Belgijoje griežtinamos kaukių dėvėjimo taisyklės, augant nerimui dėl COVID-19

Premjerė Sophie Wilmes davė atitinkamą nurodymą, įsigaliosiantį šeštadienį. Ji taip pat nusprendė įšaldyti planus kitą mėnesį dar labiau sušvelninti dėl COVID-19 įvestus suvaržymus Belgijoje.

Šalyje susirūpinimą keliančių atvejų daugėja nuo tada, kai buvo pradėta švelninti karantiną, o ypač sunerimti verčia naujų susirgimų ir hospitalizuojamų pacientų skaičius.

Kaukės jau ir taip buvo privalomos dėvėti Belgijos parduotuvėse, kino teatruose, muziejuose ir maldos namuose, o piliečiai raginami per savaitę nekontaktuoti su daugiau kaip 15 žmonių.

Tačiau S. Wilmes perspėjo, kad svarbu net griežčiau laikytis šių taisyklių, ir pabrėžė, kad klientai turėtų naudoti kaukes baruose bei restoranuose, išskyrus atvejus, kai sėdima prie stalų.

„Griežtesnių taisyklių paskelbimas yra stiprus smūgis mūsų nuotaikai, tačiau manome, kad geriau imtis šių priemonių šiandien negu apgailestauti rytoj“, – pažymėjo vyriausybės vadovė.

„Šios priemonės nėra patarimas – jos yra įsakymas“, – pridūrė ji.

Kaukės taip pat bus privalomos prieinamose viešųjų pastatų vietose.

Pasak S. Wilmes, be naujų kaukių dėvėjimo taisyklių, nuspręsta neatšaukti mugių ir parodų draudimo, o įprastinė veikla bus atnaujinta tik rugsėjo 1 dieną, bet ir tuomet – tik vykdant „labai griežtą priežiūrą“.

Praėjusią savaitę Belgijoje buvo vidutiniškai nustatoma po 184 naujus susirgimus per dieną – tai yra 89 proc. daugiau nei per ankstesnį septynių dienų laikotarpį. Per parą registruojamų hospitalizacijos atvejų vidurkis skaičius išaugo nuo 9,7 iki 12.

„Nors naujausi epidemijos duomenys neturėtų mūsų gąsdinti, juos būtina vertinti ypač rimtai“, – perspėjo S. Wilmes.

Anot jos, užsikrėtimo atvejų pagausėjimas yra „dalis proceso“ atšaukiant karantiną, tačiau šią tendenciją būtina valdyti.

„Mūsų atgautų laisvių kaina yra visiškas atsargumas“, – sakė ministrė pirmininkė.

„Priešingu atveju rizikuojame būti priversti imtis itin griežtų priemonių.“

Nuo pasaulį apėmusios pandemijos pradžios Belgijoje užfiksuota 64 627 užsikrėtimo ir 9 808 mirties atvejai. Trys žmonės mirė trečiadienį.