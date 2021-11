Belgija registravo naujų COVID-19 infekcijų skaičiaus antirekordą

Ketvirtadienį pranešta, kad nustatytas 23 621 naujas atvejis.

Ligšiolinis rekordas – 22 221 atvejis – fiksuotas praėjusį spalį.

Naujausi duomenys yra pirmadienio, nes Belgija statistiką skelbia keliomis dienomis vėliau.

Šalyje toliau didėja ir ligoninėse gydomų COVID-19 pacientų bei mirčių skaičiai. Per praėjusias septynias dienas vidutiniškai per dieną į ligonines buvo paguldomi 294 žmonės. Vidutiniškai 37 žmonės per parą mirė.

100 000 gyventojų per septynias dienas tenkantis naujų atvejų skaičius Belgijoje pastaruoju metu siekė 1 616,4. Iš viso nuo pandemijos pradžios šalyje priskaičiuota per 1,7 mln. atvejų. Visiškai paskiepyta apie 75 proc. gyventojų iš 11,5 mln.