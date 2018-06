Liudininkų vaizdo įrašas rodo, kad didelės policijos pareigūnų su automatiniais ginklais pajėgos sutelktos aplink katedrą.

"Šūvis įvyko Berlyno katedros viduje", - policijos atstovas spaudai sakė naujienų agentūrai "Reuters".

Šaudymo aplinkybės kol kas lieka neaiškios, tačiau nepatvirtintų šaltinių teigimu, policijos pareigūnas buvo sužeistas. Kitų šaltinių teigimu, pareigūnas šaudė įtūžio apimtam žmogui į kojas.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A

— Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) June 3, 2018