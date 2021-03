Beveik savaitę Sueco kanalą blokavęs laivas nutemptas nuo seklumos

Tinklalapiai „Vesselfinder“ ir „Myshiptracking“ nurodo, kad „MV Ever Given“ laivagalis nutolo nuo vakarinio kanalo kranto.

Tai patvirtino ir prie Sueco kanalo esantis naujienų agentūros AFP šaltinis.

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!