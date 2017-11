Batumyje per gaisrą konkurso „Mis Gruzija“ dalyvių viešbutyje žuvo trys žmonės

Tuo metu keli žiniasklaidos kanalai pranešė apie keturis žuvusius ir keletą sužeistųjų, išvežtų iš įvykio vietos greitosios pagalbos automobiliais. Su liepsnomis kovoja apie 60 ugniagesių gelbėtojų. Gruzijos 1-ojo televizijos kanalo reportaže sakoma, kad gaisras veikiausiai kilo SPA centre, kur tuo metu buvo „Mis Gruzija“ gražuolės. Televizija nurodė, kad merginos iš degančio pastato buvo evakuotos ugniagesių kopėčiomis. Kaip pranešama, žmonių evakuacija tęsiasi. Manoma, kad SPA centre buvo iki 50 žmonių. Viena iš „Mis Gruzija“ organizatorių Ija Kicmarišvili žurnalistams sakė, kad visos konkurso dalyvės yra saugios.

