Berlyne automobiliui įsirėžus į kavinės lankytojus sužeisti penki žmonės

Atrodo, kad automobilio vairuotojui sutriko sveikata, nurodė policija. Pasak pareigūnų, nėra jokių ženklų, kad įvykis susijęs su terorizmu arba kad vairuotojas tyčia nukreipė mašiną į žmonės, sakoma naujienų agentūros DPA pranešime. Nelaimė įvyko vakariniame Šarlotenburgo rajone. Lengvasis automobilis užvažiavo ant šaligatvio, kliudė kelis žmones, stovėjusius arba sėdėjusius prie kavinės, taip pat atsitrenkė į sienas ir vieną mikroautobusą. Mažiausiai du žmonės, įskaitant mašinos vairuotoją, hospitalizuoti dėl sunkių sužeidimų. Pasak policijos, vairuotoją galėjo ištikti širdies smūgis arba jis nualpo.

