Karstas su jo palaikais prieš tai buvo atneštas į Šv. Petro aikštę, kur jo įpėdinis popiežius Pranciškus aukojo Šv. Mišias. Čia už velionio atminimą meldėsi maždaug 50 tūkst. tikinčiųjų.

Benediktas XVI amžinojo poilsio atgulė bazilikos kriptoje esančiame kape, kuriame prieš tai buvo palaidotas jo pirmtakas Jonas Paulius II, tačiau pastarojo palaikai iš ten buvo iškelti ir perlaidoti, kai jis buvo paskelbtas šventuoju.

"The foundation of the world is love." - Pope Emeritus Benedict XVI

