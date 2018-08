Stephane'as Pauwelsas, vesdavęs Belgijos ir Prancūzijos televizijos futbolo laidas, buvo sulaikytas siekiant apklausti dėl „galimo bendrininkavimo“ per pernai įvykdytą ginkluotą apiplėšimą į pietus nuo Briuselio esančiame Lano miestelyje, naujienų agentūrai AFP sakė federalinės prokuratūros atstovė Wenke Roggen. Policija jau kelis mėnesius vykdo platesnį tyrimą dėl ginkluotų apiplėšimų, įsilaužiamųjų vagysčių ir prekybos narkotikais, nurodė W. Roggen ir pridūrė kad jau areštuoti penki asmenys. 50-metis S. Pauwelsas dirba laidų vedėju Belgijos pagrindiniame privačiame kanale RTL-TVI. Jis taip pat yra žinomas Prancūzijoje dėl savo vedamų laidų apie futbolą, rodomų kelių didelių transliuotojų. S. Pauwelsas buvo sulaikytas antradienį pietiniame Monso mieste. Trečiadienį jis turėtų stoti prieš teisėją, galintį pateikti jam kaltinimų. Belgų naujienų agentūrai „Belga“ susisiekus su transliuotoju „RTL Belgium“, jo atstovai atsisakė pateikti komentarų ir teigė, kad tai yra „privatus reikalas“. Be laidų apie futbolą S. Pauwelsas taip pat veda RTL-TVI laidą „Gyvenimo audros“, pasakojančią apie dramatiškus išbandymus, su kuriais susiduria garsenybės ir paprasti žmonės. „Gyvenimas pilnas netikėtų posūkių. Kai kurie gali būti itin sunkūs, akimirksniu atvedantys iš laimės į sunkumus“, – sakome laidos tinklalapyje.

