtume teisę lapkričio 3-ąją žinoti, kas nugalėjo“, – pridūrė jis.„Twitter“ dėl klaidinančios informacijos skleidimo pridėjo įspėjimą prie vėlai pirmadienį paskelbto D. Trumpo įrašo, kuriame buvo sakoma, kad lėtas balsų skaičiavimas rinkimams svarbioje Pensilvanijos valstijoje galėtų nulemti „paplitusį ir nevaldomą sukčiavimą“.„Tai taip pat skatins smurtą gatvėse. Reikia kažką daryti!“ – rašė D. Trumpas.Tuo metu D. Trumpo aukščiausio rango krašto saugumo pareigūnas Chadas Wolfas anksčiau antradienį paragino rinkėjus būti kantrius laukiant rinkimų rezultatų.Pareigūnai daugelyje valstijų yra sakę, kad daugybės paštu atsiųstų balsų skaičiavimas gali užtrukti mažiausiai dar vieną dieną, galbūt net tris dienas.Kaip pranešė Floridos universiteto JAV rinkimų projektas, daugiau kaip 100 mln. amerikiečių atidavė savo balsus dar iki JAV prezidento rinkimų dienos.

Pirmoji ponia Melania Trump atidavė savo balsą Palm Byče, Floridoje, netoli prezidento Donaldo Trumpo „Mar-a-Lago“ kurorto, praneša AP.Paklausta, kodėl praėjusią savaitę nebalsavo su prezidentu, pirmoji ponia žurnalistams sakė: „Tai rinkimų diena, todėl aš norėjau čia atvykti šiandien.“

Iš anksto balsus atidavė per 100 mln. rinkėjųDaugiau kaip 100 mln. amerikiečių atidavė savo balsus dar iki JAV prezidento rinkimų dienos, antradienį paskelbė Floridos universiteto JAV rinkimų projektas.Tebesitęsiant koronaviruso pandemijai, paštu ir iš anksto balsavę rinkėjai veikiausiai siekė išvengti spūsčių ir ilgų eilių antradienį.Floridos universiteto JAV rinkimų projekto turimais duomenimis, iš anksto šalyje balsavusiųjų skaičius viršija 72 proc. visų per 2016 metų prezidento rinkimus atiduotų balsų.

Donaldo Trumpo aukščiausio rango krašto saugumo pareigūnas antradienį paragino rinkėjus būti kantrius laukiant rinkimų rezultatų, pasirodžius pranešimams, kad prezidentas gali skubėti skelbti pergalę.„Rinkėjai turėtų būti kantrūs, kol lauks šių metų rinkimų rezultatų, – sakė krašto saugumo sekretoriaus pareigas einantis Chadas Wolfas. – Svarbu suprasti, kad šiam procesui gali prireikti laiko.“Pasirodė pranešimų, jog D. Trumpas patikėtiniams pasakė vėlai antradienį skelbsiantis pergalę, jei atrodys, kad jis pirmauja, tačiau jis pats šiuos kaltinimus paneigė.Antradienį prasidėjus balsavimui D. Trumpas televizijai „Fox News“ sakė, kad „nėra priežasties žaisti žaidimų“ dėl ankstyvo pergalės paskelbimo.Pareigūnai daugelyje valstijų yra sakę, kad daugybės paštu atsiųstų balsų skaičiavimas gali užtrukti mažiausiai dar vieną dieną, galbūt net tris dienas.Ch. Wolfas spaudos konferencijoje sakė, kad JAV rinkimų sistemos išlieka „atsparios“ nepaisant užsienio valstybių, tokių kaip Iranas ir Rusija, bandymų įsilaužti į jas ir gauti rinkėjų duomenis.„Nėra požymių, kad kokiam nors užsienio veikėjui pavyko sukelti pavojų faktiniams balsams, atiduotiems per šiuos rinkimus, ar juos paveikti. Bet tikrai išliekame labai budrūs“, – sakė Ch. Wolfas.Krašto saugumo departamento Kibernetinio saugumo ir infrastruktūros saugumo agentūros, kuri yra atsakinga už rinkimų saugumą, direktorius Chrisas Krebsas sakė esąs įsitikinęs, kad balsavimo rezultatai, kurie pradės aiškėti antradienį vakare, bus apsaugoti.Tačiau jis perspėjo, kad vis dar yra laiko, kai galima bandyti sutrikdyti rinkimus ar kai gali įvykti balsavimo technikos gedimų.„Galėtų būti kitų įvykių, veiklos ar pastangų kištis ir pakirsti pasitikėjimą rinkimais, – sakė Ch. Krebsas. – Todėl prašau visų amerikiečių demonstruoti kantrybę, skeptiškai vertinti visus sensacingus ir nepatikrintus pareiškimus.“

Bidenas lankosi dviejuose svarbiuose Pensilvanijos miestuoseJoe Bidenas rinkimų dieną agituoja ir susitinka su rinkėjais savo mieste Skrantone ir Filadelfijoje.Abu šie miestai yra Pensilvanijoje, kuri yra labai svarbi J. Bideno kampanijai. Nors jo padėjėjai sako, kad jis turi įvairių galimybių užsitikrinti 270 rinkikų balsus 538 rinkikų kolegijoje, galiausiai išrinksiančioje JAV prezidentą, lengviausias būdas yra laimėti visuotinį balsavimą Mičigane, Viskonsine ir Pensilvanijoje.Pastarojoje valstijoje J. Bidenas intensyviausiai vykdė savo kampaniją.Miestai, kuriuose antradienį lankosi J. Bidenas, turi ir strateginę, ir simbolinę reikšmę. Tai, kad augo Skrantone, darbininkų klasės aplinkoje, demokratų kandidatas padarė svarbia savo kampanijos ašimi, savo ekonominę programą formuluodamas iš „Skrantonas prieš Volstritą“ perspektyvos. Taip jis siekia susigrąžinti darbininkų klasės rinkėjus, 2016-aisiais padėjusius pasiekti pergalę Donaldui Trumpui.Tuo metu Filadelfija buvo fonas kai kurioms iš reikšmingiausių J. Bideno kalbų. Jam reikės didelio rinkėjų, ypač juodaodžių, aktyvumo šioje demokratus remiančioje zonoje.Antradienį ryte lipdamas į savo lėktuvą J. Bidenas parodė iškeltus nykščius su juo vykstantiems žurnalistams ir sakė, kad jaučiasi gerai.

JAV Rinkikų kolegijos sistemos veikimo principai„Gražu“ – šiuo žodžiu JAV politikos pašalietis Donaldas Trumpas apibūdino savo stulbinamą pergalę prezidento rinkimuose prieš varžovę Hillary Clinton 2016 metų lapkričio 8-osios vakarą. Visgi detalės nebuvo tokios gražios. Buvusi valstybės sekretorė H. Clinton surinko beveik 3 mln. balsų daugiau už savo varžovą respublikoną. Tačiau nedideliu atotrūkiu laimėjęs svarbiose vadinamosiose svyruojančiose valstijose, D. Trumpas užsitikrino per 270 Rinkikų kolegijos balsų, reikalingų galutinei pergalei pasiekti. Šiųmetei prezidento rinkimų kampanijai pasiekus finišo tiesiąją ir D. Trumpui bei jo varžovui demokratui Joe Bidenu nekantriai laukiant jų lemiamo mūšio baigties, dėmesys vėl nukrypo į šios painios ir, kaip kai kas tvirtina, atgyvenusios sistemos taisykles. Kodėl Rinkikų kolegija? 538 JAV Rinkikų kolegijos nariai kas ketverius metus po prezidento rinkimų susirenka savo valstijų sostinėse, kad išaiškintų nugalėtoją. Kad būtų paskelbtas nugalėtoju, kandidatui reikia užsitikrinti absoliučią daugumą Rinkikų kolegijos narių balsų – 270 iš 538. Ši sistema, nustačiusi netiesioginių prezidento rinkimų taisykles, atsirado su JAV Konstitucija 1787 metais. Konstitucijos kūrėjai ją laikė kompromisu tarp tiesioginių prezidento rinkimų su visuotine rinkimų teise ir prezidento išrinkimo Kongrese, kuris buvo atmestas kaip nepakankamai demokratiškas. Nuo tada Kongresui buvo pateikta šimtai pataisų siekiant modifikuoti Rinkikų kolegiją ar apskritai ją panaikinti, tačiau nė viena jų nebuvo priimta. Po D. Trumpo pergalės 2016-ųjų rinkimuose apie tai vėl imta garsiai diskutuoti. Jei šiųmetinė rinkimų kova bus labai įtempta, Rinkikų kolegija vėl atsidurs dėmesio centre. Kas tie 538 rinkikai?Dauguma rinkikų yra išrinkti vietos pareigūnai ar partijų lyderiai, tačiau jų pavardžių nėra balsalapiuose ir jų tapatybės nežinomos rinkėjams. Kiekviena valstija skiria tiek rinkikų, kiek narių ji turi Atstovų Rūmuose (skaičius priklauso nuo valstijos populiacijos) ir Senate (nepriklausomai nuo dydžio po du kiekvienoje valstijoje). Pavyzdžiui, Kalifornija turi 55 rinkikus, Teksasas – 38, o retai apgyvendinti Delaveras, Aliaska, Vermontas ir Vajomingas – tik po tris. Konstitucija palieka valstijoms teisę spręsti, kaip turėtų būti atiduoti jų rinkikų balsai. Visose valstijose, išskyrus Nebraską ir Meiną, kandidatas, surinkęs daugumą rinkėjų balsų, teoriškai laimi visų valstijos rinkikų balsus. Kontroversiška institucija 2016 metų lapkritį D. Trumpas užsitikrino 306 rinkikų balsus. Milijonai pasipiktinusių amerikiečių pasirašė peticiją, raginusią respublikonų rinkikus blokuoti jo išrinkimą. Šios pastangos buvo bevaisės, nes tik du rinkikai iš Teksaso pakeitė poziciją ir D. Trumpas galiausiai surinko 304 balsus. Respublikonai pasmerkė peticiją kaip desperatišką aktyvistų, negalinčių susitaikyti su pralaimėjimu, žingsnį. 2016-ųjų situacija, kai rinkimus laimėjo mažiau rinkėjų balsų gavęs kandidatas, yra labai neįprasta, bet visgi ne beprecedentė. Tokiu pat būdu Baltųjų rūmų šeimininkais tapo net penki prezidentai. Pirmasis buvo Johnas Quincy Adamsas, 1824 metais nugalėjęs Andrew Jacksoną.2000-aisiais George'as W. Bushas prezidentu tapo Aukščiausiojo Teismo sprendimu ir tik vieno teisėjo balso persvara. Jo varžovas demokratas Alas Gore'as visoje šalyje surinko beveik 500 tūkst. balsų daugiau, tačiau paskelbus G. W. Bushą laimėtoju Floridoje, respublikonas užsitikrino 271 Rinkikų kolegijos nario balsą ir pergalę. Tikras balsavimas ar tik formalumas? Konstitucija neįpareigoja rinkikų, kaip jie turi balsuoti. Jeigu kai kurios valstijos reikalauja rinkikų paisyti rinkėjų pareikštos valios, o jie nepaklūsta, vadinamiesiems neištikimiems rinkikams gali būti skirta paprasta piniginė bauda. Visgi 2020 metų liepą JAV Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad valstijos gali įvesti bausmes tokiems nelojaliems rinkikams, priimdamos įstatymus, įpareigojančius rinkikus balsuoti atsižvelgiant į valstijos rinkėjų pareikštą valią. Nuo 1796 iki 2016 metų maždaug 180 rinkikų atidavė savo balsus kitam nei jų valstijoje laimėjęs kandidatas į prezidentus ar viceprezidentus. Tačiau nelojalūs rinkikai niekada nenulėmė JAV rinkimų rezultatų.Rinkikų kolegijos tvarkaraštisRinkikai atiduoti balsų kandidatams į prezidentus ir viceprezidentus savo valstijose susirinks gruodžio 14-ąją.Kodėl būtent ši data? JAV įstatymai numato, kad jie „susirenka ir balsuoja pirmą pirmadienį po antrojo gruodžio trečiadienio“.2021-ųjų sausio 6-ąją Kongresas patvirtins nugalėtoją, kuris bus prisaikdintas sausio 20 dieną.

D. Trumpas rinkimų dieną „labai gerai“ vertina savo galimybes laimėtiJAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gerai vertina savo galimybes iškovoti pergalę antradienį vykstančiuose prezidento rinkimuose, pranašaudamas sau triuškinamas pergales tokiose valstijose kaip Florida ir Arizona.„Mes jaučiamės labai gerai, – prikimusiu balsu sakė D. Trumpas telefonu „Fox News“. – Manau, kad mes turėsime pergalę“.D. Trumpas taip pat sakė, kad tikisi laimėti visose svarbiausiose valstijose, nulemsiančiose rinkimų rezultatą.„Manome, kad laimime Teksase labai smarkiai. Manome, kad laimime Floridoje labai smarkiai. Manome, kad laimime Arizonoje labai smarkiai“, – kalbėjo jis.„Manau, kad mums labai gerai sekasi Šiaurės Karolinoje. Manau, kad mums gerai sekasi Pensilvanijoje. Manome, kad mums visur labai gerai sekasi“, – pareiškė D. Trumpas.

J. Bidenas ragina išgelbėti JAV „sielą“JAV demokratų kandidatas į prezidentus Joe Bidenas antradienį kreipėsi į amerikiečius su raginimu kaip ir per ankstesnius rinkimus patikėti jo sugebėjimu padėti šaliai.„2008 ir 2012 metais jūs patikėjote manimi, kad padėčiau vadovauti šiai šaliai drauge su Baracku Obama. Šiandien prašau jūsų vėl patikėti – šį kartą [demokratų kandidate į viceprezidentus] Kamala Harris ir manimi“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė J. Bidenas.„Galime pagydyti šios tautos sielą – pažadu, mes jūsų neapvilsime“, – pridūrė jis.JAV antradienį prasidėjo balsavimas prezidento rinkimuose, kuriuose varžosi dabartinis šalies lyderis respublikonas Donaldas Trumpas ir demokratas, buvęs viceprezidentas J. Bidenas.Kaip pranešė JAV žiniasklaida, pirmieji – 0 val. vietos laiku – balsavo pora kaimų Naujajame Hampšyre. 5 val. (12 val. Lietuvos laiku) pradėta atidaryti rinkimų apylinkes Vermonto valstijoje.Dauguma JAV Rytų pakrantės rinkimų apylinkių atsidarė 6 val. arba 7 val. vietos (13 val. arba 14 val. Lietuvos) laiku.Žiniasklaida praneša, jog neaišku, kada bus paskelbtas rinkimų nugalėtojas, bet tokio pranešimo laukiama po to, kai bus suskaičiuoti balsai daugumoje rinkimų apylinkių, po 21 val. (trečiadienį 4 val. Lietuvos) laiku.

Pirmadienio vakaro duomenimis, iš anksto šalyje balsavo daugiau kaip 94 mln. žmonių. Tai viršija du trečdalius visų per 2016 metų prezidento rinkimus atiduotų balsų.

Rinkimų baigtį galinti nulemti valstija: tvyro visuotinis nerimasPirmadienį Filadelfijoje dirbantys pareigūnai patikino, kad gali užtrukti net ne vieną dieną, kol bus suskaičiuoti gausiai balsuojant paštu atiduoti balsai. Tikrai gali būti, kad dėl to visos Pensilvanijos rezultatų paskelbimas nusitęs.Kaip rašo „Bloomberg“, Filadelfijos meras Jimas Kenney ir komisijos narė Lisa Deeley miesto gyventojams adresuotame atvirame laiške nurodė, kad Pensilvanijos apygardose paštu atsiųstus balsus bus galima pradėti skaičiuoti ne anksčiau kaip rinkimų dienos 7.00 val. ryto, o tai reiškia, kad ir po rinkimų nakties tikrai bus likę dar nesuskaičiuotų balsų.Filadelfijoje daugiau nei 400 tūkst. biuletenių, kaip teigiama, buvo atsiųsta paštu. Taip nutiko daugiausia gyventojų turinčioje valstijos apygardoje, kurios trys ketvirtadaliai užregistruotų rinkėjų prijaučia demokratams.„Tai gali lemti ne tik Filadelfijos, bet ir visos valstijos rezultatą“, – nurodė J. Kenney ir L. Deeley ir paprašė žmonių apsiginkluoti kantrybe.2016-aisiais Pensilvanijoje D. Trumpas tesurinko 44 292 balsus. Kaip skelbiama portale „FiveThirtyEight“, šiai valstijai gali tekti lemiamas vaidmuo nustatant, kas iškovojo pergalę.Alui Schmidtui pastaruoju metu teko praleisti ne vieną bemiegę naktį. Jis yra Filadelfijos miesto komisijos narys – vienas iš trijų, stebėjusių piliečių registravimą ir balsavimo procesą per rinkimus, rašo BBC. Turint omenyje, kad budėjo didžiausiame dėl balsavimo baigties daug klausimų keliančios valstijos mieste, įtampos jam tikrai netrūko.„Tvyro visuotinis nerimas, todėl užtikrinti tvarką tapo tikru iššūkiu, – sakė A. Schmidtas. – Į mus nukreiptas nemenkas dėmesys, bet balsus turime suskaičiuoti greitai ir tiksliai.“Nors nei D. Trumpo, nei kurio nors iš respublikonų pavardžių komisijos narys nepaminėjo, buvo akivaizdu, kad yra sunerimęs dėl jų pastangų spartų balsų skaičiavimą paskelbti negaliojančiu. Kita vertus, jis žino, kad lėtas balsų skaičiavimas gali sukelti įtarimų.„Spausti vienu metu ir stabdžio pedalą, ir akceleratorių yra neįmanoma, – sakė A. Schmidtas. – Negalima visaip trukdyti pasirengti šiandienai, o rinkimų dieną imti ir paklausti, kodėl balsai dar nesuskaičiuoti.“Nors amerikiečiai pratę dar naktį sužinoti, kas iškovojo pergalę, komisijos narys paprašė jų nepanikuoti.„Visi turėtų suvokti, kad rinkimų naktį ar per kelias valandas po rinkimų rezultatas veikiausiai dar nebus žinomas. Pensilvanijoje, valstijoje, kurioje buvo masiškai balsuota paštu, to tikrai nebus“, – prognozuoja jis.

Vokietija ragina JAV po rinkimų sudaryti „naują susitarimą“ dėl santykiųVokietija linki Amerikai „taikių“ prezidento rinkimų šį antradienį, sakė užsienio reikalų ministras Heiko Maasas, pridūręs, kad paaiškėjus balsavimo rezultatams Berlynas sieks naujo susitarimo dėl santykių su Vašingtonu.„Linkime visiems amerikiečiams teisingos, geros ir, visų svarbiausia, taikios rinkimų dienos. Tai žymus balsavimas, taip pat nulemsiantis JAV kryptį ir vaidmenį pasaulyje“, – sakė H. Maasas.Jis pažymėjo, kad norint išspręsti pasaulio problemas reikia „funkcionuojančios transatlantinės partnerystės“.„Norime naujo susitarimo dėl šios partnerystės ir kaip transatlantinė partnerė esame pasirengę investuoti į ateitį, kad drauge spręstume šiuos globalius klausimus“, – pažymėjo Vokietijos diplomatijos vadovas.Šis neįprastas pareiškimas, pasirodęs likus kelioms valandoms iki didelį susidomėjimą keliančių JAV prezidento rinkimų, buvo padarytas sudėtingu Vokietijos ir JAV santykiams metu.Valdant prezidentui Donaldui Trumpui Vokietija nuolat tapdavo jo pykčio taikiniu, taip pat ir dėl to, kad Berlynas nevykdo NATO sutarto išlaidų gynybai tikslo. D. Trumpui nepatinka ir stiprus Vokietijos eksportas.Atskirai Vokietijos vicekancleris Olafas Scholzas kreipdamasis į amerikiečius išreiškė viltį, kad „ateitį žymės susitaikymas, o ne susiskaldymas“.Vokietija „visuomet palaiko tuos, kas siekia laisvės, taisyklėmis ir vertybėmis pagrįstos daugiašalės pasaulio tvarkos“, sakė jis.D. Trumpui 2016 metais atėjus į valdžią per savo pirmąjį pokalbį telefonu su juo vokiečių kanclerė Angela Merkel žadėjo bendradarbiavimą, tačiau tik tuo atveju, jei D. Trumpas gerbs demokratines vertybes.

Balsavimas prasideda Niujorke, Naujajame Džersyje ir VirdžinijojeNiujorko, Naujojo Džersio ir Virdžinijos valstijose antradienį ryte atsidarė balsavimo apylinkės, prasidedant JAV prezidento rinkimų pagrindinei dienai, per kurią dabartinis šalies vadovas Donaldas Trumpas siekia įveikti varžovą demokratą Joe Bideną, kaip rodo apklausos, įgijusį populiarumo persvarą.Šie rinkimai daugelio laikomi referendumu dėl neįprastai aštraus ir kontroversiško D. Trumpo vadovavimo, kurį J. Bidenas ragino užbaigti ir atkurti Amerikoje „mūsų demokratiją“.

Dainininkė Lady Gaga parėmė demokratų kandidatą Joe Bideną.

Trumpas sugrįžta į Baltuosius rūmus, Bidenas – į gimtąjį miestąKandidatai į JAV prezidento postą keletą dienų išgyveno tikrą maratoną – tai buvo viso metų maratono pabaiga.Dabartinis prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį keturiose valstijose surengė penkis rinkiminės kampanijos renginius. Į Vašingtoną jis sugrįžo antradienio paryčiais – 2 val. 35 min. vietos laiku. Manoma, kad didžiąją dalį dienos jis praleis Baltuosiuose rūmuose.D. Trumpo oponentas Joe Bidenas rinkimų dieną praleisti planuoja Pensilvanijos valstijoje esančiame Skrantone, savo gimtajame mieste, taip pat Demokratų partijos tvirtovėje Filadelfijoje.https://twitter.com/ZekeJMiller/status/1323532478678749184?ref_src=twsrc%5Etfw

Ši rinkimų kampanija JAV – brangiausia istorijojeRinkimai Jungtinėse Valstijose atsieina brangiai: kad užsitikrintų valdžią Baltuosiuose rūmuose ir Kongrese, šiais metais respublikonai ir demokratai į rinkimų kampaniją investavo rekordinę sumą pinigų – beveik 14 mlrd. dolerių, rašo spiegel.de.Tai yra dvigubai daugiau nei 2016 metais. Kartu tai didesnė suma, nei išleista per 2012 ir 2016 metų rinkimų kampanijas kartu paėmus.Demokratų kandidatai ir jų rėmėjai šiais metais surinko ypač daug pinigų – ir 5,5 mlrd. dolerių jau išleido. Jei priskaičiuotume lėšas, panaudotas milijardierių Michaelio Bloombergo ir Tomo Steyerso kampanijoms, suma siekia 6,9 mlrd. Respublikonai iki šiol išleido 3,9 mlrd.Šios įspūdingos sumos, matyt, yra reikalingos. Vien tik kova dėl prezidento posto tarp Donaldo Trumpo ir jo varžovo Joe Bideno, „Center for Responsive Politics“ vertinimu, atsieis 6,6 mlrd. Šiais duomenimis, mūšis dėl vietų Senate ir Atstovų Rūmuose suris iš viso 7,25 mlrd. Taigi bendra suma – 13,85 mlrd. dolerių.Demokratams svarbu lapkričio 3-iąją iš respublikonų atsikovoti ne tik Baltuosius rūmus, bet ir daugumą Senate, o Atstovų Rūmuose daugumą išlaikyti. Tokiu atveju jie iš tikrųjų galėtų įgyvendinti savo iniciatyvas.Atstovų Rūmų nariai renkami dvejiems metams, senatoriai – šešeriems. Senatoriai renkami ne visi vienu metu, o blokais. Kas dvejus metus – per vidurio kadencijos rinkimus ir prezidento rinkimus – renkama maždaug trečdalis senatorių.

Kada bus rezultatai?Paprastai prezidentinių varžybų nugalėtojas daugmaž paaiškėja jau rinkimų naktį. Pavyzdžiui, 2016 metais D. Trumpas Niujorke pasakė pergalės kalbą 3 val. vietos laiku.Tačiau šįkart nugalėtojo nustatymo procesas tikriausiai truks ilgiau. Anot kurių ekspertų, balsų skaičiavimas gali užtrukti kelias dienas ar net savaites.Taip gali nutikti, nes šiemet reikšminga dalis amerikiečių balsavo paštu, o tokių balsalapių skaičiavimas yra sudėtingesnis ir reikalauja daugiau laiko. Rinkimų apylinkių darbuotojai turi išimti balsalapius iš vokų, patikrinti, ar jie nėra sugadinti arba suklastoti, paskui surūšiuoti ir ištiesinti ir galiausiai įdėti į balsų skaičiavimo aparatus.Kai kuriose valstijose tokia sistema veikia jau kelerius metus, o balsus pradedama skaičiuoti likus kelioms savaitėms iki oficialios rinkimų dienos – taigi, paskelbti rezultatus pavyksta gana greitai. Tačiau nemažai valstijų panašią sistemą įvedė tik šiais metais, o vietos įstatymai draudė apdoroti balsalapius iki rinkimų dienos.Tikėtina, kad daliai svarbių „svyruojančių“ valstijų greitai paskelbus duomenis, paaiškės ir bendras balsavimo rezultatų vaizdas ir bus galima nustatyti nugalėtoją. Prognozuojama, kad svarbų vaidmenį atliks Florida, kur pirmuosius pirma laiko gautus balsalapius pradėta skaičiuoti likus 22 dienoms iki rinkimų.Jei D. Trumpui nepavyks gauti šios valstijos rinkikų balsų, jam bus labai sunku pasiekti pergalę, mano ekspertai. Ankstyvieji rezultatai taip pat turėtų būti paskelbti ir Šiaurės Karolinoje bei Džordžijoje.Be to, gali būti, kad nesant aiškaus nugalėtojo, rinkimų baigtis gali būti bent iš dalies nulemta teismuose: tiek respublikonai, tiek demokratai ruošiasi užginčyti rezultatus, jei laikys procesą neskaidriu ar užfiksuos daug pažeidimų.Tokio nugalėtojo nustatymo būdas nebūtų beprecedentis: 2000 metais George'as W. Bushas tapo prezidentu Aukščiausiojo Teismo sprendimu ir tik vieno teisėjo balso persvara. Tuomet atotrūkis tarp G. W. Busho ir jo varžovo demokrato Alo Gore'o Floridoje buvo labai nereikšmingas, ir galiausiai teismas nusprendė, kad toje valstijoje nugalėjo respublikonas.

Apklausos ir prognozėsTradiciškai JAV yra valstijų, kurios daugelį metų remia tik respublikonų kandidatus, taip pat yra teikiančių pirmenybę tik demokratams. Dėl šios priežasties didžioji dalis apklausų ir prognozių orientuota į vadinamąsias „svyruojančias“ valstijas, kuriose rinkėjų pasirinkimai kasmet keičiasi.Stebėtojai šiemet išskiria 12 tokių valstijų – Arizoną, Floridą, Džordžiją, Ajovą, Mičiganą, Minesotą, Naująjį Hampšyrą, Šiaurės Karoliną, Ohają, Pensilvaniją, Teksasą ir Viskonsiną. Iš šių valstijų daugiausiai rinkikų turi Teksasas (38), Florida (29) ir Ohajas (18).Remiantis naujausiomis apklausomis, J. Bidenas pirmauja pagal populiarumą daugumoje „svyruojančių“ valstijų, o tai gali padėti jam surinkti 270 rinkikų balsų. Tačiau kai kur jo pranašumas yra nereikšmingas – maždaug vienas procentinis punktas Floridoje ir Šiaurės Karolinoje. Teksaso ir Ohajo gyventojai vienodai palaiko kandidatus, apklausų duomenys dažnai skiriasi.Tuo metu nacionalinio masto apklausos rodo, kad demokratų kandidatas vidutiniškai turi 10 procentinių punktų pranašumą prieš D. Trumpą. Tačiau tokios apklausos neatspindi tikėtinų rinkimų rezultatų, nes jos nėra susijusios su rinkikų skaičiumi konkrečioje valstijoje.Pavyzdžiui, per 2016 metų rinkimus už demokratę Hillary Clinton faktiškai balsavo keliais milijonais daugiau rinkėjų nei už D. Trumpą, tačiau pastarasis vis tiek laimėjo, nes sulaukė didesnės rinkikų paramos.Pats D. Trumpas žiniasklaidos rengiamas apklausas vadina apgaulingomis ir sako esąs tikras, kad bus perrinktas.

N. Pelosi: Kongresas pasiruošęs išrinkti prezidentą ginčijamų balsavimo rezultatų atvejuJAV Atstovų Rūmų pirmininkė demokratė Nancy Pelosi pirmadienį pareiškė, kad Kongresas pasirengęs scenarijui, kai įstatymų leidėjams gali tekti nuspręsti dėl prezidento rinkimų nugalėtojo. „Suprantame, kas yra įstatymas bei Kongreso ir ypač Atstovų Rūmų viršenybė, kai kalbama apie balsų skaičiavimą“, – sakė N. Pelosi interviu radijui NPR. „Jau seniai esame pasiruošę, nes matome prezidento neatsakingumą, jo nepagarbą Konstitucijai, mūsų demokratijai, mūsų rinkimų sąžiningumui. Taigi, esame pasirengę“, – kalbėjo ji. Atstovų Rūmų pirmininkė taip pat išreiškė viltį, jog įtikinama Demokratų partijos kandidato Joe Bideno pergalė „išsklaidys bet kokias prielaidas“, kad jis nebus inauguruotas sausio 20 dieną. Kad būtų išrinktas prezidentu ar viceprezidentu, kandidatas turi užsitikrinti absoliučios daugumos rinkikų, deleguojamų valstijų ir Kolumbijos apygardos, palaikymą. Jei nė vienam iš kandidatų nepasiseka to padaryti, pagal 1804 metais priimtą JAV Konstitucijos 12-ąją pataisą rinkimų teisė pereina Atstovų Rūmams.

JAV prezidento rinkimai: kaip viskas vyksta?JAV prezidentas turi didžiulę įtaką žmonių gyvenimams tiek savoje šalyje, tiek užsienyje, taigi lapkričio 3-iąją vyksiančių rinkimų rezultatai bus svarbūs visiems.JAV politinėje sistemoje dominuoja dvi partijos, todėl prezidentas visada priklauso vienai arba kitai partijai, informuoja BBC.Respublikonai – konservatyvioji Amerikos partija, šiemetiniuose rinkimuose jų kandidatas – JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris tikisi būti perrinktas antrai kadencijai.Respublikonų partija, dar vadinama didžiąja senąja partija. Pastaraisiais metais ši partija pasisakė už mažesnius mokesčius, teisę turėti ginklą ir griežtesnius ribojimus imigracijai. Partija stipriau remiama kaimo vietovėse. Vieni iš buvusių respublikonų prezidentų – George‘as W. Bushas, Ronaldas Reaganas ir Richardas Nixonas.Demokratų partija – liberalios politikos partija, jos kandidatas – Joe Bidenas, patyręs politikas, aštuonerius metus buvęs Baracko Obamos viceprezidentu.Išskirtinis Demokratų partijos bruožas – liberali pozicija piliečių teisių, imigracijos, klimato pokyčių klausimais. Viena iš partijos nuostatų – kad vyriausybė turėtų daryti daugiau įtakos žmonių gyvenimams, pvz., pasirūpinti sveikatos draudimu. Partijos palaikymas didesnis miestuose. Kai kurie buvę demokratų prezidentų – Johnas F. Kennedy‘is ir Barackas Obama.Abu šiemetiniai kandidatai į JAV prezidentus yra jau įžengę į aštuntą dešimtį – antros kadencijos pradžioje D Trumpui sukaktų 74 m., o 78 m. amžiaus J. Bidenas, jei būtų išrinktas, taptų vyriausiu pirmai kadencijai išrinktu prezidentu.Techniškai per prezidento rinkimus amerikiečiai balsuoja ne už pačius kandidatus, o už valstijos rinkikus, kurie vėliau išrenka prezidentą. Visos valstijos renka nustatytą skaičių rinkikų, kuris apskaičiuojamas pagal valstijos dydį. Rinkikai yra valstijos pareigūnai arba svarbūs partijos nariai.Istoriškai JAV veikia gana sudėtinga rinkimų sistema.Kiekviena valstija, priklausomai nuo jos gyventojų skaičiaus, turi tam tikrą rinkikų kolegijos balsų skaičių, iš viso jų yra 538, taigi laimi kandidatas, užsitikrinantis mažiausiai 270 rinkikų paramą.Įprastai rinkikų kolegijos balsai atspindi visų rinkėjų valią. Tiesa, kandidatas, surinkęs daugiausia balsų visoje Amerikoje, rinkikų kolegijoje gali nesurinkti daugumos balsų ir pralaimėti. Pvz., 2016 m. Demokratų partijos kandidatė Hillary Clinton surinko daugiau žmonių balsų visose JAV, bet D. Trumpas laimėjo, nes gavo daugiau rinkikų kolegijos balsų. Taigi JAV gali susiklostyti situacija, kai prezidentu išrenkamas ne daugiausia rinkėjų balsų surinkęs kandidatas.Beveik visose valstijose, išskyrus dvi (Meiną ir Nebraską), egzistuoja sistema, pagal kurią nugalėtojas pasiima viską – jeigu valstijoje kandidatas surenka daugiau balsų, jam atitenka visų rinkikų palaikymas.Didelė dalis valstijų istoriškai palaiko arba demokratų, arba respublikonų kandidatą, todėl kiekvienuose rinkimuose kandidatams svarbu pelnyti pergalę kai kuriose valstijose, kuriose vyksta įnirtingiausia kova. Šiose vadinamosiose svyruojančiose valstijose rinkėjų prioritetai pasidalinę maždaug po lygiai tarp demokratų ir tarp respublikonų. Tradiciškai svyruojančiomis valstijomis laikomos Floridos ir Ohajo valstijos. Kai kurios valstijos, pvz., Arizonos ir Teksaso, praeityje palaikė respublikonus, bet 2020 m. jose sustiprėjo parama Demokratų partijai, todėl jos dabar laikomos svyruojančiomis valstijomis.Jei žmogus yra 18 m. sulaukęs JAV pilietis, jam leidžiama balsuoti kas ketverius metus vykstančiuose prezidento rinkimuose. Daugelyje valstijų priimti įstatymai, pagal kuriuos visi, norintys balsuoti, turi pateikti jų tapatybę patvirtinantį dokumentą.Tokius įstatymus dažnai priima respublikonai – jie teigia norintys apsisaugoti nuo galimų balsuojančiųjų sukčiavimų. Demokratai piktinasi, kad tai – trukdymas rinkėjams, kadangi dažnai vargingiau gyvenančių mažumų atstovai nepajėgūs pateikti asmens tapatybę įrodančio dokumento, kaip antai, vairuotojo pažymėjimo.Šiemet dėl koronaviruso krizės daug Amerikos gyventojų linkę atiduoti balsą būtent paštu, tiesa, dabartinis šalies prezidentas D. Trumpas ne kartą skundėsi, kad taip demokratai galės falsifikuoti balsus savo naudai.Ar renkamas vien tik naujas Amerikos prezidentas?Ne. Amerikiečiai per balsavimą renka ne tik prezidentą, bet ir Atstovų Rūmų narius bei vieną trečdalį Senato narių. Taigi šiemet vyks rinkimai į visas 435-ias Atstovų Rūmų vietas ir į 33-is vietas Senate.Demokratai stengsis toliau išlaikyti pozicijas Atstovų Rūmuose, taip pat sieks didesnės kontrolės Senate.Jei demokratai turėtų daugumą abiejuose rūmuose, jie galėtų blokuoti arba atidėti prezidento D. Trumpo planus, jei šis būtų perrinktas antrai kadencijai.Kada sužinosime galutinius rezultatus?Rinkimai truks dvi dienas – prasidės lapkričio 3 d. o paskutinės balsavimo apylinkės bus uždarytos lapkričio 4 d. JAV Rytų pakrantės laiku.Praeina kelios dienos, kol suskaičiuojami balsai, vis tik jau ankstų rytą po balsavimo būna aišku, kas laimėjo rinkimus. 2016 m. D. Trumpas jau 3 val. nakties sakė pergalės kalbą Niujorke.Šiemet rinkimų rezultatų gali tekti palaukti dėl paštu atsiųstų balsų, nes nemažai valstijų skaičiuos balsus jau po galutinio balsavimo. Pareigūnai įspėja, kad dėl balsavimo paštu rezultatų galime laukti kelias dienas ar net kelias savaites.Pastarasis kartas, kai rezultatas nebuvo aišku po kelių balandų, buvo 2000-aisiais – tada Aukščiausiasis Teismas paskelbė rinkimų laimėtoją po mėnesio.Kada išrinktasis prezidentas pradeda eiti pareigasJei J. Bidenas laimėtų rinkimus, jis nepradėtų iš karto eiti prezidento pareigų – naujajam lyderiui skirta laiko paskirti ministrus ir sudaryti planus.Naujai išrinkto prezidento inauguracijos ceremonija tradiciškai vyksta sausio 20 d. sostinėje Vašingtone.Po ceremonijos naujai išrinktas prezidentas vyksta į Baltuosius Rūmus ir taip prasideda ketverių metų trukmės kadencija.

Naujojo Hampšyro miestelis pirmasis balsavo 2020-ųjų JAV prezidento rinkimuoseNaujojo Hampšyro valstijoje esančio Diksvil Nočo kaimo, turinčio 12 gyventojų, rinkėjai antradienį tuojau po vidurnakčio pirmieji atidavė balsus JAV prezidento rinkimų pagrindinę dieną.Vidury miško netoli sienos su Kanada įsikūrusi gyvenvietė nuo 1960 metų tradiciškai balsuoja „pirmoji šalyje“. Kaimyninėje Milsfildo gyvenvietėje balsavimas taip pat prasidėjo vidurnaktį.Dauguma JAV Rytų pakrantės rinkimų apylinkių atsidarys 6 val. arba 7 val. vietos (13 val. arba 14 val. Lietuvos) laiku.