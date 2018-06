Beprecedentis Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimas: skelbiama apie „didžiulius pokyčius“

10.22 val. Rengiant D. Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio susitikimą Singapūre, Pchenjanas daug dėmesio skyrė tam, kad abi valstybės būtų pristatomos kaip lygios, praneša televizijos kanalas CNN.

Pasak jo šaltinio, vieno iš oficialių JAV asmenų, Šiaurės Korėjos atstovai norėjo, kad dvi šalys būtų pristatomos „kaip lygios“. Esą omenyje buvo turima tiek „ceremonija ir saugumo užtikrinimas“, tiek visa tai, kaip įvykiai Singapūre „bus pateikiami pasauliui“. „Šiaurės Korėjos atstovai į tai žiūrėjo labai jautriai“, – pažymėjo šaltinis.

Televizijos kanalo žiniomis, JAV atstovai sutiko patenkinti daugumą Pchenjano pageidavimų. Be kita ko, buvo tariamasi dėl kiekvienos šalies oficialių asmenų skaičiaus dvišaliuose susitikimuose, taip pat dėl valstybių vėliavų skaičiaus per ceremoniją, skirtą lyderių atvykimui.

CNN duomenimis, viršūnių susitikimo logotipą parengė amerikiečiai, o Šiaurės Korėjos atstovai jam pritarė.

09.35 val. Pradeda aiškėti D. Trumpo ir Kim Jong Uno pasirašyto dokumento detalės.

„Sky News“ praneša, kad dokumente Kim Jong Unas įsipareigoja dirbti dėl visiškos Korėjos pusiasalio denuklearizacijos.

JAV, savo ruožtu, įsipareigoja suteikti saugumo garantijas ir siekti, kad santykiai tarp JAV ir Šiaurės Korėjos įgytų naują pobūdį.

Susitarime neužsimenama apie JAV reikalavimą dėl „visiškos, patikrinamos ir negrįžtamos denuklearizacijos“, kurie reikštų, kad Šiaurės Korėja privalo atsisakyti branduolinių ginklų ir sutikti su inspekcijomis. Tekste jį pakeitė labiau miglotas įsipareigojimas dėl denuklearizacijos.

Šios detalės aiškėja iš fotografų užfiksuotų pasirašyto dokumento nuotraukų.

09.10 val. CNN skelbia, kad Kim Jong Uno kortežas išvyko iš viešbučio Santosos saloje.

09.00 val. Iš karto po kol kas nekonkretizuojamo dokumento pasirašymo JAV prezidentas D. Trumpas prakalbo apie ypatingą ryšį, užsimezgusį tarp jo ir Kim Jong Uno. „Man buvo garbė susitikti“, – sakė jis.

Susitikimas Singapūre yra pirmasis atvejis, kai pareigas einantis JAV prezidentas susitiko su Šiaurės Korėjos lyderiu.

Paklaustas, ar ketina pakviesti Kim Jong Uną į Baltuosius rūmus, D. Trumpas atsakė teigiamai. „Taip, žinoma“, – pasakė jis.

Vėl stovėdami priešais JAV ir Šiaurės Korėjos vėliavas, prie kurių ir prasidėjo į istoriją įeisianti diena, D. Trumpas ir Kim Jong Unas paskutinį kartą paspaudė vienas kitam rankas.

„[Jis] gabus derybininkas, – sakė D. Trumpas susirinkusiems žurnalistams. – Jis derasi savo šalies žmonių vardu.“

Į klausimą, ką naujo sužinojo apie Šiaurės Korėjos lyderį, D. Trumpas atsakė taip: „Sužinojau, kad tai labai talentingas žmogus. Taip pat sužinojau, kad jis labai myli savo šalį.“

08.42 val. D. Trumpas ir Šiaurės Korėjos lyderis pasirašė bendrą sutartį, kurios detalės vis dar nepaviešintos.

Pasirašymo ceremonija įvyko viešbutyje „Capella“ Sentosos saloje, kurią su kita Singapūro dalimi jungia tiltas. D. Trumpui ir Kim Jong Unui ant stalo buvo padėti automatiniai plunksnakočiai, po vieną kiekvienam. Prieš prasidedant ceremonijai Kim Jong Uno aplinkos darbuotojas baltomis pirštinėmis nušluostė rašiklį, skirtą Šiaurės Korėjos lyderiui.

„Mums didelė garbė pasirašyti šį labai svarbų dokumentą“, – sakė prie stalo atsisėdęs D. trumpas.

„Pasirašome labai svarbų ir labai plačios apimties dokumentą“, – pasakė D. Trumpas kokių nors komentarų laukusiems reporteriams. Jis taip pat užsiminė, kad išsamiau apie dokumentą padiskutuos artėjančioje spaudos konferencijoje, be to, nurodė, kad dokumentas bus paviešintas.

„Nusprendėme palikti nesutarimus praeičiai. Pasaulis pamatys didžiulius pokyčius. Norėčiau padėkoti D. Trumpui už šį susitikimą“, – sakė Kim Jong Unas.

Pasak D. Trumpo, procesas prasidės labai greitai.

Tačiau daugiau detalių apie pasirašytą dokumentą atskleista nebuvo.

Žurnalistų paklaustas, ar į Vašingtoną pasikvies Kim Jong Uną, D. Trumpas atsakė: „Tikrai taip“.

08.26 val. „Sky News“ žurnalistas praneša, kad rašikliai ant stalo jau padėti. Laukiama, tačiau „vis dar neaišku, ko“.

Pens laid out for Kim and Trump to sign something ... not yet clear what— Dominic Waghorn (@DominicWaghorn) June 12, 2018