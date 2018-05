Meksikos vyriausybė vėlų šeštadienio vakarą panešė, kad Nacionalinės civilinės aviacijos tarnyba atliks aviakompanijos „Damojh“ veiklos auditą, kad išsiaiškintų, ar jos „dabartinės veiklos sąlygos atitinka reikalavimus“, bei padėtų surinkti informacijos penktadienį Kuboje įvykusios nelaimės, per kurią žuvo 110 žmonių, tyrimui.

Nukritusiam lėktuvui „Boeing 737“ pernai buvo uždrausta įskristi į Gajanos oro erdvę po to, kai šios šalies tarnybos nustatė, jog lėktuvo įgula leido pavojingai perpildyti lėktuvą bagažu per skrydžius į Kubą, agentūrai „The Associated Press“ šeštadienį sakė Gajanos civilinės aviacijos direktorius kapitonas Egbertas Fieldas.

Lėktuvą su įgula iš Meksike registruotos bendrovės „Damojh“ nuomojosi Hondūre registruota pigių skrydžių bendrovė „EasySky“. Šį lėktuvą prieš tai, kai jis nukrito iškart po pakilimo iš Havanos Jose Marti tarptautinio oro uosto skrydžiui į rytinį Holgino miestą, taip pat buvo išsinuomojusi Kubos nacionalinė aviakompanija „Cubana de Aviacion“.

Kubos transporto ministras Adelis Yzquierdo Rodriguezas sakė, kad lėktuvas iki avarijos buvo nuomojamas mažiau nei mėnesį.

E. Fieldas agentūrai AP pasakojo, kad nukritęs lėktuvas 2016 metų spalį keturis kartus per savaitę skraidė iš Džordžtauno Gajanoje į Havaną. Kadangi kubiečiams nereikia vizų kelionėms į Gajaną, šis maršrutas buvo populiarus. Be to, juo skraidė ir daug kubiečių, dirbančių „mulais“. Tokie žmonės iš esmės pergabendavo įvairių prekių prikimštus lagaminus į Kubą, kur trūksta beveik visų plataus vartojimo prekių ir jos yra brangesnės.

Tačiau po to, kai praėjusių metų pavasarį „Easy Sky“ atšaukė kelis skrydžius ir Gajanos pagrindiniame oro uoste įstrigo šimtai kubiečių, tarnybos ėmė tikrinti lėktuvą ir nustatė, kad jis būdavo smarkiai perkraunamas. Kilo nuogąstavimų dėl orlaivio stabilumo. Vienu atveju Gajanos tarnybų atstovai lagaminų rado net tualete.

„Tai yra tas pats lėktuvas su tuo pačiu numeriu“, – sakė Gajanos infrastruktūros ministras Davidas Pattersonas.

Kol kas dar nežinoma, ar per lėktuvo katastrofą žuvo ta pati įgula, kuri leisdavo į lėktuvą pakrauti daugiau bagažo, nei leidžiama.

Tuo tarpu buvęs „Cubana de Aviacion“ pilotas Ovidio Martinezas Lopezas, dirbęs aviakompanijoje daugiau nei 40 metų ir prieš šešerius metus išėjęs į pensiją, socialiniame tinkle „Facebook“ parašė, kad vienas iš minimos meksikiečių kompanijos išsinuomotas lėktuvas 2010 ar 2011 metais virš Santa Klaros miesto buvo trumpam dingęs iš radiolokatorių ekranų ir kad tuomet Kubos aviacijos saugumo pareigūnai ėmėsi skubių veiksmų.

Pasak O. M. Lopezo, daugelis skrydžių palydovų ir saugumo personalo nenorėjo skraidyti su iš „Damojh“ išnuomotais lėktuvais.

„Šiuo atveju rekomendacijos nebuvo laikytasi ir jie vėl išsinuomojo lėktuvą iš šios kompanijos“, – teigė jis.