Belgorodo gyventojai keikia gubernatorių: virš manęs krenta bombos!

Internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip šios srities gyventojai bando patekti į vieną slėptuvę, tačiau ji yra apleista ir uždaryta.

Tai privertė vieną iš moterų garsiai iškeikti srities gubernatorių Viačeslavą Gladkovą, kuris, jos teigimu, pavogė pinigus ir neparengė priedangos.

„Perduokite tam Gladkovui, kad jis yra p**aras. Virš manęs krenta bombos!“ – sakė moteris.

Russian citizens in Belgorod panic when they realize that their air raid shelters have been blocked by the authorities pic.twitter.com/c8GHzzDhFy