„Tiesiog manau, kad tai gėda, tiesąelgesį: sakant“, – paklaustas, ką mano apie D. Trumpo atsisakymą pripažinti pralaimėjimą lapkričio 3 d. rinkimuose, teigė J. Bidenas.

„Kaip man tai pasakyti taktiškai... Manau, kad tai nepadės prezidento palikimui“, – sakė jis.

Paklaustas, ką pasakytų D. Trumpui, jei galėtų, J. Bidenas atsakė: „Pone prezidente, laukiu pokalbio su jumis.“

Vis dėlto, demokratų prezidentas-elektas neigė gandus, kad D. Trumpo atsisakymas padėti pereinamuoju laikotarpiu paveiks naujosios JAV vyriausybės darbą.

„Tai, kad jie nenori pripažinti mūsų pergalės šiuo metu nedaro didelės įtakos mūsų planams“, – teigė J. Bidenas.

