Lietingą dieną skėčiais ir plakatais su užrašais „Išlaisvinkit Puigdemont'ą ir Katalonijos politinius kalinius“ bei „Ispanija nėra demokratija“ nešini protestuotojai žygiavo nuo Brandenburgo vartų iki Teisingumo ministerijos. Nemažai protestuotojų mojavo mėlynai geltonai raudonomis Katalonijos separatistų vėliavomis. Protestą Berlyne surengė už Katalonijos nepriklausomybę pasisakančios įtakingos pilietinės organizacijos „Katalonijos nacionalinė asamblėja“ (ANC) Vokietijos skyrius. „Paprasčiausiai norime pasakyti: išlaisvinkit mūsų išrinktus Katalonijos politikus“, – sakė 34 metų rinkodaros specialistė Monica Zaldivar (Monika Saldivar). Moteris kaltino Ispanijos vyriausybę per teismus persekiojant Katalonijos lyderis užuot mėginus surasti politinį sprendimą. „Man (ši demonstracija) yra apie demokratiją Ispanijoje“, – teigė ji. Vienas iš mitingo organizatorių, Ferranas Cornella naujienų agentūrai AFP sakė, kad į renginį susirinko 400 arba 500 žmonių, o policija pranešė, kad proteste dalyvauja apie 200 žmonių. Vokietijos policija praėjusį sekmadienį sulaikė iš Suomijos automobiliu atvykusį C. Puigdemont'ą pagal Ispanijos išduotą tarptautinį arešto orderį. Buvęs katalonų lyderis norėjo grįžti į Belgiją, kur jis gyveno savanoriškoje tremtyje nuo spalio, kai Katalonijos parlamentas paskelbė vieno turtingiausių šalies regionų nepriklausomybę. Ispanijos Aukščiausiasis Teismas praėjusią savaitę paskelbė, kad C. Puigdemont'as ir dar 12 katalonų lyderių bus teisiami dėl jų vaidmens Katalonijai pernai nesėkmingai bandant atsiskirti nuo Ispanijos. Madridas juos kaltina maištu, valstybės lėšų švaistymu ir nepaklusimu valstybei organizuojant neteisėtą referendumą dėl Katalonijos nepriklausomybės. C. Puigdemont'o areštas išprovokavo Katalonijoje ištisą virtinę protestų. Praėjusį sekmadienį per Barselonoje vykusias demonstracijas kilo susirėmimų su policija. Nesunkiai buvo sužeisti apie 100 žmonių. Šiaurinio Vokietijos Noimiunsterio miesto teismas leido palikti C. Puigdemont'ą areštinėje, kol bus priimtas sprendimas dėl jo ekstradicijos. Šis sprendimas pagal išduotą arešto orderį turėtų būti priimtas per 60 dienų. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad situacija yra sudėtinga, nes maištas, už kurį Ispanijoje baudžiama iki 30 metų laisvės atėmimo bausme, pagal Vokietijos įstatymus nusikaltimu nelaikomas. Anksčiau šią savaitę C. Puigdemont'as pažadėjo „niekada nepasiduoti“ kovoje dėl regiono nepriklausomybės.











