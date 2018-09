Žiniasklaidos turima informacija, didžiulė protesto akcija sostinėje numatyta penktadienį, kai R. T. Erdoganas susitiks derybų su kanclere Angela Merkel. Prognozuojama, kad protesto akcijose, rengiamose su šūkiu „Erdohanu čia nesidžiaugia“, dalyvaus apie 10 tūkst. žmonių. Turkijos lyderio kritikai taip pat paragino Vokietijos gyventojus išeiti į gatves ir kituose šalies miestuose ir tokiu būdu parodyti nepritarimą žmogaus teisių ir žodžio laisvės suvaržymams Turkijoje, taip pat Ankaros operacijai prieš kurdus Sirijoje. R. T. Erdoganas į Vokietijos sostinę turėtų atvykti ketvirtadienį. Tai bus pirmasis jo oficialus vizitas į Vokietiją nuo tada, kai jis 2014 metais tapo Turkijos prezidentu. Vokietijoje R. T. Erdoganas praleis kelias dienas. Penktadienį iškilmingą vakarienę svečiui surengs Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris. Vakarų žiniasklaida pažymi, kad jau kelerius metus santykiai tarp Ankaros ir Berlyno yra įtempti. Jie smarkiai pablogėjo po to, kai Berlynas sukritikavo griežtus Ankaros veiksmus prieš opoziciją, kurių buvo imtasi po nesėkmingo 2016 metų pučo.

