Beveik milijardas pasaulio gyventojų lieka namuose dėl koronaviruso

Karantinas jau paveikė daugiau kaip trečdalį amerikiečių, įskaitant trijų didžiųjų JAV miestų Niujorko, Los Andželo ir Čikagos gyventojus. Manoma, kad apribojimus sugriežtins ir daugiau valstijų.

Naujasis Džersis tapo naujausia JAV valstija, apribojusia judėjimą, greitai plintančiai pandemijai keičiant žmonių gyvenimus visoje planetoje: dėl jos užsidaro verslai, neveikia mokyklos, o milijonai žmonių priversti dirbti iš namų.

„Tai metas ne tik bendram nacionaliniam pasiaukojimui, bet ir laikas branginti savo artimuosius, – spaudos konferencijoje pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. – Pasieksime puikią pergalę.“

Mirčių nuo koronaviruso skaičius visame pasaulyje šeštadienį viršijo 12 000, labiausiai nuo jo nukentėjusiai Italijai pranešus, kad per dieną mirė rekordinis skaičius žmonių – 793 (bendras aukų skaičius perkopė 4 800), o Ispanijai pranešus apie 32 proc. padidėjusį mirčių skaičių.

Šiuo metu beveik milijardas žmonių yra priversti likti savo namuose 35 pasaulio šalyse, įskaitant 600 mln. žmonių, kuriems galioja privalomi vyriausybės įsakymai dėl karantino, skelbia naujienų agentūra AFP.

Prancūzijos policijos pareigūnai pranešė, kad, siekiant sustiprinti vyriausybės bandymus laikyti žmones savo namuose, buvo pasitelkti sraigtasparniai ir dronai.

„Sraigtasparniai suteiks mums didesnį vaizdą ir panoraminį situacijos vaizdą realiu laiku, siekiant padėti nukreipti patrulius ant žemės“, – teigė šaltinis iš nacionalinės policijos.

Koronavirusas Italijoje © PA / Scanpix

Be kita ko, auga spaudimas olimpinių žaidynių organizatoriams atidėti 2020 metų Tokijo žaidynes, o JAV Kongresas paskelbė apie skubų ekonominį paketą, kurio vertė gali siekti 1 trilijoną dolerių.

Mėnesiai, o ne savaitės

Naujasis Džersis pasekė kelių kitų JAV valstijų, įskaitant Kaliforniją, Niujorką ir Ilinojų, pavyzdžiu ir dėl viruso liepė gyventojams likti namie.

Gubernatorius Philas Murphy paskelbė, kad atšaukiami visi susibūrimai, o bendrovės, kurios prekiauja ne būtiniausiomis prekėmis, „privalo neribotam laikui uždaryti savo fizines parduotuves“ nuo 21 val. vietos (sekmadienio 3 val. Lietuvos) laiku.

Niujorko gubernatorius Andrew Cuomo šeštadienį perspėjo, kad trikdžiai greičiausiai truks kelis mėnesius.

„Aš netikiu, kad tai bus kelių savaičių reikalas“, – sakė jis.

Kinija šeštadienį jau trečią dieną iš eilės nepranešė apie naujus vietinius užsikrėtimo atvejus, o Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) sakė, kad centrinis Uhano miestas, kuriame virusas atsirado praėjusių metų pabaigoje, teikia spindulėlį „vilties visam pasauliui“.

Tačiau vis labiau nerimaujama dėl naujos įvežtinių ligos COVID-19 atvejų bangos regione: Honkongas penktadienį pranešė apie 48 įtariamus atvejus – tai yra didžiausias dienos šuolis nuo krizės pradžios.

Italijoje, kuri turi 60 milijonų gyventojų, dabar užfiksuota 36 proc. pasaulio mirčių nuo koronaviruso, o mirtingumas – 8,6 proc. nuo patvirtintų užsikrėtimo atvejų – yra žymiai didesnis nei daugelyje kitų šalių.

Nors virusas pavojingiausias pagyvenusiems žmonėms ir asmenims, turintiems kitų sveikatos sutrikimų, PSO perspėjo, kad jauni žmonės taip pat yra pažeidžiami.

Prancūzija, Italija, Ispanija ir kitos Europos šalys liepė žmonėms likti namuose, kai kuriais atvejais grasindamos baudomis, o Bavarija tapo pirmąja Vokietijos žeme, kuri paskelbė karantiną.

Jungtinė Karalystė taip pat paskelbė griežtesnius apribojimus, liepdama uždaryti barus, restoranus ir teatrus.

Taip pat buvo liepta uždaryti garsius Australijos ir Rio de Žaneiro paplūdimius.

© Aldas Ten / F360.LT

Be to, šeštadienį įsigaliojo neesminių kelionių per JAV sienas su Kanada ir Meksika apribojimas.

JAV įstatymų leidėjai išreiškė viltį susitarti dėl 1 trln. dolerių vertės skubios pagalbos paketo, būgštaudami, kad dėl pandemijos kils ekonomikos nuosmukis.

Tuo metu JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as pranešė, kad jam ir jo žmonai bus atlikti testai dėl koronaviruso, vienam iš jo biuro darbuotojų susirgus COVID-19.

JAV maisto ir vaistų administracija taip pat patvirtino pirmąjį koronaviruso testą, kurį galima atlikti medicinos įstaigose, o rezultatas paaiškės per 45 minutes.

Sporto srityje JAV lengvosios atletikos federacija prisijungė prie kitų įtakingų sporto organizacijų, paprašiusių atšaukti vasaros olimpines žaidynes.

„Teisingas ir atsakingas dalykas yra teikti prioritetą visų sveikatai ir saugumui“, – laiške JAV olimpiniam ir parolimpiniam komitetui sakė JAV lengvosios atletikos federacijos vadovas Maxas Siegelas.

Kinijos pavyzdys

Griežtos priemonės, kuriomis siekiama sustabdyti koronaviruso plitimą, atitinka Kinijos nustatytą pavyzdį, o Hubėjaus provincijoje, kurios sostinė yra Uhanas, įvestas karantinas, regis, atsipirko.

Dabar Europoje nustatyta daugiau nei pusė pasaulio mirčių, susijusių su COVID-19.

Vis dėlto sunku pateikti tikslius skaičius, nes daugelis mirusiųjų sirgo ir kitomis ligomis, o užsikrėtimo procentas yra neaiškus, nes daugelyje šalių trūksta tyrimų.

Virusas apėmė ir Afriką bei Artimuosius Rytus.

Visoje Afrikoje COVID-19 atvejų yra daugiau kaip 1 000, o sveikatos priežiūros sistemos žemyne yra trapios, o socialinis atsiribojimas nėra įmanomas daugelyje gausiai apgyvendintų miestų.

Kongo Demokratinė Respublika, Suomija, Lietuva ir Mauricijus šeštadienį pranešė apie savo pirmąsias viruso aukas.

Irane, kuris šeštadienį pranešė apie 123 naujas mirtis, tiek aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei, tiek prezidentas Hassanas Rouhani pažadėjo, kad šalis įveiks protrūkį, tačiau vis tiek atsisakė prisijungti prie likusio pasaulio, nustačiusio griežtus apribojimus.

Šalyje nuo COVID-19 mirė daugiau kaip 1 500 žmonių, o apie 20 000 žmonių juo užsikrėtė.

Lotynų Amerikoje Bolivija liepė piliečiams likti namuose nuo sekmadienio, o Kolumbija pranešė, kad nuo antradienio pradės privalomą izoliaciją.