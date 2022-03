Beprecedentis žingsnis: Rusija pašalinta iš Europos Tarybos

Rusijos pašalinimas iš pagrindinės Senojo žemyno žmogaus teisių organizacijos yra beprecedentis žingsnis.

Rusija nustoja būti Europos Tarybos nare po 26 narystės organizacijoje metų.

Ukraina pirmadienį pareikalavo, kad Rusija nedelsiant būtų pašalinta iš Europos Tarybos, pareiškusi, kad ši šalis neturi teisės likti europinėje žmogaus teisių organizacijoje, kai įsiveržė į kaimyninę valstybę.

The Russian flag was removed from the flagpole in front of the Council of Europe. Russia has been officially recognised as a part of barbaric world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/F2S6TRaCxe