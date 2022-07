„Bayraktar“ padovanos droną, kuriam lėšų surinko lenkai

„Baykar“ apie tai informavo akcijos organizatorių lenkų žurnalistą Slawomirą Sierakowskį.

„22,5 mln. zlotų, kurie buvo surinkti dronui, bus skirti humanitarinei pagalbai Ukrainai“, – pranešė akcijos organizatorius.

Dar 1,8 mln. zlotų, kuriuos pavyko surinkti papildomai, anot jo, bus pervesti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.

#Turkish company @BaykarTech will give the "#Bayraktar" drone to #Ukraine for free, for which the Poles collected money. pic.twitter.com/IPpO3MFzQR