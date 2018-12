Karalius trečiadienį numatęs susitikti su kelių partijų vadovais. Jis turi nuspręsti, ar pavesti Ch. Micheliui laikinai vadovauti vyriausybei, ar pritarti galimybei skelbti pirmalaikius rinkimus. Ch. Michelis antradienį parlamente paskelbė, kad atsistatydina, jo vyriausybei patiriant didžiulį spaudimą po to, kai iš valdančiosios koalicijos pasitraukė didžiausia partija. Flamandų nacionalistų partija pasitraukė dėl premjero paramos Jungtinių Tautų migracijos paktui. Tačiau karalius kol kas nepriėmė premjero atsistatydinimo, pareiškęs norą pirmiau susitikti su partijų lyderiais. Visuotiniai rinkimai Belgijoje numatyti ateinančių metų gegužės 26 dieną.

