Belgorodo apšaudymą filmavusį gyventoją rusai privertė atgailauti viešai

Kaip rašo „Radio Svoboda“, vaizdo įraše vyras stovi apsuptas nugaromis į kamerą pasisukusių žmonių, vilkinčių maskuojančiomis uniformomis su užrašu „Smerš“. Jis nurodo savo vardą ir pavardę – Denisas Bobanas – ir pareiškia, kad pripažįsta savo kaltę dėl „neapgalvoto poelgio“ ir kad yra pasirengęs sulaukti už jį bausmės. D. Bobanas patikslina, kad filmavo sausio 2 dieną. Tos dienos vakarą Belgorodo meras Valentinas Demidovas paragino gyventojus saugumo sumetimais nefiksuoti ir neskelbti socialiniuose tinkluose apšaudymų bei oro gynybos pajėgų darbo.

Į vaizdo įrašą su atsiprašymu dėmesį atkreipė vietos „Telegram“ kanalas „Fonar“. Jis nurodė, kad D. Bobaną „surado jėgos struktūros“. Tačiau Rusijos jėgos struktūrose nėra padalinio, pavadinimu „Smerš“. Padaliniai su tokia santrumpa, rusų kalba reiškiančia „Mirtis šnipams“, egzistavo Sovietų Sąjungos kontržvalgybos organuose Antrojo pasaulinio karo metais. Susiję straipsniai Buvęs Kremliaus veikėjas: Putinas liko sužavėtas tuo, ką jam pasakė specialiai apmokyti žmonės Karas Ukrainoje. Rusų bomba iškrito iš lėktuvo virš okupuoto miesto Belgorodas ir jo sritis pastaruoju metu patyrė daugkartinius apšaudymus. Rusijos gynybos ministerija dėl jų kaltina Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. Ukrainos pusė tokių atakų paprastai nekomentuoja. Praėjusiais metais Rusijoje ir aneksuotame Kryme pavadinimą „Smerš“ perėmė provyriausybinės socialinių aktyvistų grupės. Jos miestuose bei internete medžioja asmenis, kurie reiškia antikarinę ar proukrainietišką poziciją, ir įskundžia juos teisėsaugos institucijoms – pavyzdžiui, pagal straipsnį dėl kariuomenės diskreditavimo. Be to, „Smerš“ tuos asmenis, kurių veiksmams nepritaria, dažnai verčia įrašyti vaizdo įrašus su atsiprašymais ir skelbia juos socialiniuose tinkluose. Aktyviausiai besireiškiantis Krymo „Smerš“ yra paskelbęs, pavyzdžiui, vieno Simferopolio universiteto studento, išreiškusio paramą Ukrainai, atsiprašymą, taip pat vietos gyventojos, anksčiau savo paskyrose skelbusios nuotraukas su mėlynos ir geltonos (Ukrainos vėliavos) spalvų daiktais, ir vieno tatuiruočių meistro, kuris kliento prašymu ištatuiravo užrašą ukrainiečių kalba, atsiprašymus. Britų žvalgyba: Rusija vėl steigia sovietmečiu veikusius būrius „Smerš“

Didžiosios Britanijos gynybos ministerija pirmadienį socialiniame tinkle „X“ praneša, kad Rusija nusprendė vėl atgaivinti sovietmečiu veikusius kontržvalgybos padalinius „Smerš“, o 2024 m. sausio pradžioje paviešintuose vaizduose matyti operatyvininkai, dėvintys uniformas su „Smerš“ antsiuvais. Apie tai, kad vėl bus steigiama „Smerš“, rusų politikai paskelbė 2023 m. gale. Šios Josifo Stalino pirmą kartą įsteigtos ir 1941–1946 m. veikusios organizacijos pavadinimas – tai rusiškos frazės „Смерть шпионам!“ (mirtis šnipams) trumpinys. Vakaruose ji tapo žinoma iš Jiano Flemingo knygų apie Jamesą Bondą, kuriose pristatomas išgalvotas jos vaizdas. Britų žvalgybos teigimu, kol kas neaišku, ar bus keičiamas tik rusų kontržvalgybos pavadinimas, ar bus plečiamos ir jos galimybės bei funkcijos. „Tačiau tai yra dar vienas pavyzdys to, kad rusų valdžia į Rusijos ir Ukrainos konfliktą sąmoningai žvelgia per Antrojo pasaulinio karo prizmę ir daug dėmesio skiria menamam slaptam išorinių grėsmių patekimui į šalies teritoriją“, – paaiškino ministerija.

