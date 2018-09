Atsakinėdamas į svečių klausimus per organizacijos „Economic Club of Washington“ surengtus pietus verslininkas pareiškė, kad D. Trumpo atakos gali suardyti demokratijai svarbias apsaugas ir socialines normas. „Demonizuoti žiniasklaidą yra pavojinga“, – sakė J. Bezosas. „Pavojinga vadinti žurnalistus padugnėmis. Pavojinga sakyti, kad jie yra liaudies priešai“, – pridūrė milijardierius. Pasak jo, „gyvename visuomenėje, kur mus saugo ne tik valstybės įstatymai... Mus taip pat saugo socialinės normos. Tai veikia, nes tikime žodžiais, parašytais ant popieriaus lapo“. „Amazon“ vadovas įsitikinęs, kad „natūralu“, jog visuomenė ir žiniasklaida kruopščiai nagrinėja prezidento ir kitų veikėjų veiksmus. Manoma, kad tokiais komentarais J. Bezosas, dažnai sulaukiantis prezidento kandžios kritikos, pirmą kartą tiesiai ir viešai priekaištavo Baltųjų rūmų šeimininkui. „Tikrai ginu „The Washington Post“. Nejaučiu poreikio ginti „Amazon“ – pareiškė J. Bezosas. Perfrazuodamas „The Washington Post“ redaktoriaus Martino Barono žodžius, jis pridūrė: „Administracija gal ir kariauja su mumis, bet mes nekariaujame su administracija.“ Nepaisant išsakyto nerimo dėl D. Trumpo veiksmų, J. Bezosas pareiškė, kad nėra pernelyg susirūpinęs dėl žiniasklaidos ateities. „Esame labai tvirti šioje šalyje. Žiniasklaidai nieko nenutiks“, – pabrėžė verslininkas kalbėdamas su „Economic Club of Washington“ pirmininku Davidu Rubensteinu. J. Bezosas, kurio įkurta bendrovė „Amazon“ atnešė jam milijardus ir padarė jį turtingiausiu žmogumi pasaulyje, pareiškė turėjęs „keletą pokalbių“ su D. Trumpu, bet atsisakė patikslinti, apie ką jiedu šnekėjosi.

