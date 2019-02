Penktadienio popietę nežinomas vyras dviem 15–16 metų sirų mergaitėms kelis kartus trenkė kumščiu į veidą Vokietijos sostinės Marcano rajone ir vėliau pabėgo. Abiem mergaitėms ligoninėje buvo suteikta trumpalaikė pagalba. Policijos pranešime nurodoma, kad vyras, kaip įtariama, „abi mergaites iškeikė prieš užsieniečius nukreiptais žodžiais“, o vėliau jas puolė. Antruoju atveju, kuris įvyko Niukioleno rajone penktadienio vakarą, nenustatytos tapatybės moteris, kaip įtariama, nutraukė dvylikametei mergaitei nuo galvos skarą, tąsė ją už plaukų keikdama užsieniečius, pranešė Berlyno policija. Teigiama, kad moteris grasino mergaitei pipirinėmis dujomis ir „kelis kartus mėgino įdurti jai švirkštu, kuriame, kaip atrodė, buvo kraujo“, nurodoma policijos pranešime. Moteriai pavyko pabėgti prie atvykstant policijai. Vokietija yra ypač susiskaldžiusi dėl kanclerės Angelos Merkel 2015 metais priimto sprendimo Europos migracijos krizės piko metu atverti šalies sienas nuo konfliktų ir persekiojimo bėgantiems žmonėms. Nuo tada į šalį atvyko daugiau nei milijonas prieglobsčio prašytojų, daugiausia iš Sirijos, Irako ir Afganistano, dėl ko iškilo kraštutinių dešiniųjų prieš islamą pasisakanti partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD). Vokietijoje taip pat pastaraisiais metais sukėlė didžiulį visuomenės pasipiktinimą migrantų įvykdyti nusikaltimai. Praėjusį mėnesį 50-metis vokietis buvo apkaltintas mėginimu nužudyti, kai nukreipė savo automobilį į užsieniečių grupes Botrope ir Esene. Tuomet aštuoni žmonės buvo sužeisti.

