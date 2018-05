Valdžios atstovai Havajuose įspėjo nesiartinti prie lavos srautų, tekančių į vandenyną. Kai labai karšta lava pasiekia vėsų vandenį, susidaro vandenilio chlorido garai (angl. dar vadinami „laze“), kurie patenka į orą kartu su mažytėmis stiklo dalelėmis.

Kaip rašoma įspėjime, minėti garai su smulkiomis stiklo dalelėmis dirgina plaučius, akis ir odą, be to, jie juda be vėjo ir gali bet kada staigiai pakeisti judėjimo kryptį.

Sekmadienį pranešta, kad vandenyną pasiekė du lavos srautai, vienas – šalia MacKenzie valstybinio parko, todėl uždarytas 137-as greitkelis tarp Kamaili ir Pohoiki kelių.

Vienas žmogus gana sunkiai sužalotas – sėdintį namų prieangyje jį aptėškė lavos srautas. Kaip rašo „Honolulu Star Advertiser“, jam – rimtas kojos sužalojimas.

Ugnikalnis suaktyvėjo ir išsiveržė gegužės 3 d., nuo to laiko jame pastebėta daugiau nei 20 įtrūkimų.

Tracking lava in the early morning hours of May 20 (~2:30 AM HST), in Kīlauea Volcano’s Lower East Rift Zone. https://t.co/HaqqsZAHLh pic.twitter.com/aks8IRqSxw

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) May 20, 2018