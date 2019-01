BBC šios informacijos kol kas nekomentuoja. „Atsižvelgdamas į „Brexit“, BBC planuoja atidaryti didelę būstinę žemyne“, – žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus patvirtino vienas šaltinis iš Belgijos vyriausybės. „Premjeras vakar susitiko su BBC vadybininkais Davose, kad įkalbėtų juos (įsikurti) Belgijoje. Žinome, kad esame galutiniame sąraše. Yra dar du (miestai), įskaitant Amsterdamą“, – nurodė pareigūnas. Belgų premjeras Charles'is Michelis (Šarlis Mišelis) dalyvauja Šveicarijoje vykstančiame Davoso ekonomikos forume, kur kasmet susirenka verslo, politikos ir žiniasklaidos elitas iš viso pasaulio. „Turime kelis kozirius“, – pabrėžė belgų pareigūnas. „Esame daugiakalbė šalis, turime kelių tarptautinių institucijų, tokių kaip ES (Europos Sąjunga) ir NATO, (būstines) bei esame netoli Londono – trys valandos (kelio traukiniu) „Eurostar“, – pridūrė jis. BBC jau turi savo redakciją Briuselyje, iš kur žurnalistai praneša apie įvykius Belgijoje ir Europoje. Tačiau po „Brexit“ korporacijai, finansuojamai iš britų televizijos licencijos mokesčio ir pardavimų užsienyje, gali tekti turėti biurą ES teritorijoje.

