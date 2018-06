Tunisietį Sofiane'ą Ayari, kuris balandžio mėnesį drauge su S. Abdeslamu buvo nuteistas kalėti už šaudymą į policininkus Briuselyje kelios dienos prieš atakas, ketvirtadienį vakare teisėjas apkaltino „dalyvavimu teroristinės organizacijos veikloje“, nurodė federalinė prokuratūra.

Pranešime sakoma, kad 24 metų S. Ayari apkaltintas atliekant tyrimą po 2016 metų kovo 22-osios „teroristinių atakų Briuselyje ir Zaventeme“, per kurias žuvo 32 ir buvo sužeista dar šimtai žmonių.

Atsakomybę už šiuos mirtininkų išpuolius prisiėmė „Islamo valstybė“ (IS).

Balandžio 23 dieną Briuselio teismas skyrė S. Ayari ir S. Abdeslamui 20 metų įkalinimo bausmes už bandymą nužudyti policijos pareigūnus per Briuselyje 2016 metų kovo 15 dieną įvykusį susišaudymą, po kurio jie buvo sulaikyti.

Susišaudymas, per kurį buvo sužeisti keturi policininkai, įvyko keturi mėnesiai po 2015 metų lapkričio atakų Paryžiuje ir kelios dienos prieš mirtininkų atakas Briuselyje, per Europą ritantis IS įkvėpto teroro bangai.

S. Abdeslamas yra vienintelis gyvas likęs Paryžiaus atakų įtariamasis.

S. Ayari yra laikomas Belgijos kalėjime.

Nei 28 metų S. Abdeslamas, Belgijoje gimęs Prancūzijos pilietis, nei 24 metų Tuniso pilietis S. Ayari balandžio mėnesį nedalyvavo teismo posėdyje, kurio metu buvo paskelbtas verdiktas.

S. Abdeslamas Prancūzijos kalėjime laukia kito teismo dėl Paryžiaus atakų, už kurias atsakomybę prisiėmė džihadistų grupuotė IS. Per tas atakas Prancūzijos sostinėje žuvo 130 žmonių.