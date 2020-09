Beirute – vėl didžiulis gaisras

Libano sostinėje buvo matyti į dangų kylantys juodi dūmai. Pasak kariuomenės, gaisras apėmė sandėlį, kur laikoma variklio alyva ir padangos.

Gaisrą gesinti padeda kariuomenės sraigtasparniai, skelbia aljazeera.com.

Vietos TV kanalai pranešė, kad įmonių, esančių netoli uosto darbuotojams liepta palikti darbo vietas.

