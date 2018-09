Berlyno dienraštis „Tagesspiegel“ trečiadienį paskelbė, kad Vokietijos saugumo pareigūnai įtaria vieną pareigūną perdavus tremtyje gyvenančių asmenų adresus vienam Turkijos ambasados darbuotojui. Tačiau su šnipinėjimu susijusias bylas tiriantys Vokietijos federaliniai prokurorai kol kas esą nemato pagrindo tyrimui pradėti. Savo informacijos šaltinio dienraštis nenurodė. Berlyno žemės vidaus reikalų ministras Andreas Geiselis sakė, kad miesto pareigūnai nemato pavojaus ženklų Berlyne gyvenantiems turkams. Straipsnis buvo paskelbtas Turkijos prezidentui lankantis Vokietijoje. Policijos viršininkė Barbara Slowik ketvirtadienį sakė, kad „jeigu šie įtarimai bus pagrįsti, padarysiu viską, kad pašalinčiau šį asmenį iš tarnybos Berlyno policijoje“.

