Pasak Belgijos Monso miesto policijos pranešimo, sulaikyti 38 „geltonųjų liemenių“ aktyvistai, kuriems pateikti kaltinimai dėl viešosios tvarkos pažeidimų, įskaitant vandalizmo aktų prieš E. Rupo namus. Pasak policijos, šiais veiksmais buvo padaryta reali žalą žinomo Belgijos politiko būstui. Apie šimtą „geltonųjų liemenių“ šeštadienį surengė nesankcionuotą protesto manifestaciją, kuri peraugo į viešąją tvarką pažeidžiančius veiksmus. Dalis protestuotojų atakavo buvusio Monso miesto mero ir Belgijos premjero rezidenciją. Vietos policijai teko prašyti federalinių teisėtvarkos tarnybų pagalbos. „Geltonųjų liemenių“ judėjimas prasidėjo lapkritį Prancūzijoje, šios šalies valdžiai atsisakius atšaukti degalų mokesčių ir minimalaus atlyginimo didinimą, atsisakius mažinti mokesčius pensininkams.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.