Belgija žada ženklų ribojimų švelninimą vasarą

Pirmiausiai nuo birželio 9 dienos jau ir vidaus patalpose lankytojus galės priimti barai ir restoranai. Taip pat atsivers kino teatrai, teatrai, kazino ir sporto klubai. Jau nuo šeštadienio šalyje po daugiau kaip šešių mėnesių pertraukos veikia barų ir kavinių lauko erdvės.

Nuo birželio 9-osios vidaus patalpose nesilaikydami atstumo ir kaukių reikalavimų vėl galės privačiai susitikti keturi žmonės. Renginiuose viduje galės dalyvauti 200 žmonių, lauke – 400.

Nuo liepos pabaigos jau bus galimi renginiai su 5 000 dalyvių, o nuo rugpjūčio 13-osios – dar didesni. Tokių renginių dalyviai turės būti arba pasiskiepiję, arba turėti neigiamą koronaviruso testą.

Jau liepos pradžioje gali nelikti prievolės dirbti iš namų. Visi atsivėrimo žingsniai susieti su padėtimi intensyviosios terapijos skyriuose ir vakcinacijos pažanga.

Infekcijų skaičiai Belgijoje mažėja. Per praėjusias dvi savaites 100 000 gyventojų tenkantis naujų atvejų skaičius vidutiniškai buvo 364. Tai 15 proc. sumažėjimas. Be to, jau bent vieną skiepą nuo viruso turi beveik kas trečias belgas.