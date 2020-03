Be to, per parą šalyje nustatyti dar 1 702 koronaviruso infekcijos COVID-19 atvejai, o bendras užsikrėtusiųjų skaičius išaugo iki 10 836.

Kaip rodo naujausi duomenys, 4 138 pacientai, susirgę COVID-19, yra gydomi ligoninėje, o 867 iš jų reikalinga intensyvioji terapija.

Dar 1 359 pacientai pasveiko ir buvo išrašyti iš ligoninių.

Sveikatos ministerija pažymėjo, kad užsikrėtimo atvejų „skaičius mūsų teritorijoje tebedidėja; ši tendencija ateinančiomis dienomis dar labiau sustiprės. Hospitalizuotų asmenų skaičius taip pat tebeauga.“