„Atsakydama į Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prašymą, Belgija sutiko priimti L. Gbagbo“, – pareiškė ministerijos atstovas spaudai Karlas Lagatie, kuris pridūrė nežinantis, ar buvęs prezidentas jau atvyko į Belgiją. „Tai atitinka mūsų siekį palaikyti tarptautinę baudžiamąją jurisdikciją“, – pridūrė jis. TBT penktadienį galiausiai paleido L. Gbagbo po jo netikėto išteisinimo praėjusį mėnesį byloje dėl įtariamų nusikaltimų žmoniškumui. Buvęs šios vakarų Afrikos valstybės vadovas L.Gbagbo ir jo buvęs jaunimo judėjimo lyderis Charles'is Ble Goude, kaltinti smurto banga po pralaimėjimo nedideliu balsų skirtumu 2010 metų rinkimuose, buvo išteisinti sausio 15 dieną. Vis dėlto L. Gbagbo nebuvo paleistas iš karto po nutarties paskelbimo, prokurorams baiminantis, kad tokiu atveju jis neatvyks į bylos persvarstymą, jeigu būtų patenkintas jų pateiktas skundas. Susiję straipsniai: Dramblio Kaulo Kranto eksprezidento kalinimas pratęstas iki vasario TBT netikėtai išteisino Dramblio Kaulo Kranto diktatorišką eksprezidentą Gbagbo Buvęs prezidentas buvo paleistas su sąlyga, kad pasiliks priimančiojoje valstybėje, kol teismas nuspręs, ar leisti pradėti apeliacinį procesą. L. Gbagbo buvo pirmasis buvęs valstybės vadovas, stojęs prieš Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą.

