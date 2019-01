Tai bus naujas 82 metų milijardieriaus bandymas atsitiesti. S. Berlusoni, pernai pralaimėjęs visuotinius rinkimus ultradešiniųjų ir populistų koalicijai, paskelbdamas apie dalyvavimą artėjančiuose rinkimuose pareiškė, kad nori įskiepyti Europai „gilaus mąstymo“. Žiniasklaidos magnatas bus daugeliui jau gerai pažįstamas kandidatas Europos Parlamento rinkimuose, kur partijos paprastai susiduria su ultradešiniųjų ir euroskeptiškų populistų mestais iššūkiais. „Būdamas garbaus amžiaus ir jausdamas atsakomybę nusprendžiau sukti į Europą, kur trūksta gilaus mąstymo apie pasaulio ateitį“, – pareiškė S. Berlusconi savo centro dešinės pakraipos partijos „Pirmyn, Italija“ (Forza Italia) susitikime Sardinijoje. „Nemirtinguoju“ pramintas S. Berlusconi daugiau nei du dešimtmečius dominavo Italijos politikoje ir sugebėjo joje išsilaikyti net po virtinės jį sukrėtusių sekso skandalų ir teisinių problemų. Nors 2013 metais S. Berlsuconi buvo nuteistas už mokesčių vengimą ir turėjo palikti parlamentą, jis vadovavo partijai „Forza Italia“ praėjusių metų rinkimuose ir taip susiorganizavo stulbinamą sugrįžimą, iškovojęs 14 proc. rinkėjų balsų. Tačiau jo partijos sėkmę kovo mėnesį užtemdė jos jaunesniosios sąjungininkės Matteo Salvini kraštutinių dešiniųjų partijos „Šiaurės lyga“ (Lega Nord), gavusios 17 proc. balsų, pasirodymas. M. Salvini nutraukė „Šiaurės lygos“ bendradarbiavimą su S. Berlusconi partija ir stojo formuoti vyriausybę su prieš isteblišmentą nusistačiusiu Penkių žvaigždučių judėjimo (M5S) lyderiu Luigi di Maio. Visuomenės apklausos rodo, kad šis jo strateginis žingsnis pasiteisino. „Šiaurės lygos“ populiarumas šoktelėjo iki 30 procentų, o partijos „Pirmyn, Italija“ – smuko iki 10 procentų. Tačiau tai negąsdina S. Berlusconi, nors 2017 metais jam buvo atlikta širdies operacija, o šiemet dar laukia teismas už tai, kad galimai mokėjo liudininkei, kad ji duotų melagingus parodymus apie jo garsiuosius „bunga bunga“ vakarėlius. „Su savo žiniomis, savo patirtimi ir sugebėjimu įtikinėti, manau, kad galiu atlikti svarbų vaidmenį ir priversti Europos piliečius suprasti, jog mums iškilo grėsmė atitrūkti nuo Vakarų vertybių“, – sakė S. Berlusconi ketvirtadienį. Kažkada sentimentalias dainas kruiziniuose laivuose dainavęs S. Berlusconi savo pirmąją pergalę rinkimuose iškovojo 1994 metais. Jis tris kartus buvo tapęs vyriausybės vadovu ir jam priklausė futbolo klubas „AC Milan“. Paskutinį kartą nuo valdžios S. Berlusconi buvo nuverstas 2011 lapkritį, parlamentui sukilus dėl virtinės jį persekiojusių skandalų ir besivystančios Italijos skolų krizės.

