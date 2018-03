Atsakomųjų priemonių taip pat imtasi Albanijos, Australijos, Kanados, Čekijos, Kroatijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Airijos, Italija, Latvijos, Lietuvos, Makedonijos, Moldovos, Nyderlandų, Norvegijos, Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos, Švedijos ir Ukrainos atžvilgiu, vardijama Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime. Rusijos Ministerija pridūrė svarstanti imtis priemonių ir Belgijos, Gruzijos, Vengrijos ir Juodkalnijos atžvilgiu. „Šis Maskvos sprendimas nėra netikėtas“, – sakė Heiko Maasas savo pareiškime. Vokietija ir dešimtys pasaulio valstybių ir tarptautinių organizacijų dėl buvusio rusų šnipo apnuodijimo Didžiojoje Britanijoje nusprendė išsiųsti apie 150 rusų diplomatų. Tarp jų yra 23 Britanijos išsiųsti diplomatai. Susiję straipsniai: Tyrėjai pateikė naujų detalių dėl Skripalių apnuodijimo Šnipų išsiuntimu Lietuva neapsiribos: dešimčių Rusijos piliečių pasienyje lauks staigmena Koordinuotas diplomatų išvarymas šią savaitę atkartojo Britanijos veiksmus po kovo 4 dienos atakos prieš buvusį rusų dvigubą agentą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Anglijos pietiniame Solsberio mieste. Londonas ir jo sąjungininkai kaltina Maskvą ir nurodo, kad prieš S. Skripalį ir jo dukrą buvo panaudota Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojanti medžiaga „Novičiok“.

