Tonos gėrimo, žinomo savo šūkiu „Red Bull“ suteikia sparnus“, sekmadienį buvo pavogtos iš pramoninio komplekso bendrą sieną su Prancūzija turinčiame Meneno rajone. Vagių komandai prireikė apie 12 valandų ir kelių reisų, kad paimtų iš sandėlio, esančio prie greitkelio, jungiančio Belgijos miestą Gentą su Liliu Prancūzijos šiaurėje, skardines, kurios tilptų 11 sunkvežimių. Kaip naujienų agentūrai AFP pranešė vienas šaltinis Belgijos policijoje, pareigūnai pasitelkdami stebėjimo kamerų medžiagą mėgina atpažinti įtariamuosius. Jie taip pat neatmeta galimybės, kad nusikaltėliams galimai padėjo kažkuris asmuo, dirbantis sandėlyje. Belgijos olandų kalba leidžiamas laikraštis „Het Laatste Nieuws“ pašmaikštavo savo straipsnyje, rašydamas: „panašu, kad 950 tūkst. skardinių pačioms buvo suteikti sparnai“. „Red Bull“ 9-ą dešimtmetį sukūrė austrų verslininkas Dietrichas Mateschitzas. Gėrimą gaminanti bendrovė yra svarbi įvairių sporto šakų, tokių kaip motociklų lenktynės, rėmėja.











