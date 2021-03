Bidenas kelis kartus suklupo lipdamas į prezidentinį lėktuvą

78 metų amerikiečių lyderis suklupo maždaug viduryje trapo, skubėdamas įlipti į orlaivį.

Dešine ranka laikydamasis už turėklo, jis pamėgino greitai atsistoti ant kojų, bet vėl suklupo ir tąkart atsirėmė keliu.

J. Bidenas atsistojo, kiek palaukė, patrynė savo kairę kelniapusę, tada pakilo laiptais į viršų, apsisuko, atidavė pagarbą, o paskui įlipo į orlaivį.

Netrukus „Air Force One“ pakilo iš Vašingtono apylinkių į Atlantą, kur J. Bidenas turėjo susitikti su azijiečių kilmės amerikiečių bendruomenės nariais, sukrėstais virtinės šaudynių masažo salonuose.

