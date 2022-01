Beveik 2 000 Italijos medikų nušalinti nuo darbo, nes nepasiskiepijo nuo COVID-19

Pasak nacionalinės gydytojų ir odontologų asociacijos FNOMCeO, gydytojai neįvedė savo vakcinacijos įrodymų į įrašų saugojimo sistemą.

Tai naujas nušalinimo etapas po lapkričio mėnesio, kai buvo nušalinti 1 656 medikai. Balandžio mėnesį įsigaliojus naujam įstatymui, medicinos specialistai privalo pasiskiepyti nuo koronaviruso.

Iš viso asociacijos įrašai rodo, kad Italijoje yra daugiau nei 33 500 gydytojų, kurie nėra visiškai paskiepyti. Tačiau į šį skaičių įeina tie, kurie sveiksta po infekcijos ir laukia skiepo, kiti, kurie buvo paskiepyti ne Italijoje, ir treti, kurie negali pasiskiepyti dėl medicininių priežasčių.

Be to, apie 6 000 slaugytojų ir kitų priežiūros darbuotojų taip pat buvo laikinai suspenduoti dėl nesiskiepijimo. Panašus skaičius šiuo metu negali dirbti dėl infekcijos arba dėl to, kad karantinuojasi.