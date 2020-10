Belgija griežtina suvaržymus dėl COVID-19

„Tai – paskutinę galimybę suteikiančios priemonės, jeigu norime sumažinti skaičius“, – sakė premjeras Alexander'as de Croo. Jis perspėjo, kad naujos taisyklės galios mažiausiai pusantro mėnesio.

Vertinant pagal 100 tūkst. gyventojų tenkančių COVID-19 atvejų skaičių, padėtis Belgijoje dabar yra viena blogiausių pasaulyje. Be to, šalies ligoninėse dabar gydoma apytikriai tiek pat užsikrėtusiųjų, kaip ir per pandemijos pirmosios bangos piką balandį.