S. Berlusconi rinkimuose dalyvavo su dešiniųjų aljansu, kurį be jo konservatorių partijos „Pirmyn, Italija“ sudaro dešinioji radikali „Italijos brolių“ partija ir Matteo Salvinio dešinioji populistinė „Lyga“. „Italijos brolių“ lyderė Giorgia Melono po aiškios pergalės turi geriausius šansus tapti ministre pirmininke.

S. Berlusconi per praėjusius tris dešimtmečius keturis kartus vadovavo vyriausybei. Tačiau jis pagarsėjo ir savo skandalais. 2013-aisiais politikas dėl mokestinio sukčiavimo, susijusio su jo žiniasklaidos koncernu, paskutiniosios instancijos teisme buvo nuteistas ketverius metus kalėti, tačiau dėl amžiaus kalėjimo išvengė. Po teismo nuosprendžio Senatas iš jo atėmė mandatą. Be to, S. Berluscini buvo uždrausta šešerius metus užimti politinius postus.

S. Berlusconi 32-ejų metų partnerė Marta Fascina taip pat vėl buvo išrinkta į parlamentą.