Bendražygiai apie naujausius įvykius dėl Navalno: apėmė siaubas

„Šis perkėlimas reiškia, kad jis bus laikomas tokioje pačioje kankynėje, tik didesnėje. Čia perkeliami sunkiai sergantys pacientai. Tai reiškia, kad A. Navalno būklė prastėja. Ir ji suprastėjo tiek, kad net jo kankintojai tai pripažino“, – rašo I. Ždanovas.

Jis spėja, kad prieš balandžio 21 d. protesto akcijas valdžia skelbs „geras naujienas“ apie A. Navalno būklę. Pasak jo, patikimą informaciją apie Kremliaus kritiko sveikatą galima išgirsti tik iš jo advokatų.

Vienas iš A. Navalno gydytojų reanimatologas Aleksejus Erlichas teigė, kad vitaminų terapija, apie kurią pranešė Federalinė bausmių vykdymo tarnyba (FSIN), yra įmanoma tik kaip dalis kito gydymo.

Jei taikoma tik vitaminų terapija, toks gydymas yra „abejotinas“, pridūrė gydytojas.

Four prominent Russian doctors arrived at #Navalny's prison colony yesterday and demanded to see the "dying" Kremlin critic. Two of them served as his personal physicians and know his medical history. They waited two hours and were turned away, they said: "We did all we could." https://t.co/kUEhNpxAUy