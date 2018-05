Ekspertai tvirtina, kad nustatytos devynių Rusijos karių, dalyvavusių apšaudyme, tapatybės. Įvardyti ir du generolai, kurie siejami su artilerijos specialistų pasiuntimu iš Rusijos į atsakingus postus Ukrainoje.

„Bellingcat“ atstovai taip pat tvirtina, kad likus dienai iki Mariupolio apšaudymo iš Rusijos į vadinamosios „Donecko liaudies respublikos“ teritorijoje esantį Bezymianojė kaimą buvo atgabentos dvi salvinės raketų ugnies sistemos, kurios po atakos buvo grąžintos atgal į Rusiją.

Tyrimų grupės atstovai sako, kad šio tyrimo išvados paremtos garso ir vaizdo įrašų analize, o tokią medžiagą Ukrainos valdžia perdavė Tarptautiniam Teisingumo Teismui, sprendusiam bylą prieš Rusiją.

„Bellingcat“ svetainėje internete skelbiama telefoninių pokalbių tarp operacijos dalyvių apšaudymo metu ištraukų.

Anksčiau dėl dalyvavimo apšaudant Mariupolį Rusijos karius kaltino Ukrainos saugumo tarnybos vadovas Vasilijus Gricakas. Jis taip pat rėmėsi minėtaisiais susektais telefoniniais pokalbiais.

Anot V. Gricako, operacijai iš Rusijos teritorijos vadovavo Pietų karinės apygardos raketinių pajėgų ir artilerijos vadas majoras generolas Stepanas Jaroščikas, o Donecke – Rusijos Federacijos ginkluotų pajėgų pulkininkas Aleksandras Capliukas. „Bellingcat“ tyrime taip pat figūruoja šios pavardės.

2015 metų vasario 24 dieną buvo apšaudytas Mariupolio Rytinis rajonas, per ataką žuvo 31 žmogus, dar 117 buvo sužeisti.

The Bellingcat Investigation Team has determined conclusively that the artillery attack on targets in the Ukrainian town of Mariupol on 24 January 2015, which resulted at least 30 civilian deaths and over 100 injuries, came from Russia-controlled territory https://t.co/1GdapEquWx— Bellingcat (@bellingcat) May 7, 2018