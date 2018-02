Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad tarp aukų yra 10 Gruzijos piliečių ir vienas iranietis. Dar 21 nukentėjęs žmogus, tarp jų vienas ugniagesys, buvo hospitalizuoti. VRM nurodė, kad pirmasis pranešimas apie gaisrą pagalbos telefonu buvo gautas 20 val. 1 min. vietos (18 val. Lietuvos) laiku. Su liepsnomis kovojo daugiau kaip 10 ugniagesių brigadų ir daugiau kaip 100 pareigūnų. Gruzijos 1-asis televizijos kanalas anksčiau pranešė, kad gaisras veikiausiai kilo SPA centre, kur tuo metu buvo „Mis Gruzija“ dalyvės. Televizija nurodė, kad merginos iš degančio pastato buvo evakuotos ugniagesių kopėčiomis. Susiję straipsniai: Gruzijos premjeras pertvarko savo kabinetą Gruzijos žiniasklaida: Interpolo ieškomas M. Saakašvilio bendražygis sulaikytas Ukrainoje Iš pastato evakuota dar mažiausiai 100 svečių ir darbuotojų. Viena iš „Mis Gruzija“ organizatorių Ija Kicmarišvili žurnalistams sakė, kad visos 20 konkurso dalyvių yra saugios. Vidaus reikalų ministras Georgijus Gacharija, atvykęs į nelaimės vietą iš Tbilisio sakė, kad bus pradėtas tyrimas gaisro priežastims nustatyti, bet jau turima informacija rodo, kad viešbutyje buvo priešgaisrinės saugos pažeidimų – pavyzdžiui, nebuvo įrengta priešgaisrinė laiptinė. „Tyrimas bus objektyvus ir griežtas“, – pabrėžė ministras. Gruzijos premjero Georgijaus Kvirikašvilio, penktadienį dalyvavusio Briuselyje vykusiame Europos Sąjungos Rytų partnerystės iniciatyvos viršūnių susitikime, lėktuvas pakeitė kursą ir nusileido Batumio oro uoste, anksti šeštadienį nurodė vyriausybės vadovo biuras. Pranešime sakoma, kad G. Kvirikašvilis grįždamas iš Briuselio sužinojo apie gaisrą viešbutyje ir priėmė sprendimą aplankyti nelaimės vietą. Prezidentas Georgijus Margvelašvilis pareiškė užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir draugams. „Esu sukrėstas tragedijos Batumyje, nusinešusios žmonių gyvybių. Nuoširdžiai užjaučiu žuvusiųjų šeimas ir artimus žmones“, – sakoma G. Margvelašvilio pranešime, paskelbtame prezidento administracijos. Gruzijos televizija, remdamasi turkų žiniasklaidos paskelbta informacija, nurodė, kad „Leo Grand“ savininkas yra Turkijos verslininkas Erolas Avgorenas (Erolas Avgiorenas). Kaip pranešama, 2015 metais atidarytas „Leo Grand“ turėjo 180 numerių, prezidentinius apartamentus; jame buvo konferencijų salių, restoranas, naktinis klubas ir SPA centras. Viešbučio statyba kainavo apie 40 mln. JAV dolerių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.