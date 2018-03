Visi aštuoni buvo suimti sekmadienį Molenbeke, daugiausia migrantų gyvenamame Briuselio rajone, siejamame su teroro išpuoliais Briuselyje ir Paryžiuje, pranešė federalinė prokuratūra. „Iš viso aštuoni žmonės buvo suimti ir išvežti apklausai“, – sakoma prokuratūros pranešime. Jame priduriama, kad šie suėmimai nėra susiję su ankstesniais išpuoliais Briuselyje ir Paryžiuje. Vienas tyrimui artimas šaltinis sakė, kad tyrėjai įtaria, jog buvo rengiama nauja ataka. Per reidus, kurie buvo atlikti teroristines bylas vedančio prokuroro prašymu, sprogmenų pareigūnai neaptiko. Susiję straipsniai: Belgijoje prasideda Paryžiaus teroristo Salaho Abdeslamo teismas Belgija perdavė Prancūzijai Paryžiaus atakų įtariamąjį Bakkali Vėliau pirmadienį teisėjas nuspręs, ar pateikti oficialius kaltinimus ir pratęsti ar suėmimo terminą, kalbėjo su tyrimu susijęs šaltinis. Kovos su terorizmu reidai buvo surengti ne tik Briuselio Molenbeko rajone, bet ir Gerardsbergeno ir Mecheleno miestuose, esančiuose šiaurės Belgijoje, kur paplitusi olandų kalba. 2015 metų lapkritį Paryžiuje ir 2016 metų kovą Briuselyje įvykdytos teroro atakos yra siejamos su Molenbeke gyvenusiais ekstremistais. Atsakomybę už abu išpuolius, per kuriuos žuvo 162 žmonės, prisiėmė džihadistų grupuotė „Islamo valstybė“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.